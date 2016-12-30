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- 29 декабря 2016
- Минсельхоз одобрил субсидии по 732 инвестпроектам
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- 29 декабря 2016
- Представители мясной отрасли ждут роста выручки в 2017 году
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- 28 декабря 2016
- «Евродон» в 2016 году произвел 63 тыс. т индейки 1
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- 28 декабря 2016
- Сбор подсолнечника составит рекордные 10,7−10,8 млн т
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- 27 декабря 2016
- Аграрии пожаловались Путину на невыплату субсидий
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- 26 декабря 2016
- Экспорт зерна в сезоне-2016/17 достиг 19 млн тонн
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- 26 декабря 2016
- «БЭЗРК-Белгранкорм» закрыл проект по выращиванию утки
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- 25 декабря 2016
- В Чечне возводится тепличный комплекс за 2,3 млрд рублей
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- 24 декабря 2016
- Путин: урожай зерна превысит 119 млн тонн
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- 23 декабря 2016
- Топ-5 новостей недели
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- 23 декабря 2016
- Молоко-сырье за год подорожало на 10%
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- 23 декабря 2016
- Цена на комбикорма снижается третий месяц
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- 23 декабря 2016
- Бизнес заинтересовался фермерскими кооперативами
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- 22 декабря 2016
- Проект «Русагро» в Приморье оценен в 40 млрд рублей
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- 22 декабря 2016
- На Алтае запущено производство нового пробиотика для КРС
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- 21 декабря 2016
- Под Астраханью из-за гриппа уничтожено 360 тыс. несушек
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- 21 декабря 2016
- В 2017 году мелиорируемые угодья увеличатся на 319 тыс. га
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- 20 декабря 2016
- За 11 месяцев поголовье КРС сократилось на 1,7%
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- 20 декабря 2016
- В госфонд закуплено 954 тыс. тонн зерна
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- 19 декабря 2016
- Сбор чая на Кубани увеличился на треть
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- 19 декабря 2016
- Объем кредитов на полевые работы вырос на 35%
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- 18 декабря 2016
- «Агроэко» открыла два свинокомплекса
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- 17 декабря 2016
- Производство мяса в ноябре выросло на 1,4%
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- 17 декабря 2016
- Состояние озимых в основных зернопроизводящих округах неплохое
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- 16 декабря 2016
- Топ-5 новостей недели
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- 16 декабря 2016
- Mitsui поможет «Русагро» передовыми разработками
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- 16 декабря 2016
- Минсельхоз предложил экспортировать зерно через биржу
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- 15 декабря 2016
- Ткачев: Россия обеспечит себя продуктами через семь лет 1
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- 15 декабря 2016
- Производство сахара превысило 5 млн т
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- 14 декабря 2016
- «Мираторг» и «Ратимир» получили выход на японский рынок
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- 14 декабря 2016
- Сбор сои в России обновил рекорд
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- 13 декабря 2016
- Россия нарастила продажи пшеницы в Северную Африку
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- 13 декабря 2016
- «Мегамикс» открыла лабораторию в Челябинске
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АПК отыграл все драйверы. Сельхозпроизводство может замедлить рост после рекордов 2016 года
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Топ-15 проектов года. Планы на 300 миллиардов
В уходящем году 15 компаний сообщили о планах или начали реализацию проектов в АПК общей стоимостью 313 млрд руб. Предпочтения инвесторов изменились. Если в прошлом году они активнее всего заявляли о намерениях вкладывать в свино-, птицеводство и растениеводство, то в этом самые большие суммы планировали направить в тепличное производство и молочное скотоводство
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Поставлен новый зерновой рекорд. Российский урожай превысит 118 млн тонн
В этом году Россия смогла побить рекорд 2008 года по сбору зерна. Эксперты и Минсельхоз оценивают, что он составит не менее 118 млн т. Это негативно влияет на цены, поддержать их сможет высокий экспорт и возросшее потребление. Аграрии планируют придерживать продажи, чтобы увеличить доходность бизнеса
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Мясной передел. Тенденции на рынке оборудования для мясопереработки
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Деликатная культура. Особенности технологии выращивания рапса 1
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V отраслевая бизнес-конференция «Индустрия комбикормов — драйвер животноводства»Москва, ул. Каланчевская, д. 21/40, Отель «Hilton Moscow Ленинградская» 14 апреля
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Доказана эффективность трехзвенных уборки и сева с применением бункеров-перегрузчиков
Компания Лилиани провела серию демонстрационных испытаний техники в 19 регионах страны и получила интересные результаты. По итогам демонстрационных испытаний 2016-го года применение бункеров-перегрузчиков на уборке повышает производительность уборочного звена в среднем на 35,5%. Сев ускоряется в среднем на 30,1% за счет скоростной загрузки сеялокДекабрь 2016
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Доля масел G-Energy на грузинском рынке составит 8% по итогам 2016 года
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Трактор Valtra получил престижную награду в международном конкурсе GOOD DESIGN
Корпорация AGCO, международный производитель сельскохозяйственной техники, предоставляющая высокотехнологичные решения аграриям по всему миру, сообщает о том, что Valtra серии T четвертого поколения стала обладателем награды GOOD DESIGN™. Официальная церемония награждения состоится в Нью-Йорке 27 января 2017 годаДекабрь 2016
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«МЕГАМИКС» активно формирует команду топ-менеджеров
Штат компании пополнил Дмитрий ПироговДекабрь 2016