OPTITECH AGRO объявляет о локализации производства тракторов HANWO в России

OPTITECH AGRO

OPTITECH AGRO объявляет о своём стратегическом решении локализовать производство тракторов HANWO на территории России

Первой линейкой тракторов HANWO, выпущенных в России, станут модели ANTARES, ALTAIR, ALCOR и ATLAS мощностью от 90 до 260 л.с. Сборочная линия будет развёрнута на производственной площадке завода ГОЛАЗ в Одинцовском районе Московской области.



О сотрудничестве между OPTITECH AGRO и китайским производителем тракторов HANWO было объявлено в начале 2023 года, а уже через четыре месяца компании достигли принципиального соглашения о локальной сборке тракторов в России.



Стратегия OPTITECH AGRO базируется на долгосрочном партнёрстве с производителями качественной сельскохозяйственной техники из дружественных стран, с целью обеспечения аграриев надёжными решениями. Договорённость о локальной сборке тракторов на территории России — важный шаг, который принесёт целый ряд преимуществ клиентам и внесёт вклад в развитие сельского хозяйства страны. Во-первых, локальная сборка позволит лучше контролировать качество поставляемой продукции. Во-вторых, благодаря такому решению OPTITECH AGRO сможет более оперативно реагировать на запросы покупателей и адаптировать продукцию под их требования. В-третьих, наличие завода в России позволит более оперативно осуществлять поставки, а также лучше снабжать склады запчастями. Наконец, в-четвёртых, этот шаг создаст рабочие места и сделает вклад в развитие производственного потенциала в регионе.



Производство тракторов HANWO на территории России обеспечит симбиоз опыта двух компаний, которые являются одними из лидеров в сегменте сельскохозяйственной техники в Китае и России.

