«Эко-культура» ввела в эксплуатацию тепличный комплекс в Воронежской области

Тепличный комплекс рассчитан на производство 60 тысяч тонн овощей и салатов в год «Эко-культура»

«Эко-культура» ввела в эксплуатацию последнюю очередь своего тепличного комплекса в Бобровском районе Воронежской области. Об этом председатель совета директоров холдинга Александр Рудаков сообщил на встрече с главой региона Александром Гусевым. В теплицах уже произведено 35 тыс. т продукции, а до конца года планируют произвести 60 тыс. т на 10 млрд руб. Рудаков также поблагодарил местные власти за поддержку инвестпроекта, «особенно в части затрат на инфраструктуру». Глава холдинга также рассказал на встрече о «дальнейших инвестиционных планах предприятия», сообщается на сайте правительства Воронежской области.



«Эко-культура» начала строить этот тепличный комплекс мощностью 60 тыс. т томатов, огурцов и листовых салатов в год в 2023-м. Соответствующее соглашение было подписано между «ТК "Воронеж-агро"» (прежнее название — ООО «Эко-культура агро») и правительством в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) также в 2023 году, писал «Коммерсантъ». Стоимость проекта оценивалась в 21,6 млрд руб., площадь комплекса — в 53 га.



«Эко-культура» — один из крупнейших производителей овощей защищенного грунта в России. Сейчас в холдинг входят 13 тепличных комплексов в восьми регионах страны, их площадь превышает 580 га.

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорит, что вряд ли этот проект «Эко-культуры» может столкнуться со специфическими сложностями. Это объясняется тем, что выращиваемая в ТК «Воронежский» продукция будет реализовываться через аффилированные торговые дома «Эко-культуры». «Главная задача новых комплексов — это выход на рынок с достойной ценой и каналами сбыта, в которые можно реализовать все объемы. Этих проблем у комплекса нет, потому что он входит в холдинг», — говорит Решетникова, добавляя, что у «Эко-культуры» есть договоры на поставки практически во все торговые сети страны.



В целом, продолжает эксперт, тепличный бизнес сейчас сталкивается с тем жи проблемами, что и весь АПК, особенно в Европейской части страны. Во-первых, это дефицит кадров, что приводит к росту фонда оплата труда и, соответственно, себестоимости, увеличению сроков оплаты инвест кредитов и др. Во-вторых, Решетникова отмечает рост фискальной нагрузки, себестоимости на фоне увеличения затрат на производство, в том числе электроэнергии и энергоносителей. «Это общий сложности для всей отрасли. Плюс, сохраняется вирусная нагрузка: томатов и вкусных, и устойчивых к тобамовирусу, как не было, так и нет», — заключила Решетникова.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

