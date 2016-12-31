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- 13 января
- Топ-5 новостей недели
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- 11 января
- «Эфко» займется соевым семеноводством
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- 31 декабря 2016
- «Евродон» уничтожит 160 тыс. индеек из-за гриппа птиц
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- 30 декабря 2016
- Топ-5 новостей недели
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- 30 декабря 2016
- Посевы сахарной свеклы в 2017 году могут уменьшиться
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- 30 декабря 2016
- Урожай способствовал снижению инфляции до 5,5%
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- 29 декабря 2016
- Минсельхоз объявил итоги уборочной кампании
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- 29 декабря 2016
- Минсельхоз одобрил субсидии по 732 инвестпроектам
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- 29 декабря 2016
- Представители мясной отрасли ждут роста выручки в 2017 году
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- 28 декабря 2016
- «Евродон» в 2016 году произвел 63 тыс. т индейки 1
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- 28 декабря 2016
- Сбор подсолнечника составит рекордные 10,7−10,8 млн т
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- 27 декабря 2016
- Аграрии пожаловались Путину на невыплату субсидий
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- 26 декабря 2016
- Экспорт зерна в сезоне-2016/17 достиг 19 млн тонн
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- 26 декабря 2016
- «БЭЗРК-Белгранкорм» закрыл проект по выращиванию утки
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- 25 декабря 2016
- В Чечне возводится тепличный комплекс за 2,3 млрд рублей
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- 24 декабря 2016
- Путин: урожай зерна превысит 119 млн тонн
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- 23 декабря 2016
- Топ-5 новостей недели
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- 23 декабря 2016
- Молоко-сырье за год подорожало на 10%
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- 23 декабря 2016
- Цена на комбикорма снижается третий месяц
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Влияние и поглощения. «Агроинвестор» анализирует M&A-сделки, заключенные в 2016 году
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Миллиарды в закрытом грунте. За пять лет построено 600 га новых теплиц
После введения продэмбарго овощеводство в закрытом грунте стало одним из самых привлекательных секторов для инвестиций. Только в 2016 году в строительство и модернизацию теплиц было вложено свыше 33 млрд руб. Для обеспечения потребностей в овощах за четыре года их производство нужно увеличить на 1 млн т
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АПК отыграл все драйверы. Сельхозпроизводство может замедлить рост после рекордов 2016 года
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V отраслевая бизнес-конференция «Индустрия комбикормов — драйвер животноводства»Москва, ул. Каланчевская, д. 21/40, Отель «Hilton Moscow Ленинградская» 14 апреля
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Компания «Газпромнефть — смазочные материалы» приступила к реализации пилотного проекта в Китае в рамках программы G-Energy Service
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Мобильное приложение Mitas помогает фермерам подобрать правильное давление шин
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Доказана эффективность трехзвенных уборки и сева с применением бункеров-перегрузчиков
Компания Лилиани провела серию демонстрационных испытаний техники в 19 регионах страны и получила интересные результаты. По итогам демонстрационных испытаний 2016-го года применение бункеров-перегрузчиков на уборке повышает производительность уборочного звена в среднем на 35,5%. Сев ускоряется в среднем на 30,1% за счет скоростной загрузки сеялокДекабрь 2016
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Доля масел G-Energy на грузинском рынке составит 8% по итогам 2016 года
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Трактор Valtra получил престижную награду в международном конкурсе GOOD DESIGN
Корпорация AGCO, международный производитель сельскохозяйственной техники, предоставляющая высокотехнологичные решения аграриям по всему миру, сообщает о том, что Valtra серии T четвертого поколения стала обладателем награды GOOD DESIGN™. Официальная церемония награждения состоится в Нью-Йорке 27 января 2017 годаДекабрь 2016