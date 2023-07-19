Платформа Smartseeds стала партнёром Группы «Московская Биржа»

Smartseeds

Цифровая логистическая платформа Smartseeds стала стратегическим партнёром акционерного общества «Национальная товарная биржа» (НТБ, входит в группу «Московская Биржа»). Участники государственных интервенций на рынке зерна и товарных аукционов НТБ получили прозрачный инструмент для перевозки законтрактованного зерна

Участник биржевых торгов до размещения предложения о продаже зерна может получить расчёт тарифа на перевозку, а после проведения аукциона на бирже получает возможность заказать организацию перевозки реализованного объёма зерновых через Smartseeds. Все обязательства по перевозке берёт на себя платформа Smartseeds, участники торгов получают гарантированную транспортировку зерна по зафиксированному тарифу в течение двух недель.



Механизм позволит устранить существующие логистические барьеры и привлечь к участию в торгах зерновыми на НТБ больше средних и малых сельхозтоваропроизводителей. Предприятия получат гарантию вывоза своей продукции и предсказуемые цены на перевозки, это поможет выполнять взятые обязательства и упростит использование биржевых инструментов.



Еженедельно на сайте НТБ будет публиковаться информация о стоимости перевозок зерна, которая будет формироваться на базе данных цифровой логистической платформы Smartseeds. Данная информация будет интересна участникам рынка агропродукции как индикатор стоимости логистических услуг.

