Правительство России продлило срок уничтожения продуктов, которые попали под эмбарго в 2014 году, до конца 2017 года. 5 августа исполнился год с начала действия приказа об уничтожении в России санкционной продукции.

Год продэмбарго: как Россия уничтожала иностранную еду