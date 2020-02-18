Цены на овощи в Приморье обещают снизить

По информации правительства Приморского края, основной поставщик китайских овощей на рынок региона — оптовая база «Дружба» - снизила отпускные цены на продукцию, также ожидается их уменьшение в торговых сетях. Согласно данным Министерстве промышленности и торговли Приморского края, с 15 по 17 февраля из Китая пришли 78 фур с плодоовощной продукцией, в том числе 60 поставили товар для оптовых предприятий региона.

На прошлой неделе администрация Приморья сообщала, что овощи и фрукты из Китая перестали поступать в регион, поскольку карантинная служба КНР из-за распространения в стране коронавируса ужесточила требования. Кроме предоставления сертификата происхождения на продукцию также необходимо было загружать лишь одно наименование товара в одно транспортное средство. «Если эти требования сохранятся, китайские овощи в Приморье поступать не будут. Поэтому данный вопрос нужно обсуждать на рабочей встрече Россельхознадзора с карантинной службой КНР», — говорил врио министра промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин.

Между тем, в Хабаровском крае и Еврейской автономной области стоимость некоторых овощей остается высокой, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные управления ФАС. О росте цен в 1,5-2 раза на Дальнем Востоке после закрытия границы с КНР из-за коронавируса стало известно в начале февраля. Тогда вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил ФАС совместно с главами регионов округа вести мониторинг и принять меры, чтобы не допустить необоснованного повышения цен. По словам представителя УФАС по Хабаровскому краю, китайскую продукцию в регионе замещают овощами из других регионов России, а также Турции и Азербайджана. «Однако эти поставки недешевы, с учетом расположения края, соответственно, стоимость продукции для потребителя выше», — цитирует его ТАСС.

В конце прошлой недели во Владивостоке прошло совещание под председательством заместителя министра сельского хозяйства Оксаны Лут, посвященное ценовой ситуации на рынке овощей и их доступности для потребителей Дальнего Востока. Для развития торговых отношений с Китаем и бесперебойных поставок сельхозпродукции агроведомство планирует совместно с Россельхознадзором провести переговоры с китайскими партнерами по условиям поставок продукции на российский рынок, говорится в сообщении министерства.

Для повышения самообеспеченности регионов Дальнего Востока овощами Минсельхоз совместно с Минвостокразвития рассмотрит возможные меры поддержки. В частности, агроведомство одобрило предложение о строительстве новых овощехранилищ. Для повышения эффективности инвестиций в их возведение министерство в том числе планирует возмещать часть капитальных затрат. Кроме того, для увеличения поставок российской продукции в регионы ДФО Минсельхоз проработает варианты господдержки при транспортировке овощей.

Хотя Дальний Восток существенно зависит от китайской плодоовощной продукции, было бы лучше запретить ее ввоз в страну до нормализации ситуации с коронавирусом, считает гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «На мой взгляд, проще пережить повышение цен на овощи и фрукты, чем эпидемию коронавируса в России», — говорит она, оценивая, что риски заноса заболевания достаточно велики. «Для регулирования рыночных цен нужно поддерживать своих производителей и инвесторов, а не принимать такие популистские меры, — прокомментировала она «Агроинвестору». — Нам сейчас нужно не договариваться о скорейшем возобновлении поставок, а наоборот, усилить контроль со своей стороны».

Чтобы на Дальнем Востоке были местные огурцы и томаты, там нужно строить новые теплицы. Для этого необходима финансовая и административная поддержка местной власти, отмечает Решетникова. «Это ненормально, что Приморье питается китайскими продуктами», — соглашается гендиректор Плодоовощного союза Михаил Глушков. По его мнению, чтобы заместить китайские овощи, нужно субсидировать перевозки из европейской части России и развивать местное сельское хозяйство.