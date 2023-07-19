ГК «Силтэк» сконцентрировалась на автоматизации процессов

«Силтэк»

Российский разработчик и производитель инновационных продуктов для контроля и учёта материальных активов Группа компаний «Силтэк» в 2022 году инвестировала значительные средства в автоматизацию управленческих и производственных процессов

«Проектом года» стало внедрение новой информационной корпоративной системы «1С: Управление холдингом». Эта система охватывает все контуры деятельности предприятий: продажи, производство, склад, логистику, закупки, учёт, взаимодействие с клиентами через все современные каналы продаж. Переход на новую ERP-систему повышает эффективность работы всех компаний, входящих в ГК «Силтэк» за счёт ускорения взаимодействия процессов и улучшения качества аналитической отчётности. Внедрение продукта осуществлено совместно со специалистами компании «Первый Бит».



В течение 2022 года на производственных площадках был автоматизирован ряд процессов, что значительно увеличило возможности по выпуску продукции и сократило сроки изготовления заказов для большинства номенклатурных групп.



Инженерами ГК «Силтэк» была создана роботизированная система, которая увеличила скорость изготовления ушных бирок для животных на 30%. При возможностях предприятия выпускать этот продукт миллионными тиражами, использование новой системы сокращает сроки выполнения заказов. Кроме того, для ускоренной маркировки и кодирования электронных ушных бирок предприятие обзавелось новым автоматизированным лазерным комплексом и оборудованием для кодировки.



На участке производства продукции с RFID-метками была запущена ещё одна автоматическая станция по кодированию: объём производства растёт, увеличивается и потребность в кодировке.



Для повышения надёжности производства пломб-защёлок, пользующихся большим спросом в энергетическим секторе, был приобретён роботизированный комплекс. Автоматизация процесса выпуска этой линейки на всех этапах позволяет не только сокращать уровень дефектности, но и обеспечивать полную следовую картину для проведения экспертных исследований.



Помимо процессов автоматизации инвестиции были направлены на расширение парка литьевых машин, предназначенных для выпуска пластиковых пломбировочных устройств; в настоящее время самым популярным изделием на рынке является серия «Альфа-М».



Не обошли инновации и пакетное производство — была оптимизирована одна из линий по выпуску курьерских пакетов, в результате чего в скором времени увеличатся технологические возможности пакетного цеха в целом.



В текущем году ГК «Силтэк» нацелена на развитие выбранного курса.

