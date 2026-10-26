Цены на картофель держатся на уровне сезона-2024/25

Основной фактор, влияющий на урожайность и валовой сбор картофеля, — погода Pixabay

Средние оптовые цены на картофель в России к середине октября составили 22,9 руб./кг без НДС. «При этом средний минимум составлял 17,3 руб./кг, средний максимум — 29,4 руб./кг», — рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. По его словам, цены держатся на уровне сезона-2024/25. По сравнению с неделей ранее цены укрепились на 3,3%, или на 0,7 руб./кг, за месяц — на 0,9% или на 0,2 руб./кг. Год к году цены выросли на 34% — для сравнения, в середине октября прошлого года цены на картофель в опте без НДС составляли 17,1 руб./кг.



В Брянской области, которая является главным регионом выращивания картофеля, средние цены по состоянию на 16 октября составили 19,4 руб./кг без НДС. Средний минимум — 16,2 руб./кг, средний максимум — 23,2 руб/кг. За неделю цены в регионе выросли на 2,2% или на 0,4 руб./кг, за месяц — на 1% или на 0,2 руб./кг. Годом ранее средние цены на картофель в регионе составляли 15,8 руб./кг — на 23% меньше текущего уровня, сравнил Картофельный союз.



Более высокий относительно предыдущего сезона уровень цен объясняется возможным снижением производства. Красильников напоминает, что предыдущий сезон в части валового сбора был вторым после рекорда — урожай составил 8,5 млн т против максимальных 8,6 млн т в 2023-м. В этом году Минсельхоз пока сохраняет прогноз по итоговому урожаю на уровне 8 млн т. Предварительно, средняя урожайность по итогу сезона в этом году может составить 28 т/га против 31 т/га в 2025-м, прогнозирует Красильников.



Основной фактор, влияющий на урожайность и валовой сбор картофеля, а также овощей «борщевого набора» - погода. «Мы наблюдаем в этом сезоне в ряде регионов разнонаправленные погодные аномалии. Свердловская область и несколько соседних с ней регионов были подвергнуты сильному переувлажнению — вплоть до введения там режима ЧС. В восточной части страны — Красноярском крае, Новосибирской области, наоборот, в течение двух месяцев в ходе вегетации почти отсутствовали осадки», — говорит Красильников. Хотя эти регионы далеко не ключевые с точки зрения ресурсного обеспечения России картофелем, конкретно для них погода крайне негативно повлияла на урожай.



Эксперт обращает внимание, что из-за ожиданий меньшего, чем в прошлом году, валового сбора картофеля цена на него у сельхозпредприятий уже на протяжении 14 недель держится в коридоре 19-22 руб./кг. Однако он не исключает, что в ближайшие две-три недели рынок немного «прогнется» за счет того, что ряд аграриев, у которых не хватает своих мощностей для хранения, будут активно продавать продукцию.



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