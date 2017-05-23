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Самые заметные сделки в АПК

23 мая 2017, 15:31

За шесть месяцев 2017 года объем M&A в агросекторе составил около $1 млрд

«Черкизово» объединилась с «НАПКО»

&laquo;Черкизово&raquo; объединилась с&nbsp;&laquo;НАПКО&raquo;
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Фото: Pixabay

Еще одна крупная сделка — консолидация земельных активов группой «Черкизово», которая купила компанию «НАПКО» за 4,9 млрд руб. «Черкизово» получила 147 тыс. га земель в стратегически важных для нее Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также всю сопутствующую производственную инфраструктуру для возделывания и хранения зерновых агрокультур. В результате сделки земельный банк холдинга увеличился до 287 тыс. га.

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