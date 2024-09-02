Кто первый?

ГК «Биржа рационов»

ГК «Биржа рационов» берет свое начало в сентябре 2008 года и представляет собой организацию независимых предприятий, выстроенных в производственную цепочку агропромышленного комплекса, начиная от производства оборудования, сырья, комбикормов, выращивания и откорма сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы и заканчивая переработкой яичной, сыро-молочной, мясной продукции, ритейлом, индустрией питания и экспортом. Все компании, входящие в группу, обладают своими продуктами, но вся экспертная информация, которая есть у каждого из звеньев данной цепочки, распространяется внутри структуры бесплатно с целью повышения экономической эффективности производств. Генеральный партнер «Биржи рационов» Дмитрий Калашников называет такой способ взаимодействия Моделью 2.0. О ее основных принципах и отличиях от Модели 1.0 он рассказал в интервью «Агроинвестору»

— С чего начиналась история группы компаний «Биржа рационов»?



— 16 лет назад я занимался IT-направлением в области создания алгоритмов, которые связывали коммерческие предприятия в одну единую, взаимодополняющую конструкцию, направленную на развитие городов и регионов. Изучая структуры языков и области наук, вышел на ферментологию. И был поражен, разобравшись в свойствах ферментов, в их феноменальной продуктивности. Например, бактерия имеет дело с разными субстратами, она сама определяет, с чем именно взаимодействовать, чтобы произвести необходимый фермент в нужном количестве. При определенных условиях ферменты могут быть неподвижными, могут перемещаться, отклоняться, контактировать, сопровождать, останавливаться, возвращаться, выполнять множество других функций, то есть фактически они наделены неким сознанием, обладают информацией для выполнения поставленных задач. Было решено понаблюдать за ними повнимательнее: как они получают и хранят информацию, можно ли на них разместить дополнительную или совершенно другую информацию для реализации нужных задач, какой функциональный потенциал они способны воспринять, что может поменять возможности ферментов и их диапазон.



Стало ясно, что все ферменты дисциплинированы, действуют бескомпромиссно, обладают суперсилой, образно выражаясь, им известно, какой будет результат. Проще говоря, ферменты создают необходимую подвижность, если бы их не было, все было бы статичным. Мною была создана организация ферментов, где каждый из них производит свой продукт, а именно создает предсказуемый результат в рамках утвержденной концепции. Полученный сложный ферментный рацион можно использовать в производстве комбикормов с предсказуемой подготовкой компонентов сырья до состояния простого восприятия организмом сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы.



— Каким был ваш следующий шаг?



— Я начал формулировать структуру организации, состоящую из не связанных общим учредительством компаний, которые доказывают высокое качество своих продуктов перед поставкой или отгрузкой товаров. У каждой компании есть свой уникальный бизнес-процесс, демонстрирующий наивысший уровень качества продуктов и в итоге главного продукта всей группы компаний. Этот подход к предпринимательской деятельности в сфере АПК утвердил современную модель развития 2.0.



— Что это значит?



— Всем известно, что в АПК существует производственная последовательность: поставщики оборудования, аграрии, производители кормов, переработчики, а также торговые сети и много чего еще. Для подтверждения качества продукции участнику цепочки необходимо, чтобы в его пользу высказался клиент. Однако опыт показывает, что такой вид поручительства скорее исключение, нежели постоянная практика. Более сильная компания с трудом соглашается на сотрудничество с маленькой, даже если та обладает инновационной технологией, востребованной на рынке. Не говоря о том, чтобы поручиться или рекламировать эту компанию. И наоборот, крупное предприятие не будет рекламировать покупателя своей продукции, чтобы не потерять хоть и небольшого, но все-таки клиента. Такой круговорот отсутствия взаимовыгодных пересечений предполагает лишь конкурентное краткосрочное взаимодействие. Такую систему можно условно назвать Модель 1.0. Она существует, но не имеет координирующего центра, как будто бесхозная, если хотите, модель без понятных всем правил игры.



— А что же такое Модель 2.0?



