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- 1 февраля
- В плохом состоянии находятся 4% озимых
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- 30 января
- В 2017 году посевы рапса могут вырасти
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- 27 января
- Самое интересное за неделю
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- 27 января
- АПК прибавил 4,8% по итогам года
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- 26 января
- Россия импортирует 43% сои
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- 26 января
- Запасы пшеницы остаются рекордными
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- 25 января
- «Русагро» купила бойню в Приморье
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- 20 января
- Топ-5 новостей недели
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«Белая дача» вытеснит импорт. Компания строит завод по производству картофеля фри за €120 млн
Успех проекта практически предрешен: у компании есть опытный зарубежный партнер, заключен долгосрочный контракт с McDonald’s и фактически нет конкурентов среди российских производителей. Однако предприятие будет непросто обеспечить качественным сырьем, кроме того, есть валютные риски из-за большой доли импортных компонентов
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Рынок сыра после эмбарго: рост производства пошел на спад
Введение ограничений на ввоз продовольствия, в том числе молочной продукции, дало стимул для увеличения выпуска сыра внутри страны. Но после прорывного роста в 18% по итогам 2015 года темпы прибавки объемов стали уменьшаться. Что ограничивает развитие рынка и каковы его ближайшие перспективы, расскажет автор этой статьи
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Уход от семенной зависимости: каковы перспективы импортозамещения в российском семеноводстве
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Масличные сохраняют доходность
В сезоне-2016/17 производство масличных агрокультур стало рекордным. Но в отличие от зернового сектора участникам рынка не грозит падение рентабельности. Дефицит сырья для переработки по-прежнему высокий — около 5 млн т. Вкупе с валютным курсом и мировой конъюнктурой этот фактор поддерживает цены на удобных для аграриев и переработчиков уровнях
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V отраслевая бизнес-конференция «Индустрия комбикормов — драйвер животноводства»Москва, ул. Каланчевская, д. 21/40, Отель «Hilton Moscow Ленинградская» 14 апреля
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Компания «Лилиани» впервые примет участие в выставке «AgroFarm» и представит ряд решений по оптимизации процессов уборки, сева и хранения, повышающих эффективность агробизнеса
Центральным объектом на стенде Лилиани станет зерноупаковочная машина Лилиани МЗУ с системой внесения консерванта. Машина используется для упаковки зерна в рукава при специальной технологии хранения и позволяет вносить консервант прямо в момент закладки, что особенно актуально при хранении высоковлажных культурФевраль
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AGCO-RM расширяет дилерскую сеть в России
AGCO-RM (СП международного производителя сельскохозяйственной техники AGCO и российской корпорации «Русские машины», объединяющей машиностроительные активы промышленной группы «Базовый Элемент») объявляет о расширении дилерской сети в России. В 2016 году компания открыла на территории страны восемь новых дилерских центровЯнварь
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Компания «Лилиани» примет участие в Международной «Зимней конференции Ассоциации сторонников прямого посева»
Международная «Зимняя конференция» пройдет 2−3 февраля в Ростове-на-Дону в конгресс-отеле DON-PLAZA. Компания «Лилиани» станет экспонентом выставки, приуроченной к мероприятию, а также представит в рамках деловой программы доклад на тему современных эффективных агрологистических концепций сева, уборки и хранения зернаЯнварь
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