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Война Египта со&nbsp;спорыньей в&nbsp;пшенице: кто попал в&nbsp;&laquo;черный список&raquo;
Война Египта со спорыньей в пшенице: кто попал в «черный список»
В конце августа министерство сельского хозяйства и мелиорации Египта запретило ввоз пшеницы даже с минимальным содержанием спорыньи — гриба, паразитирующего на некоторых злаковых и вызывающего отравления у людей.
Какой техникой аграрии собирают рекордный урожай-2016
Какой техникой аграрии собирают рекордный урожай-2016
В этом году российские аграрии соберут рекордный урожай зерновых — от 106 до 118 млн т. «Агроинвестор» определил компании, техникой производства которых аграрии будут собирать этот урожай (по данным АСМ-Холдинг за 2015 год).