Самое интересное за январь

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Экспорт продукции АПК превысил $36 млрд

По предварительным данным подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт», поставки продукции АПК из России на внешние рынки в прошлом году превысили $36 млрд против $30,6 млрд в 2020-м. При этом в натуральном выражении экспорт составил 65,3 млн т — на 13,7 млн т меньше, чем годом ранее. Средняя стоимость вывозимой продукции за год увеличилась с $384 до $552, или на 44%. Данные не учитывают статистику экспорта в страны ЕАЭС за декабрь. Второй год подряд в сегменте аграрно-продовольственной торговли Россия стала нетто-экспортером: вывоз продукции на внешние рынки превышает импорт.



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Минсельхоз снова предложил изменить условия льготного кредитования



Минсельхоз разместил на портале проектов нормативных правовых актов обновленное предложение по изменению условий льготного кредитования сельского хозяйства. Согласно проекту постановления правительства, по кредитным договорам, заключенным в 2017 и 2018 годах, сохранится субсидирование в размере 100% ключевой ставки ЦБ. По кредитам, полученным с 1 января 2019 года по 31 августа 2021го, будет субсидироваться 90% ключевой ставки, по договорам, которые пришлись на период с 1 сентября 2021 года по 14 февраля 2022-го — 80%. Субсидирование кредитов, которые будут выданы с 15 февраля этого года, предлагается уменьшить до 70% ключевой ставки. Ранее ведомство хотело снизить размер субсидий до 70% ключевой ставки ЦБ по всем льготным кредитам.



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Экспортные пошлины принесли в бюджет почти 92 млрд рублей

Экспортные пошлины на зерно, масличные и подсолнечное масло принесли в федеральный бюджет свыше 91,9 млрд руб., сообщил комитет Госдумы по аграрным вопросам по итогам проведенного расширенного заседания по вопросу совершенствования государственного регулирования зернового комплекса. Взимание пошлины «привело к существенному снижению рентабельности сельскохозяйственного производства», при этом какого-либо влияния на продовольственную инфляцию принятые меры не оказали, отмечается в сообщении. Также, по оценке депутатов, предложенный правительством механизм распределения поступающих в бюджет дополнительных доходов от пошлин не компенсировал сельхозпроизводителям возникшие убытки. Депутаты попросят правительство оценить целесообразность введенных вывозных таможенных пошлин и пересмотреть их размер.



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Производство индейки выросло почти на 23%

Общий объем производства мяса индейки в России в 2021 году во всех хозяйствах увеличился на 22,67% до 400,1 тыс. в убойном весе, оценила компания Agrifood Strategies. С учетом информации о динамике производства в Евросоюзе, США, Бразилии и других странах, аналитики пришли к выводу, что этот показатель позволил России вплотную приблизиться к первому месту в Европе и второму в мире после США. Итоговый рейтинг ведущих мировых производителей индейки будут составлен во втором квартале, после получения окончательных данных по объемам выпуска. Крупнейшим в России производителем индейки по итогам прошлого года снова стала группа «Дамате».



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Несмотря на все сложности, с которыми два года подряд сталкивается АПК, молочая отрасль демонстрирует стабильный результат: по итогам прошлого года объем производства сырого молока составил 32,2 млн т — примерно на 100 тыс. т больше, чем годом ранее. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал в ходе XIII съезда Национального союза производителей молока («Союзмолоко»). Основная задача — не снижать динамику роста, тем более что плановый показатель Доктрины продовольственной безопасности по обеспеченности молоком (90%) еще не достигнут и составляет 84%, отметил он.



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Крупнейшие торговые сети ограничат наценку на продукты питания

«Тандер» (торговые сети «Магнит» и «Дикси») и Х5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель, «Чижик») готовы ограничить максимальный уровень наценок на социально значимые продовольственные товары 10%, а торговая сеть «Бристоль» - 10-15%. Это решение стало результатом совещаний, проведенных ФАС с ритейлерами: ранее служба предложила им проработать механизмы ответственного ценообразования и рекомендовала ограничить наценки на отдельные позиции.



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«Мираторг» допускает снижение инвестиций в развитие своего бизнеса в ближайшие годы на фоне роста затрат и госрегулирования рынков АПК, сказал президент агрохолдинга Виктор Линник. За 10 лет «Мираторг» вложил более 350 млрд руб. в сельское хозяйство в России, однако впервые за 15 лет компания находится в ситуации, когда ни в птицеводство, ни в свиноводство, ни в крупный рогатый скот невыгодно вкладывать, эти проекты не окупаются.



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«ЭкоНива», крупнейший в России производитель молока-сырья, по итогам 2021 года произвела свыше 1,1 млн т молока. По сравнению с 2020-м валовой надой вырос на 190 тыс. т, сообщил агрохолдинг. Он стал первым в России, перешагнувшим миллионный рубеж в производстве сырого молока. Поголовье КРС за прошлый год увеличилось на 12% до более чем 212 тыс. животных, в том числе фуражных коров — на 9% до 110 тыс.



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Арбитражный суд Ростовской области в декабре 2021 года по требованию Федеральной налоговой службы (ФНС) признал недействительным договор аренды производственной площадки между структурой ГК «Дамате» «Новые утиные фермы» и банкротящейся «Донстар». Если решение не получится оспорить, производство на предприятии будет остановлено, а на восстановление работы уйдет до года.



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Группа « Продо

Группа «Продо» продала яичную птицефабрику «Чикская» (Новосибирская область), покупателем стала «Птицефабрика Челябинская». Согласно сообщению последней, сделка была закрыта 29 декабря прошлого года, ее условия и стоимость не раскрываются. Решение о продаже предприятия зрело давно, поскольку производство яиц — непрофильное направление для «Продо». Теперь агрохолдинг сосредоточится на развитии производства и переработки мяса.



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