«Черкизово» вложит 2,3 млрд рублей в расширение производства

Две новые линии должны начать работу до конца 2027 года Т. Кулистикова

Группа «Черкизово» установит две новые линии по выпуску ветчины и вареных колбас в нарезке на мясоперерабатывающем заводе в Горелово (Ленинградская область). Проект позволит предприятию в три раза увеличить объем производства этой продукции на фоне растущего спроса. Инвестиции в запуск линий составят 2,3 млрд руб., сообщила компания. Соответствующее соглашение с правительство региона было подписано в ходе выставки «Агрорусь».



Проект предусматривает установку двух дополнительных линий, которые должны начать работать до конца 2027 года. Существующие линии завода могут производить около 3,4 тыс. т ветчины и вареных колбас в нарезке в год. Новые линии позволят увеличить объем до 11 тыс. т в год.



Решение о расширении мощностей связано с увеличением потребления мясной продукции в нарезке: продажи этой категории ежегодно прибавляют примерно 11%, уточняет компания. Действующие мощности предприятия уже не позволяют в полной мере удовлетворять растущий спрос.



«Мы видим устойчивый рост потребления мясной продукции в нарезке — удобный формат, который все чаще выбирают покупатели, — отметил директор завода «Пит-Продукт» Павел Костюк. — <...> При этом мы не просто устанавливаем дополнительное оборудование, а комплексно модернизируем производственный участок, повышая уровень автоматизации и эффективности процессов». По его словам, реализация проекта позволит «Черкизово» укрепить позиции в этом перспективном сегменте.



В Ленинградской области у «Черкизово» три мясоперерабатывающих предприятия. Две производственные площадки компании «Пит-Продукт» (вошла в состав группы в 2021 году) выпускают широкий ассортимент колбас, сосисок и мясных деликатесов. Всеволожский филиал АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» (в составе «Черкизово» с 2018 года) производит продукцию под брендом «Самсон», в том числе фарши, стейки, гуляши, котлеты, колбаски, сосиски, купаты и мясо для запекания. Общий объем производства трех площадок в 2025 году составил 31 тыс. т.



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