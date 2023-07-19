Завод «Е-ШКАФ» разработал технологию отслеживания расхода потребления электроэнергии

«Е-ШКАФ»

Завод «Е-ШКАФ» разработал технологию, с помощью которой можно отслеживать расход потребления электроэнергии, корректировать эффективность всего предприятия и отдельных рабочих постов, предотвращать аварии

Новая технология представляет собой модуль и датчики для сбора данных, которые встраиваются в электрошкаф оборудования и программный сервер для обработки показателей. Эта связка позволяет решать наболевшие вопросы промышленного сектора. К примеру, с помощью такой системы можно отследить нерациональное потребление электропитания, перегрузку или недогрузку сети, простои, искрения. Проанализировать таким образом можно как всё предприятие, так и отдельный станок. А в случае предаварийного состояния система способна подать сотрудникам сигнал «тревоги» или принудительно обесточить цех.



Технология максимально практична: она интегрируется с любыми SCADA-системами и промышленными платформами и 1С. На их базе показатели сравниваются с нормами выработки предприятия, цеха, смены или отдельного станка. Так можно высчитать себестоимость продукции, проанализировать производительность оборудования за определённое время или обнаружить изменение данных. Также технологию можно связать с системой управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, чтобы обслуживать станки по необходимости, а не по регламенту, причём, делать это реже при недостаточной наработке к нужному периоду или чаще, если оборудование потребляет энергию сверх нормы.



После выдачи патента компания получила права на интеллектуальную собственность.

