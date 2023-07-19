Zoomlion презентует новый зерноуборочный комбайн

Zoomlion

Китайская машиностроительная компания Zoomlion AG совместно с официальными дилерами — компаниями «АгроТехноДар», «НТЦ» и «Агросервис-техника» презентует новый зерноуборочный комбайн TF120 с повышенной проходимостью

Модель Zoomlion TF120 — яркий пример эффективности, адаптивности и надёжности в сфере агромашиностроения. Разработка с участием инженеров из разных стран, применение уже проверенных и наиболее надёжных конструкций и сочетание инновационных подходов из Европы и Китая делают комбайн способным производить работы даже в сложных условиях.



Комбайн уже успешно прошёл испытания на полях Китая и Казахстана. Сейчас бренд ставит перед собой основную задачу — протестировать машину в различных областях России и внести доработки на основе полученной обратной связи.



Также компания продолжает представлять и другие машины: PL230 (230 л.с.) — новинку 2022 года, модели версии Pro — RN904 (90 л.с.), RN1104 (110 л.с.), RS1304 (130 л.с.) и RS1604 (160 л.с.), которые были обновлены с учётом пожеланий российских аграриев.



Стоит отметить, что трактор Zoomlion RN904 Pro — самая продаваемая модель Zoomlion в России. Кроме того, трактор стал победителем отборочного тура техники для соревнований на 10-м Чемпионате России по пахоте. На нём участники Чемпионата будут бороться за первенство в правлении трактором в «Трактор-Шоу» в июле этого года.

