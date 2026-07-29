АКОРТ: в первом полугодии стали дешевле продукты «первой цены» в 11 категориях

Больше всего с начала года подешевела свинина А. Гордеев / Ведомости

С января по конец июня цены на базовые продукты питания «первой цены» в торговых сетях снижались на 11 из 25 категорий, год к году — на 19. В среднем базовые социально значимые продукты питания в годовом выражении стали дешевле на 10,4%. Такие данные представил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.



Больше всего с начала года подешевела свинина — на 25,3%. Цены на яйца снизились на 17,6%, на рис — на 16,4%. Также зафиксирована отрицательная динамика цены на сливочное масло (13,5%), пшено (13,4%), черный чай (13,3%), гречку (8%), пшеничную муку (6,7%), подсолнечное масло (6,1%), баранину (5,6%), ржаной и ржано-пшеничный хлеб (2,9%). Год к году заметнее всего снизились цены на овощи «борщевого набора»: картофель (36,9%), свеклу (35,6%), белокочанную капусту (32,8%), репчатый лук (26,1%). На морковь цена уменьшилась на 10,5%. Также заметно подешевели рис (33,8%), сливочное масло (22,4%), соль (19,2%), свинина (13,1%). В годовом выражении подорожали хлеб, мороженая рыба, тушка цыпленка бройлера и пшено, однако рост цен на них был в пределах инфляции, уточнил Богданов.



Среди причин снижения цен на овощи «борщевого набора» - как хороший урожай прошлого года, так и работа торговых сетей с поставщиками. Так, агроконтракты позволяют прогнозировать цену и объемы продукции на длительное время, а агроагрегаторы — активно работать с малыми производителями, которые готовы поставлять свою продукцию в сети, но последние не могут забирать небольшие объемы у каждого отдельного, пояснил Богданов.



Средняя наценка торговых сетей на базовые социально значимые продукты в первом полугодии составила 1,2%. С начала года наценка снижалась: в апреле она впервые достигла рекордного минимума в 0,5%, в мае опустился до 0,3%, а в июне впервые за все время наблюдений стала отрицательной — минус 1%. С отрицательной наценкой в январе-июне продавались продукты питания «первой цены» в 13 из 25 категорий. В их числе морковь (-22,1%), капуста (-12,6%), гречка (-6,4%), свекла (-4,4%), сезонные яблоки (-4%) и др.



Доля чистой прибыли в наценке торговый сетей составляет всего 2-3%, торговая наценка — это не прибыль, а источник финансирования всей торговой деятельности, подчеркивают в АКОРТ. Поэтому регулирование цен и наценок нарушает рыночные принципы ценообразования, сокращает возможности участников рынка для инвестиций в расширение ассортимента и развитие бизнеса. Главный и самый действенный механизм сдерживания цен — это развитие конкуренции в рыночных условиях, уверены в ассоциации.



На прошлой неделе депутат Госдумы Юрий Григорьев сказал ТАСС, что государству стоит подумать над субсидированием цен на 10-15 социально значимых продуктов питания, чтобы зафиксировать их. «Предлагаю решить проблему (роста цен) простым механизмом. Берем список из 10-15 социально значимых товаров: сахар, гречка, мука, яйца, молоко. Торговые сети получают субсидии от государства, а взамен государство гарантирует, что цены на эти товары будут полностью заморожены», — отметил депутат.



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