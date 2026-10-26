«Логика молока» купила компанию-производителя растительных напитков

«Логика молока» планирует расширять ассортимент 5Yes! во всех каналах продаж 5Yes!

«Логика молока», ведущий производитель свежих молочных продуктов, мороженого, детского питания и напитков на растительной основе, сообщила, что завершила сделку по приобретению компании «Полигрин», которой принадлежит бренд растительных напитков 5Yes! Бренд относится к премиум-сегменту и ориентирован прежде всего на кофейни, рестораны и бариста. В портфеле компании — различные виды напитков на растительной основе, а также профессиональные решения для HoReCa — всего более 20 SKU.



В линейке 5Yes! представлены кокосовое, овсяное, фисташковое, миндальное, банановое и фундучное «молоко», а также готовый матча латте, кокосовый крем и кофейное зерно. Продукция адаптирована под сегмент HoReCa, говорится на сайте компании.



«Логика молока» планирует расширять ассортимент 5Yes! во всех каналах продаж, сохраняя основные преимущества продукта, рецептуры и подход к работе с партнерами. Команда 5Yes! сохранит свои позиции в компании и будет развивать бренд в составе «Логика молока», уточняется в сообщении. Приобретение нового актива — это очередной шаг компании к реализации целей Стратегии-2030, которая предполагает увеличение доли на рынке растительных продуктов, а также расширение присутствия в сегменте HoReCa.



«Бренд 5Yes! хорошо известен профессионалам рынка, продукты компании отличаются высоким качеством. Рассчитываем, что интеграция в большую семью "Логики молока" позволит нам укрепить научно-производственную базу бренда и заложить надежную основу для его роста, как в HoReCa, так и среди потребителей, — прокомментировал гендиректор «Логики молока» Якуб Закриев. — Мы также убеждены, что бесценный опыт, который накопила компания за годы своей работы, поможет нам предложить потребителям новые продукты на растительной основе».



По данным сервиса Rusprofile, ООО «Полигрин» зарегистрировано в 2020 году в Москве. Основной вид деятельности — производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки. Прежним учредителем компании указана Анна Давидова. Выручка компании в прошлом году составила почти 522 млн руб. (плюс 70% к 2024-му), чистая прибыль — 78 млн руб. (рост на 41,5%). Стоимость компании по методу чистых активов оценивается в 91 млн руб.



Рынок растительных напитков в России в последние годы растет двузначными темпами, в 2025-м продажи увеличились на 18,4% в натуральном и на 23% в стоимостном выражении, с начала 2026 года темпы прироста сохранились, отмечает «Логика молока». В феврале «Агроинвестор» писал, что компания планирует инвестировать более 2,7 млрд руб. в модернизацию предприятия «Самаралакто» в Самаре. Одним из ключевых направлений станет строительство цеха по выпуску напитков на растительной основе Planto годовой мощностью 17 тыс. т.



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