— До начала включения того или иного резидента в группу компаний структура с принципами взаимодействия уже существуют на благо друг другу. Новый резидент знает, в каком звене организации находится, от какого звена получает продукт и какой товар для кого производит. К примеру, есть поставщик подпродукта, на основе которого создается другой продукт и передается далее по производственной цепочке, обратите внимание, продажа уже произошла. Цены согласовываются заранее по всему горизонту процесса, это и есть экономически целесообразная деятельность. На мой взгляд, именно в таком подходе взаимодействия на основе качества продуктов заинтересована каждая компания, в противном случае продукт не будет востребован и упадет в Модель 1.0. После того как стандартизировано качество продуктов и отлажена система передачи продуктов, отрабатывается процесс рекомендаций, гарантий и поручительства от последующего звена к предыдущему. Таким образом, доказательная база высокого качества продуктов стала основой принципов нашей группы компаний. Все предприятия «Биржи рационов» объединены экономической целесообразностью, каждое обладает своим продуктом и выстроено в цепочку производственного цикла. Мы создали прагматичный проект, не закрытый внутри себя, а, наоборот, полностью открытый для понимания, что выгодно всей сельскохозяйственной отрасли. Это и есть Модель 2.0.



Так как предоставлять открытую информацию в группе компаний «Биржа рационов» выгодно, то любой потенциальный резидент или его клиент получают или улучшают дополнительные компетенции широкого профиля о максимально выгодном подходе ведения бизнеса в сфере АПК. Мы выстроим взаимодействие с любым фермером или представителем любой сельскохозяйственной отрасли. Он хочет что-то выращивать или производить, продавать или перерабатывать? Мы знакомим с принципами организованной модели: как сделать продукт высококачественным, как взаимодействовать с резидентами, как популяризировать модель взаимовыгодного партнерства.



— То есть ваши потенциальные клиенты не просто клиенты. Начиная сотрудничать с вами, они могут стать резидентами большого объединения?



— Да, мы проанализируем, какой продукт лучше всего подойдет для того, чтобы стать резидентом, нужно учесть регион, логистику, административные возможности и все, что может усилить наши общие позиции на российском и мировом рынке.



— Вашим резидентом может стать любой участник рынка — аграрий, производитель комбикормов, переработчик масличных культур?



— Абсолютно верно! Крупный агрохолдинг и начинающий фермер могут быть как клиентами, так и резидентами. При этом выгода в таком сотрудничестве для небольших предприятий очевидна сразу. Большие производители могут задуматься о следующем: обладая самыми лучшими специалистами, оборудованием, администрированием, генетикой, финансовыми ресурсами и сырьем, они балансируют в состоянии предела улучшения качества. Нам есть что предложить и в этом случае. Почему я в этом уверен? Ведь в нашей модели предусмотрен более фундаментальный подход к рекомендации выбора комбикормового сырья. Что приведет к значительному улучшению расчетов рационов кормления.



И потом, у нас есть по-настоящему прорывные продукты, такие как Ферментированное биосырье на соевой, рапсовой и подсолнечной основах. В дальнейшем функциональные биотехнологические продукты, продукты глубокой переработки будут особо востребованы для улучшения показателей экономики в странах экспортеров и импортеров.



— А что принципиально нового в этой модели?



— ГК «Биржа рационов» на постоянной основе прирастает объемами производимого биосырья и высококачественных комбикормов, увеличивается поголовье кормления, яичная, сыро-молочная и мясная продукция, наделенная заложенными свойствами полезных компонентов. Наша модель работает только с подготовленным сырьем для кормления, а не с «сырым» сырьем или отходами масличного производства, поэтому потребление корма значительно снижается. Что, в свою очередь, приводит к реабилитации экологии России. Открытость рационов кормления и способ того, как это реализовать, позволяет получать продукты питания высокого качества. Повышается культура сведений о компонентах питания, что является вкладом в здоровье нации. Скрупулезное отношение к высокому качеству в кругу компаний, которые договариваются между собой быстро, по принципу выгодных взаимодействий, — это эпохальное событие в бизнес-среде. Мы прошли долгий путь становления, анализа, формулирования всеобъемлющей внешней структуры, нам удалось создать самодостаточную, нацеленную на результат платформу, в которую предприятия заходят для увеличения своих показателей по собственному желанию, созданы продукты в огромных объемах, мы уже во всех сферах АПК. Мы расширяемся. У Модели 2.0 высокий потенциал, но возможность заполнения важных ниш ограничена регионом и направлением деятельности. Когда действующий резидент закрепляет за собой определенный регион, новый резидент не может рассчитывать на ведение здесь своей деятельности. Скажу коротко и ясно: кто первый?

