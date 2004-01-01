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- 20 января
- Топ-5 новостей недели
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- 18 января
- Египет упростил импорт зерна
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- 18 января
- АЧС вновь выявлена в Ростовской области
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- 17 января
- Сахарные заводы будут работать до марта
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- 16 января
- Морозы не сказались на состоянии озимых
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- 13 января
- Топ-5 новостей недели
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- 11 января
- «Эфко» займется соевым семеноводством
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Кооперация как стиль жизни: опыт организации кооперативной деятельности в Германии
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«Органичное» внесение: характерные ошибки при эксплуатации распределителей органических удобрений
Проблема утилизации и хранения навоза обостряется с каждым годом, однако эти вопросы, по сложившейся практике, решаются в последнюю очередь. А ведь повышение рентабельности животноводческих и птицеводческих предприятий напрямую зависит от эффективности работы системы внесения органических удобрений в почву
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Влияние и поглощения. «Агроинвестор» анализирует M&A-сделки, заключенные в 2016 году
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V отраслевая бизнес-конференция «Индустрия комбикормов — драйвер животноводства»Москва, ул. Каланчевская, д. 21/40, Отель «Hilton Moscow Ленинградская» 14 апреля
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«АгроФарм-2017»: животноводство России на пути освоения внутренних и внешних рынков
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Система вентиляции для оптимального микроклимата на птицефабрике
Продуктивность работы птицефабрики во многом зависит от выбора системы вентиляции. При подборе схемы вентиляции и оборудования необходимо учитывать особенности вентилируемых помещений и климатические условия, характерные для данного региона. Эти факторы порой вносят серьезные коррективы в типовые системыЯнварь
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Компания «Лилиани» примет участие в выставке «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2017» и представит комплекс эффективных решений для сельского хозяйства
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Лига Чемпионов DuPont 2016 — защита растений на олимпийском уровне
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