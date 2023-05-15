В России изобрели вакцину для защиты от африканской чумы свиней

В апреле Минсельхоз возобновил внеплановые проверки предприятий в связи с распространением АЧС Pixabay

В России разработали кандидатный вакцинный штамм, защищающий от вируса африканской чумы свиней (АЧС). Вакцина считается одним из самых опасных заболеванием в животноводстве, при ее разработке получены положительные результаты, сообщили «Агроинвестору» в пресс-службе Минобрнауки. Исследования были проведены на базе ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии». Новая вакцина должна помочь сократить количество вспышек заболевания на территории России.



В Минобрнауки также сообщили «Агроиневстору», что в 2022 году для объединения компетенций различных научных коллективов при создании вакцины против АЧС профильными научными учреждениями Минобрнауки, Минсельхоза и Россельхознадзора было заключено соглашение о консорциуме. Объединение нужно для реализации научных проектов, направленных как на создание экспериментального образца вакцины, обеспечивающей защиту животных от гибели, так и на разработку научных основ стратегий вакцинации против африканской чумы свиней. Участники консорциума — восемь научных и образовательных организаций. Научные исследования по созданию эффективных и безопасных вакцин против АЧС будут продолжены.



В ноябре 2021 года вице-премьер Виктория Абрамченко поручила разработать вакцину от АЧС. Она отмечала, что без создания эффективного препарата невозможно защитить страну от рисков заражения территорий и уменьшения производства из-за АЧС. Она обращала внимание, что ежегодно переносятся сроки создания этого препарата, и предлагала Минобрнауки и РАН поставить в этом деле точку, обеспечив разработку и внедрение действенной вакцины к 2024 году.



Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, доктор ветеринарных наук, профессор Денис Колбасов сказал «Агроинвестору», что АЧС является важной проблемой свиноводческой отрасли в России. Он отметил, что безопасная и эффективная вакцина позволит снизить ущерб отрасли, связанный с расходами на убой инфицированных животных и карантин, и защитить племенное поголовье, а также животных в районах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по АЧС.



Во многих странах мира проводятся исследования, направленные на разработку вакцин для профилактики АЧС среди домашних свиней и диких кабанов. По словам Колбасова, несмотря на множество предлагаемых подходов, сейчас наиболее многообещающие кандидатные вакцины представляют собой живые аттенуированные штаммы вируса АЧС (ослабленные, но живые). Они получены в результате естественной аттенуации в природе, многократного пассирования в культуре клеток или путем направленного удаления генов вирулентности. Колбасов отметил, что свиньи, иммунизированные живыми аттенуированными штаммами вируса, обычно защищены от развития клинических признаков и/или гибели после заражением генетически и антигенно родственным вариантом вируса АЧС.



Он добавил, что живые аттенуированные вирусы часто индуцируют высокие уровни защиты при заражении гомологичными вирусами АЧС, но они могут сохранять некоторую остаточную вирулентность для части иммунизированных животных. «Это может привести к появлению некоторой доли вакцинированных животных с хроническими поражениями. Эта проблема остаточной вирулентности является общей для аттенуированных штаммов, которые использовались в качестве кандидатов для вакцины», — рассказал эксперт.



Полученный центром кандидатный вакцинный штамм также основан на живом ослабленном штамме вируса, позволяющем защитить домашних свиней от циркулирующего варианта вируса АЧС, пояснил Колбасов. «В наших исследованиях мы, прежде всего, рассматривали защитный потенциал кандидатных штаммов. Однако данные исследования следует дополнить более масштабными, нужно изучить остаточную вирулентность предложенного штамма, вероятность развития хронической формы болезни после вакцинации и контрольного заражения вирулентным штаммом. А в случае необходимости — провести дополнительные исследования, направленные на снижение остаточной вирулентности кандидатного штамма», — рассказал он.



Кроме того, Колбасов отметил, что для производства вакцины необходимо использовать хорошо охарактеризованную линию клеток, восприимчивую к кандидатному штамму вируса АЧС. Исследования по поиску подходящей клеточной системы для накопления вирусного материала также еще предстоит провести. «В связи с этим сложно назвать точный срок завершения исследований и начала массового производства вакцины против АЧС. Сейчас, несмотря на ряд успехов, существует еще много вопросов, на которые следует ответить в будущем», — заключил Колбасов.



В апреле Минсельхоз сообщал, что в России возобновились внеплановые проверки предприятий в связи с распространением АЧС. Там поясняли, что ситуация с заболеванием в стране остается напряженной, вирус циркулирует среди диких животных, при этом многие хозяйства имеют низкий уровень биологической защиты. Гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев тогда говорил «Агроинвестору», что ситуация с АЧС в России действительно напряженная, но находится под полным контролем. По его словам, текущие проверки — это просто профилактическая работа. Комментируя создание новой вакцины, Ковалев отметил, что это важный шаг, но впереди еще огромный пласт работы. «До окончательного вывода о возможности и целесообразности применения в промышленном свиноводстве еще пока очень далеко», — считает эксперт.



Между тем, пресс-служба «Русагро» сообщила, что вирус АЧС был обнаружен на одном из шести свинокомплексов компании в Приморском крае. В ближайшее время все животные, размещенные на зараженном свинокомплексе, будут утилизированы, а сама площадка очищена. Уточняется, что свинокомплексы построены в формате моноблоков с закрытым циклом, что гарантирует локализацию заболевания внутри них.



Все остальные площадки компании работают по плану, но переведены на усиленный режим безопасности. «Одними из основных предпосылок к данной ситуации являются естественные очаги АЧС в популяции дикого кабана и отсутствие биобезопасности в личных подсобных хозяйствах. Проводится расследование причин проникновения вируса АЧС на свинокомплекс совместно с ветеринарными службами региона», — говорится в сообщении «Русагро». Возможные потери в производстве и продаже свинины компания оценивает как незначительные, поскольку поголовье площадки застраховано.



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