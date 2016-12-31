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Russian Crop Production&nbsp;&mdash; 2016/17
Russian Crop Production — 2016/17
IV бизнес-конференция Russian Crop Production-2016/17 — ведущая площадка для профессионалов отраслевого сообщества, реализовавших современные технологические решения в своих агрохолдингах и крупнотоварных хозяйствах, в регионах и на предприятиях
Год продэмбарго: как Россия уничтожала иностранную еду
Год продэмбарго: как Россия уничтожала иностранную еду
Правительство России продлило срок уничтожения продуктов, которые попали под эмбарго в 2014 году, до конца 2017 года. 5 августа исполнился год с начала действия приказа об уничтожении в России санкционной продукции.