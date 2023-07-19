Умные сервисы по логистике поддержат рентабельность транспортных компаний

«Верум Софт»

Объёмы грузоперевозок напрямую зависят от экономических условий и изменений в спросе на товары, поэтому на фоне просевшего ещё в 2022 году рынка транспортным компаниям стало важно иметь дополнительные каналы привлечения заказов

С другой стороны, в период определённого дефицита перевозчиков и возросших затрат заказчикам необходимо получить возможность динамичного сравнения предлагаемых сервисов транспортных компаний, а также гарантию прозрачности условий и тарифов доставки.



Актуальным ответом текущим запросам рынка и для грузоперевозчиков, и для заказчиков стал новый сервис «Верум Логистика», запущенный разработчиком цифровых и IT-решений для агропромышленного комплекса «Верум-Софт». Кроме обеспечения традиционного функционала по организации доставки спецтехники для транспортных компаний на платформе реализована уникальная для подобных онлайн-проектов система оценки эффективности перевозок и оптимизации загрузки автопарка. Это становится возможным благодаря учёту таких данных, как численность парка, амортизация ТС, расход ГСМ, тарификация оплаты работы водителей и пр.



Дополнительное преимущество для грузоперевозчиков — интеграция сервиса в маркетплейс «Верум Агро»: расчёт стоимости доставки доступен в каждом объявлении на технику по аналогии с лизинговым калькулятором. Благодаря этой надстройке транспортные компании могут расширить географию и обеспечить себе постоянный поток заказов за счёт динамичного развития аудитории маркетплейса, пользователями которого с июля 2022 года по март 2023 года стали почти 1500 покупателей и свыше 700 дилеров. Мониторить заявки на перевозку техники зарегистрированные в «Верум Логистика» транспортные компании могут в режиме реального времени.



Для грузоотправителей функционал сервиса включает умный калькулятор стоимости доставки на основании введённых параметров груза, его особенностей и расстояния, возможность размещения заказов, получения и выбора из предложений от зарегистрированных в системе проверенных транспортных компаний, заключение договора через площадку, а также отслеживание доставки. При этом платформа позволит дилерам сократить затраты на транспортировку техники, например, за счёт оптимизации маршрутов доставки, использования наиболее подходящих видов транспорта и других инструментов.



Сервис был запущен в апреле 2023 года и охватывает всю Россию. Ожидается, что к концу 2024 года пул транспортных компаний дойдёт до 500 резидентов, а объём перевозок техники приблизится к 5000 сделок в год.

