Стоимость бренда «Черкизово» за год выросла на 4,1%, до 110 млрд рублей «Черкизово»

Бренд «Черкизово» стал самым дорогим среди производителей продуктов питания, оценка его стоимости за год выросла на 4,1%, до 110 млрд руб., следует из третьего рейтинга топ-100 самых ценных брендов России по версии BrandLab. Компания заняла 29 место в списке, тогда как в прошлом году была 34-й. Строчкой ниже расположилась группа «Русагро», стоимость бренда которой оценивается в 106,3 млрд руб. (плюс 8,2% за год). В прошлом рейтинге она занимала 38-е место.



40-м в рейтинге стал «Мираторг», стоимость его бренда аналитики оценили в 88,3 млд руб. — на 9,2% дороже, чем в топ-100 в 2025 году, когда агрохолдинг был на 48-й позиции. «Нестле» поднялась с 55-го на 48-е место, стоимость бренда выросла на 6,1%, до 72,8 млрд руб. ГК «Рост» стала новым участником рейтинга и заняла 57-ю строчку. Стоимость ее бренда оценивается в 48,3 млрд руб. — на 23,5% больше, чем в прошлом году. Бренд «Слобода» (ГК «Эфко») потерял одну позицию в рейтинге и стал 59-м. Его стоимость снизилась на 19,1%, до 44,3 млрд руб.



Бренд «Простоквашино» («Логика молока») оценивается в 39,8 млрд руб. (плюс 3,5%), он стал 62-м в списке, тогда как годом ранее был на 69-й строчке. Оценка стоимости бренда «Балтика» выросла на 12,7%, до 35 млрд руб. Он занял 69 место против 76-го в прошлом году. Бренд «Добрый» («Мултон Партнерс») подорожал на 4,3%, до 30,3 млрд руб. и переместился с 77-го на 73-е место рейтинга. Немного отстал бренд «ФрутоНяня» («Прогресс»), оцененный в 30,2 млрд руб. (плюс 13,2%), который поднялся с 80-го на 74-е место.



Бренд «Домик в деревне» («ПепсиКо») стал дороже на 16,3%, до 27,4 млрд руб., и стал 77-м в списке (в прошлом году был на 82-й позиции). Стоимость бренда «Яшкино» («КДВ Групп») уменьшилась на 7,2%, до 19,4 млрд руб., тем не менее он поднялся с 88-й на 83-ю позицию.



Также в топ-100 брендов вошли торговые сети: «Пятерочка» (пятое место, 835,2 млрд руб., плюс 6,5%), «Магнит» (шестое место, 729,2 млрд руб., минус 2,2%), «Красное & Белое» (17-е место, 309,3 млрд руб., плюс 7,6%), «Лента» (18-е место, 291,5 млрд руб., плюс 13,1%), «ВкусВилл» (38-е место, 91,3 млрд руб., плюс 3,7%), Metro C&C (54-е место, 51,4 млрд руб., минус 4,4%), «Ашан» (58-е место, 45,1 млрд руб., минус 9,5%).



Кроме того, в список самых дорогих брендов вошли сети общепита «Вкусно и точка» (34-е место, 95,6 млрд руб., плюс 4,4%), «Додо Пицца» (47-е место, 74 млрд руб., плюс 39%) и «Бургер Кинг» (64-е место, 38,7 млрд руб., плюс 3,8%).



Также новыми участниками рейтинга среди связанных с АПК компаний, стали производитель минеральных удобрений «ФосАгро» (36-е место, 92,3 млрд руб.) и «Арнест ЮниРусь» (в том числе выпускает продуты питания, 94-е место, 9,3 млрд руб.).



Самым дорогим брендом в стране, как и в прошлом году, стал «Сбер» (свыше 2,35 трлн руб.), подорожавший на 4,5%. Общая стоимость всех брендов, вошедших в топ-100, снизилась на 5,64% и составила 17,72 трлн руб. При этом потери в 1,12 трлн руб. пришлись на нефтегазовый сектор, тогда как остальные компании показали суммарный рост на 6%, сравнивает BrandLab. «Даже в самых непростых условиях бренды становятся фактором устойчивости бизнеса и способствуют росту его показателей», — отмечают аналитики.



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