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Топ-20 производителей мяса
Топ-20 производителей мяса
«Агроинвестор» составил первый рейтинг крупнейших российских производителей мяса
Год продэмбарго: как Россия уничтожала иностранную еду
Год продэмбарго: как Россия уничтожала иностранную еду
Правительство России продлило срок уничтожения продуктов, которые попали под эмбарго в 2014 году, до конца 2017 года. 5 августа исполнился год с начала действия приказа об уничтожении в России санкционной продукции.