Минсельхоз хочет изменить льготное кредитование в регионах с профицитом зерна

Поддержка затронет основные регионы-экспортеры зерна А. Гордеев / Ведомости

Минсельхоз планирует изменить правила льготного кредитования для регионов, где есть профицит зерна. В пояснительной записке к документу, размещенному на портале проектов нормативных правовых актов, указано, что пролонгацию льготных краткосрочных кредитов планируется распространить на сельхозпроизводителей из регионов, в которых производство зерновых и зернобобовых превышает их потребление на 190% и составляет не менее 2 млн т. Эта же мера предусмотрена для аграриев из субъектов, где произошла техногенная ЧС регионального характера, повлекшая ограничение производства, реализации и транспортировки продукции.



Кроме того, Минсельхоз предлагается восстановить льготную ставку на срок до одного года по льготным краткосрочным кредитам, привлеченным в 2025 и 2026 годах и переведенным в 2026-м на коммерческую ставку для заемщиков, у которых доля дохода от реализации зерна и зернобобовых в общем доходе за год составляет не менее 70%. Эти заемщики также должны работать в регионах, где есть профицит зерна.



Предлагаемые меры — один из способов поддержки аграриев в условиях падения внутренних цен на зерно из-за ограниченного экспорта через Азово-Черноморский бассейн.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут говорит, что по сути пролонгация кредитов будет касаться и поддержки экспортеров, поскольку она затронет аграриев из регионов, которые являются основными поставщиками зерновых на внешние рынки. «Мера достаточно ограниченная, с моей точки зрения. Риски связаны с тем, что одни регионы получают эксклюзивные условия, а другие — не совсем понятно какие. Я понимаю, что существуют жесткие бюджетные ограничения, но по существу эта мера не является полноценной, а неполноценные меры не бывают эффективными в долгосрочной перспективе», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору». По его мнению, разные условия кредитования могут привести к тому, что регионы, которые не затронут предлагаемые изменения, вероятно, сократят посевные площади озимых.



Ранее глава Минсельхоза Оксана Лут говорила, что одной из мер поддержки сельхозпроизводителей может стать проведение государственных закупочных интервенций на рынке зерна. Предполагаемый объем — 1-3 млн т. Корбут говорит, что в случае закупок 3 млн т по цене 13-14 тыс. руб./т потребуется 36 млрд руб. Возможно, считает он, эти средства лучше направить не на интервенции, а на создание условий для ведения хозяйственной деятельности: предоставить аграриям погектарные субсидии, увеличить объем финансирования льготных железнодорожных перевозок, а также решить вопрос с автомобильной льготной перевозкой зерна. Однако решать все эти задачи нужно было заранее.



В то же время возможное изменение в правилах льготного кредитования для банков будет, скорее, управляемой нагрузкой, чем серьезной проблемой, считает директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков. «Государство фактически просит банки еще год “закрывать глаза” на слабое финансовое состояние части аграриев. Пролонгация позволит избежать резкого роста “просрочки”, но одновременно заморозит капитал и отложит признание кредитного риска», — прокомментировал Кабаков «Агроинвестору».



Для крупных банков эффект будет небольшим, а для игроков с высокой концентрацией на АПК и в регионах с избытком зерна может быть заметным, продолжает он. Ключевой риск в том, что льготная ставка «лечит» стоимость кредита, но не проблему слабой экономики самого заемщика. Если экспорт и цены на зерно не восстановятся, то через год банкам придется решать ту же проблему уже с более крупным долгом, заключил эксперт.



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