Привлечение сезонных иностранных работников в сельское хозяйство сейчас затруднено М. Стулов / Ведомости

Ягодные хозяйства сокращают площади из-за нехватки рабочих рук. Причем проблемы в ягодной отрасли, связанные с кадрами, ужесточаются с каждым годом, рассказала «Агроинвестору» руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. «Особенно это касается сезонных рабочих, которые преимущественно были иностранными сотрудниками. Сейчас для них въезд в Россию крайне затруднен, как и получение всевозможных разрешений на работу», — отмечает она.



Точно сказать, какие потери несут ягодные хозяйства из-за нехватки кадров сложно, однако в «Ягодной академии» видят, что многие предприятия сокращают площади выращивания ягод, некоторые снижают их в разы из-за невозможности обработать посадки и собрать урожай.



Козий напоминает, что проблема с кадрами в стране усугубляется с 2020 года, когда были введены первые ограничения на въезд в Россию на фоне ковида. И практически ежегодно эта проблема усугубляется. «Сейчас в некоторых регионах специалисты в принципе не могут работать в сельском хозяйстве, не являясь российскими гражданами», — подчеркивает эксперт.



По ее наблюдениям, в ягодной отрасли произошел слом уклада, который позволял ягодным хозяйствам работать и получать прибыль, ориентируясь на определенное количество сотрудников для сезонного ручного труда. «Участники отрасли сейчас ищут новые подходы и решения, поскольку мало надежд на то, что ситуация исправится на законодательном уровне», — говорит Козий.



Ранее о том, что с серьезным дефицитом сезонных работников столкнулись производители плодов и ягод президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин рассказывал ТАСС. «В этом году кадровая ситуация сложнее, чем в прошлом. Рабочих для сбора урожая крайне мало, особенно в регионах ЦФО. Часть ягодников пришлось оставить без уборки, землянику и малину во многих хозяйствах собрали лишь частично, — говорил он. — Даже при наличии финансовых ресурсов у фермеров привлечь людей на сезонные работы очень тяжело».



По его словам, если в регионах Центральной России практически отсутствует предложение сезонной рабочей силы, то в Дагестане и Кабардино-Балкарии ситуация заметно лучше. «Там традиционно сохраняется многодетность, и дети с ранних лет вовлечены в сельскохозяйственный труд, что позволяет частично восполнять кадровый голод», — пояснял Муханин. Нехватка людей, по его мнению, остается главным ограничителем развития отрасли, ставя под угрозу не только сбор текущего урожая, но и закладку новых садов в будущем.



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