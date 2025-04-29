Продукция премиум-класса для лидеров отрасли

НПАО «Де Хёс»

НПАО «Де Хёс»: 15 лет стабильного роста и развития в области производства кормов для сельскохозяйственных животных и птицы

«Коудайс МКорма» — № 1 в России по производству премиксов, ведущий производитель престартеров, комбикормов и кормовых комплексов премиум-класса с 30-летней историей. Лидирующие позиции на рынке были достигнуты благодаря стремительному росту и развитию завода компании во Владимирской области НПАО «Де Хёс».



В ответе за продовольственную безопасность России

«Де Хёс» — предприятие с богатой историей и надежной репутацией на российском рынке, отметившее в 2024 году свое 15-летие. Одним из ключевых аспектов деятельности компании является обеспечение высокого качества продукции, которое остается приоритетом даже в условиях многочисленных вызовов. Именно поэтому завод играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, производя высококачественные корма для сельскохозяйственных животных и птицы. Только за прошедший год «Де Хёс» отгрузил на свиноводческие предприятия премиксы для выработки 1 млн т кормов, в результате чего было произведено более 400 тыс. т мяса. Это покрывает почти 10% от общего объема производства свинины в стране. В сфере птицеводства у компании 37 предприятий-партнеров — каждый день 20 млн несушек и 27,5 млн бройлеров потребляют продукцию «Де Хёс», что позволяет ежегодно производить 6,5 млрд яиц и 725 тыс. т мяса. Кроме того, благодаря полному технологическому сопровождению специалистов «Коудайс МКорма» партнерам компании удается добиваться минимальной кормовой себестоимости при производстве готовой продукции. К примеру, свиноводческие предприятия получают кормовую себестоимость мяса ниже 55 рублей без НДС. Таким образом, эти предприятия могут быть конкурентными на мировом рынке и успешно экспортировать свою продукцию. Что касается крупного рогатого скота, «Де Хёс» сотрудничает с 36 ведущими предприятиями из топ-50 крупнейших агрохолдингов страны, обеспечивая стабильность и высокие показатели в производстве продуктов животноводства.



Контроль качества: автоматизация и инновации

Вся продукция НПАО «Де Хёс» находится под строгим контролем собственной лаборатории, которая следит за полным соответствием нормативных требований качества и безопасности. В 2014 году она прошла аккредитацию по ГОСТу 17025-2009, в 2020-м обновила ее по ГОСТу 17025-2019. В этом году лаборатории предстоит очередная аккредитация в соответствии с новыми стандартами.



За 15 лет лаборатория претерпела значительные изменения. Одними из главных тенденций стали увеличение автоматизации процессов и закупка современного оборудования от мировых брендов Perkin Elmer, Foss и Hanon. Внедрение новых методов анализа сырья, комбикормов и премиксов позволило компании более точно определять качество продукции. Важным шагом стало использование лабораторно-информационной системы (ЛИС), которая полностью автоматизировала рабочие процессы. ЛИС подключает приборы, контролирует этапы исследований и снижает нагрузку на сотрудников, что значительно сокращает количество возможных ошибок и повышает производительность лаборатории.



Социальная ответственность и благотворительность

С момента основания «Де Хёс» активно участвует в социальной и благотворительной деятельности. По инициативе акционера компании Максима Сазонова предприятие поддерживает детские дома, благотворительные фонды и ветеранские организации, а с момента начала СВО завод регулярно оказывает гуманитарную помощь российским военным и их семьям, вынужденным переселенцам и медицинским учреждениям.



Амбициозные планы на будущее

НПАО «Де Хёс» не останавливается на достигнутом. Компания продолжает работать над совершенствованием производства, увеличением объемов выпускаемой продукции, повышением ее качества и расширением географии поставок. В настоящее время предприятие имеет свыше 50 партнеров за границей и экспортирует более 15% продукции в Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Монголию, Киргизию, Армению и Грузию. Любые трудности воспринимаются компанией как возможности для роста и развития. Как говорит генеральный директор «Де Хёс» Александр Матвеев: «Новый день — новый вызов, который мы с достоинством примем».



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