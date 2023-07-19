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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Умные сервисы по логистике поддержат рентабельность транспортных компаний

Партнёрский материал

Умные сервисы по логистике поддержат рентабельность транспортных компаний
«Верум Софт»
Умные сервисы по логистике поддержат рентабельность транспортных компаний
«Верум Софт»

Объёмы грузоперевозок напрямую зависят от экономических условий и изменений в спросе на товары, поэтому на фоне просевшего ещё в 2022 году рынка транспортным компаниям стало важно иметь дополнительные каналы привлечения заказов

С другой стороны, в период определённого дефицита перевозчиков и возросших затрат заказчикам необходимо получить возможность динамичного сравнения предлагаемых сервисов транспортных компаний, а также гарантию прозрачности условий и тарифов доставки.

Актуальным ответом текущим запросам рынка и для грузоперевозчиков, и для заказчиков стал новый сервис «Верум Логистика», запущенный разработчиком цифровых и IT-решений для агропромышленного комплекса «Верум-Софт». Кроме обеспечения традиционного функционала по организации доставки спецтехники для транспортных компаний на платформе реализована уникальная для подобных онлайн-проектов система оценки эффективности перевозок и оптимизации загрузки автопарка. Это становится возможным благодаря учёту таких данных, как численность парка, амортизация ТС, расход ГСМ, тарификация оплаты работы водителей и пр.

Дополнительное преимущество для грузоперевозчиков — интеграция сервиса в маркетплейс «Верум Агро»: расчёт стоимости доставки доступен в каждом объявлении на технику по аналогии с лизинговым калькулятором. Благодаря этой надстройке транспортные компании могут расширить географию и обеспечить себе постоянный поток заказов за счёт динамичного развития аудитории маркетплейса, пользователями которого с июля 2022 года по март 2023 года стали почти 1500 покупателей и свыше 700 дилеров. Мониторить заявки на перевозку техники зарегистрированные в «Верум Логистика» транспортные компании могут в режиме реального времени.

Для грузоотправителей функционал сервиса включает умный калькулятор стоимости доставки на основании введённых параметров груза, его особенностей и расстояния, возможность размещения заказов, получения и выбора из предложений от зарегистрированных в системе проверенных транспортных компаний, заключение договора через площадку, а также отслеживание доставки. При этом платформа позволит дилерам сократить затраты на транспортировку техники, например, за счёт оптимизации маршрутов доставки, использования наиболее подходящих видов транспорта и других инструментов.

Сервис был запущен в апреле 2023 года и охватывает всю Россию. Ожидается, что к концу 2024 года пул транспортных компаний дойдёт до 500 резидентов, а объём перевозок техники приблизится к 5000 сделок в год.

«Верум Софт» 

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