Продажи российской сельхозтехники увеличились на 3%

По итогам года рынок сельхозтехники может сократиться на 10-15% HORSCH Maschinen GmbH

Продажи российской сельхозтехники на внутреннем рынке по итогам девяти месяцев выросли на 3% год к году, до 120,7 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ассоциацию «Росспецмаш». Больше всего увеличились поставки зерноуборочных комбайнов — на 33,4%, до 2,09 тыс. штук. Продажи сеялок прибавили 12%, до 1,97 тыс. штук, тракторов — 2,7%, до 2,02 тыс. штук. Отгрузки кормоуборочных комбайнов, плугов, культиваторов, борон, сеялок, косилок были ниже прошлогодних.



Темпы роста продаж замедлились относительно первого полугодия, когда отгрузки увеличились на 11,2%. В ряде сегментов позитивная динамика поставок была обеспечена в основном за счет первых шести месяцев, затем наметилось снижение. Так, в сентябре отгрузки зерноуборочных комбайнов (без учета данных «Брянсксельмаша») упали на 65,3% год к году, до 41 единицы, тракторов — на 30%, до 182 штук, сравнивает «Росспецмаш».



Председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов прогнозирует, что по итогам года рынок сельхозтехники сократится на 10-15%. У многих дилеров в конце года наступает срок возврата кредитов, и, если договориться с банками об изменении условий не удастся, то последствия могут быть тяжелыми, сказал он «Коммерсанту». С учетом того, что сельское имеет очень длинный операционный цикл, велика вероятность того, что в 2027 году падение спроса на сельхозтехнику продолжится, ранее говорил Алтынов на конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство». Возможно, следующий год для производителей сельхозтехники будет еще слабее, чем 2026-й, если никакие из существующих проблем не решатся, допускает он.



Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных в интервью ТАСС сказал, что за последние пять лет Россия сделала скачок в качестве производства сельхозтехники, следующая задача — сделать ее максимально доступной для аграриев и «базовой». «У нас нет задачи на 100% заместить всю импортную технику отечественной — у нас есть задача, чтобы мы в любые времена ограничений были обеспечены техникой, чтобы земля обрабатывалась», — отметил он.



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