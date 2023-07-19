«Геомир» расширяет сеть партнёрств с учебными заведениями

«Геомир»

В компании «Геомир», российском разработчике автоматизированных технологий для агробизнеса, проанализировали, что количество кадров, подготовленных и активно участвующих во внедрении цифровых решений в сельхозпроизводство, в крупных агрохолдингах составляет в среднем до 20-30 человек

В то же время таких сотрудников в средних хозяйствах насчитывается не более 5 человек, а в малых — обычно один, или такая штатная единица отсутствует вовсе. Таким образом, разница в количестве кадров, обученных современным цифровым технологиям, в сельхозпредприятиях различных категорий, превышает 80%.



Инновационное развитие АПК неразрывно связано с формированием кадрового резерва. Действуя в этом направлении, компания реализует с ведущими аграрными ВУЗами образовательные программы, позволяющие студентам получить востребованную профессию, а уже работающим сотрудникам сельхозпредприятий повысить квалификацию в области автоматизации и цифровизации агробизнеса. Так, в конце 2022 года совместно с «Российским государственным аграрным университетом МСХА имени К. А. Тимирязева» на базе ВУЗа был открыт «Центр современных агротехнологий».



В компании также отмечают, что наибольшее количество продвинутых предприятий наблюдается в традиционных аграрных регионах страны — Южном и Центральном федеральных округах. Стремясь сделать цифровые специальности в АПК доступными повсеместно на территории России, компания расширяет сеть партнёрств с учебными заведениями. Сотрудничество по программам обучения и повышения квалификации в данной тематике уже ведётся с десятью ведущими государственными аграрными университетами.



В июне 2023 года новый компьютерный класс для обучения работе в облачных цифровых сервисах был открыт в Новосибирском государственном аграрном университете. Между компанией и ВУЗом подписано соглашение о сотрудничестве с целью развития высшего и дополнительного образования в сфере цифровых технологий в агропромышленном комплексе. В рамках проекта университету была поставлена компьютерная техника и открыт доступ к облачному сервису «История поля». Курс лекций обучает созданию интерактивных карт сельхозугодий, компьютерному моделированию севооборота, автоматическому агроскаутингу с использованием БПЛА и другим направлениям, в которых сейчас развивается агропромышленный комплекс.



До конца года аналогичные аудитории появятся в Алтайском, Санкт-Петербургском и Кубанском государственных аграрных университетах.

