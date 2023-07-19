«ЭкоНива-Черноземье» открыла представительство в Краснодарском крае

«ЭкоНива»

Аграриям Кубани и соседних регионов стало проще и удобнее обеспечивать технику запасными частями и качественным обслуживанием: в Краснодарском крае начало работу обособленное подразделение «ЭкоНива-Черноземье». Оно сочетает на одной площадке две функциональные зоны — офис дилера и склад

«После того как некоторые западные производители сельхозтехники ушли с российского рынка, для многих хозяйств, особенно в южных регионах, остро встал вопрос обслуживания уже имеющихся машин, — рассказывает руководитель обособленного подразделения Владимир Моисеев. — В номенклатуре „ЭкоНивы“ значительная часть запчастей и расходных материалов, которые очень востребованы в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставрополье, однако до этого они не были представлены там в достаточном количестве другими дилерами. В „ЭкоНива-Черноземье“ стали обращаться многие руководители хозяйств из перечисленных регионов с просьбой помочь им. Наша миссия — поддерживать аграрную отрасль, помогать ей бесперебойно и эффективно работать, внося вклад в продовольственную безопасность страны. Чтобы делать это максимально оперативно и удобно для партнёров, было принято решение открыть филиал на Кубани».



Подразделение принимает заявки на запчасти для широкого спектра техники — комбайнов, тракторов, сеялок, опрыскивателей, почвообрабатывающих машин, погрузчиков. Аграрии могут заказать всё необходимое, в том числе для моделей John Deere и JCB, и получить запасные части в короткие сроки.

