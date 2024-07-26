«Еврохим» поможет аграриям юга страны решить проблему засоленных почв

«Еврохим»

Потребность южных регионов в фосфогипсе доходит до 2 млн т

Юг России неслучайно называют житницей страны, ведь здесь производится 35 % общего объема сельхозпродукции. Аграрии южных регионов одними из первых внедряют передовые агротехнологии, осваивают новые земледельческие приемы. В то же время ЮФО и СКФО (особенно некоторые районы) характеризуются низким уровнем атмосферных осадков: засухи в данной зоне случаются все чаще, и сельхозпроизводители в качестве эффективного способа повышения урожайности все активнее выращивают отдельные агрокультуры на поливе. Однако орошение при отсутствии профилактических мероприятий может нести в себе дополнительный риск для почв — их засоление и обесструктуривание в результате вымывания кальция. Для юга страны риск засоления дополнительно повышается, поскольку большая доля полей региона уже являются засоленными. Так, только в Ставропольском крае общая площадь таких сельхозземель приближается к 0,5 млн га.



«Сами аграрии юга страны нередко признаются, что через три-четыре года после внедрения систем полива они начинают наблюдать проблемы с качеством земель, отмечать потерю структуры почвы, — рассказывала руководитель департамента маркетинга и агрохимического сервиса АО «МХК “Еврохим”» Татьяна Гребенникова на прошедшем в июле научно-практическом форуме «Агрополигон-2024», выступая в рамках деловой программы мероприятия на сессии «Инновационные технологии как локомотив успешного развития бизнеса». — Многие не понимают, что с этим делать и как этого избежать».



Результаты гипсования на опытных участках:



снижение рН почвы — на 0,5-0,6 ед.;



снижение содержания солей натрия — в 3-7 раз;



повышение содержания в почве доступной серы — в 5 раз и более;



увеличение урожайности — на 10-30%.







Надежный, но забытый метод

Бороться с засолением почв и обесструктуриванием можно, используя хорошо известный, но многими подзабытый агроприем — гипсование. Раньше оно было распространено так же широко, как и известкование, но в силу ряда причин, в том числе исключения гипсования из перечня субсидированных мероприятий, сейчас некоторые сельхозпроизводители не знают, зачем его проводить. Между тем для сохранения плодородия земель при орошении гипсовать почвы необходимо каждые четыре-шесть лет, а потребность только Юга в фосфогипсе «Еврохим» оценивает в 500-900 тыс. т ежегодно.



Почему же аграрии не применяют гипсование массово? Ответ банальный — не все аграрии про него знают. «Специалисты “Еврохима” нередко сталкиваются с растениеводами, которые просто не понимают эффект от внесения фосфогипса на поля, — говорит Татьяна Гребенникова. — Другие не знают, где этот мелиорант приобрести, а третьи — как его вносить».



Есть и фактор субсидий. Хотя в отдельных регионах (например, в Ростовской области) действуют свои программы поддержки, в том числе и такого приема, как гипсование, долгое время данный прием не субсидировался. Плюс даже при возможности получить выплаты на проведение этих работ агропредприятия порой даже не стараются претендовать на них, так как не понимают, какие документы для этого нужны, или просто не видят в этом смысла, ведь вкладываться в гипсование нужно сегодня, а деньги от государства придут в лучшем случае через год.



Поддержка данному методу действительно необходима. Основную долю в структуре себестоимости гипсования занимает логистика. Ведь вносить нужно от 4 т/га, а в том же Ставрополье — минимум 10 т/га, да еще раз в несколько лет. «Это немалые затраты: ГСМ дорожает, тарифы на перевозку, транспорт тоже не стоят на месте…» — отмечает Татьяна Гребенникова.



Внимание — акция!

Чтобы помочь сельхозпроизводителям, «Еврохим» решил реализовать проект по повышению доступности и популяризации мелиорации и, в частности, гипсования. На юге страны компания выбрала 150 га наиболее проблематичных земель, принадлежащих работающим хозяйствам. Были заложены 16 производственных опытов, за которыми специалисты «Еврохима» наблюдают третий сезон. Фосфогипс на данные поля вносился в дозировке от 4 до 23 т/га. Сельхозпроизводители, попробовавшие данный агроприем, увидели эффект — повысилось и качество почвы, и урожайность продукции. Но с учетом того, что склад с фосфогипсом был организован в г. Белореченске Краснодарского края, отдельным хозяйствам, участвующим в эксперименте (например, из Ростовской области), приходилось возить мелиорант на расстояние больше 250 км, что выливалось для них в значительные суммы.



«Однажды аграрии пришли к нам с вопросом, можно ли закупать фосфогипс где-то еще, — вспоминает Татьяна Гребенникова. — И мы решили в этом сезоне провести специальную акцию: любое физическое лицо или сельхозтоваропроизводитель может приобрести на нашей базе в г. Невинномыске Ставропольского края до 1 тыс. т фосфогипса по стоимости 1 руб./т для оценки действия мелиоранта в условиях своего производства!» Мало того, все участники данной акции после гипсования могут запросить у «Еврохима» проведение специалистами компании агрохимического обследования на обработанных полях бесплатно. Такой возможностью аграрии могут воспользоваться до конца 2024 года.



Степень засоления южных почв разная. Но при отсутствии мер, препятствующих данному процессу, засоленность земель будет расти, предупреждает специалист. С учетом того, что климат продолжит меняться и орошение на полях будет применяться все активнее, вопросу засоления почв нужно уже сейчас уделять все больше внимания, считает она: «Будет хорошо, если наша акция поспособствует более активному использованию данного метода на российских полях».



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