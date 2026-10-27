«ИстАгро Дон» начала уборку осеннего урожая топинамбура

Второй раз топинамбур убирают весной: он способен переносить морозы, не теряя полезных свойств Pixabay

Компания «ИстАгро Дон» сообщила, что начала уборку осеннего урожая топинамбура в Липецкой области. Его собирают два раза в год, осенний сбор, обычно в сентябре-октябре, — основной. Второй раз топинамбур убирают весной: он способен переносить морозы, не теряя полезных свойств. После уборки клубни проходят первичную сортировку и подготовку к переработке. Уборка проводится в оптимальные агротехнические сроки, чтобы топинамбур был максимально зрелым и полезным, отмечают в компании.



Основная польза топинамбура в том, что он содержит природный пребиотик инулин — важный ингредиент для функционального питания. Он используется в пищевой промышленности, кормах для сельскохозяйственных и домашних животных, БАДах и фармацевтике. «ИстАгро Дон» замещает импортные ингредиенты с пребиотической активностью, выпускает натуральные альтернативы сахару и специализированные пищевые волокна. Мощность переработки составляет до 50 т в сутки, объем выпуска готовой продукции — до 2,5 тыс. т в год.



Завод «ИстАгро Дон» - единственное в России предприятие по промышленной переработке топинамбура, зарегистрированное в системе CIFER Главного таможенного управления КНР (GACC). Это дает компании право экспортировать продукцию переработки топинамбура в Китай. Ее поставки в эту страну были разрешены в 2024 году, первая партия была отгружена в августе 2025-го.



Сейчас сотрудничество с Китаем продолжается, уточняют в компании. В частности, ведется совместная с китайскими заводами разработка продукции (печенье и галеты без сахара с использованием растительных ингредиентов с пребиотической активностью из топинамбура). Также китайский партнер поддерживает «ИстАгро Дон» при прохождении сертификации органической продукции из топинамбура. Кроме того он обеспечивает технологическую поддержку производства, ведется совместная научно-исследовательская работа.



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