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Агроконсалтинг

Интервью

ЕАЭС будет развивать единый рынок семян

Союз унифицирует законодательства стран-членов в сферах испытания сортов агрокультур и семеноводства

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Важно создать единые информационные ресурсы о производителях семян в ЕАЭС
flickr.com
Важно создать единые информационные ресурсы о производителях семян в ЕАЭС
flickr.com

21 мая на заседании Высшего Евразийского экономического совета был утвержден перечень мер, направленных на унификацию законодательства стран Евразийского экономического союза в сферах испытания сортов и семеноводства агрокультур. Член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян рассказал «Агроинвестору» о целях унификации и возможных сложностях ее проведения.

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— Расскажите, пожалуйста, какую цель преследует унификация законодательства стран ЕАЭС в сферах испытания сортов и семеноводства сельскохозяйственных культур? Чем вызвана необходимость унификации? 

- Договором о Евразийском экономическом союзе предусмотрено обеспечение свободы перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы между странами ЕАЭС, а также проведение согласованной агропромышленной политики, одно из основных направлений которой — унификация требований при производстве и обращении сельхозпродукции. В частности, Евразийская экономическая комиссия координирует разработку и реализацию унифицированных требований в сферах испытания сортов и семеноводства сельскохозяйственных культур. Эффективность селекции и семеноводства агрокультур во многом определяет конкурентоспособность агропромышленного комплекса, и здесь наши страны обладают значительным потенциалом. 

Подписывая соглашение об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках ЕАЭС от 7 ноября 2017 года, стороны на начальном этапе договорились о взаимном признании документов, содержащих сведения о сортовых и посевных качествах семян, унификации методов определения сортовых и посевных качеств семян сельхозрастений и формировании единого реестра сортов в рамках интегрированной информационной системы Союза. Комиссия уже приняла соответствующие акты, ведется работа по запуску единого реестра. 

В то же время большой пласт вопросов по проведению испытания сортов, требованиям к категориям, сортовым и посевным качествам, упаковке и маркировке семян, методам и схемам производства семян, транспарентности семеноводства в целом регламентируется национальными законодательствами. Это как раз то, что сдерживает свободное обращение семян.

Именно поэтому главы государств-членов определили на ближайшие пять лет вектор развития интеграционной работы в сферах испытания сортов и семеноводства.

— Какие сложности, на ваш взгляд, могут возникнуть при реализации указанных мер? Что может быть сложнее всего реализовать на практике и почему? Кто и как будет контролировать процесс?

- В целом, сближение национального законодательства в такой чувствительной сфере требует большой работы. Но поскольку у сторон есть высокая степень готовности делать эту работу, а значит и заинтересованность в едином рынке семян ЕАЭС, то это вселяет оптимизм и позволяет надеяться на компромиссы в решении возможных спорных моментов.

 Одним из наиболее сложных вопросов будет согласование требований к сортовым и посевным качествам семян агрокультур. Это вызвано различиями не только в национальном законодательстве, но и в уровне материально-технического и кадрового обеспечения в семеноводстве в странах ЕАЭС, а также в природно-климатических условиях регионов, что не может не влиять на качество семенного материала.    

Страны ЕАЭС ежегодно будут информировать Комиссию о принимаемых мерах. По завершении этой работы, в 2026 году, будут подведены итоги и представлены главам стран Союза. 

— В целом, по вашим оценкам, насколько сильно сейчас в разных государствах Союза различаются методики проведения испытаний сортов, ведение реестров сортов и др.? Есть ли некие эталонные или близкие к ним методики и схемы работы, на которые государства-члены Союза будут ориентироваться?

- При испытании сортов сельскохозяйственных культур на отличимость, однородность и стабильность применяются методики, разработанные на основе методик Международного союза по охране новых сортов растений (UPOV).  

Членами UPOV являются Беларусь, Кыргызстан и Россия, которые уже гармонизировали свое законодательство в соответствии с рекомендациями этого союза. Армения и Казахстан инициировали процедуру присоединения к нему. В этой связи для формирования общего рынка семян и повышения экспортного потенциала стран Союза требуется гармонизация таких методик с рекомендациями UPOV на всем пространстве ЕАЭС.

Предстоит также унификация подходов к испытанию сортов по комплексу хозяйственно-полезных признаков и свойств, имеющих значение для сельхозпроизводства. При испытании оцениваются не только урожайность, но и биологические свойства новых сортов агрокультур: зимостойкость, засухоустойчивость, устойчивость к полеганию, к болезням. Большое значение в повышении качества сельскохозяйственной продукции имеют такие показатели как содержание белка в зерне пшеницы, масла — в семенах подсолнечника, сахара — в сахарной свекле, крахмала — в клубнях картофеля и т. д. 

Выращивание высокопродуктивных сортов, способных наиболее полно использовать условия высокого агрофона, значительно повышает экономическую эффективность использования минеральных удобрений и орошения, тем самым позволяя сократить срок окупаемости вложенных ресурсов.

— Что даст рынку унификация законодательства, требований и методик в сфере семеноводства? И как быстро после реализации утвержденных мер рынок ощутит эффект?  

- Реализация перечня мер будет способствовать углублению интеграции в сферах селекции и семеноводства, снижению административных барьеров во взаимной торговле семенами в рамках ЕАЭС, повышению транспарентности систем семеноводства, установлению прямых контактов между производителями семян и сельхозпроизводителями, а также окажет мультипликативный эффект на развитие агропромышленных комплексов государств-членов Союза.

Следует отметить важность создания единых информационных ресурсов о производителях семян в ЕАЭС и выданных документах о сортовых и посевных качествах семян, что будет способствовать доверию к таким документам, как со стороны производителей, так и контрольно-надзорных органов стран Союза.

При этом унификация законодательства и совершенствование нормативно- правового регулирования в этой сфере — необходимая и базовая мера, однако она не является достаточной для развития селекции и семеноводства в ЕАЭС.

Здесь мы подходим к необходимости реализации совместных мер и, возможно, программ в селекции и семеноводстве, направленных, прежде всего, на развитие государственно-частного партнерства, повышение уровня коммерциализации селекционных достижений, создание условий для выстраивания кооперационных цепочек между субъектами стран ЕАЭС. Эта работа нами также запланирована в соответствии со Стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Татьяна Кулистикова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

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