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Война Египта со&nbsp;спорыньей в&nbsp;пшенице: кто попал в&nbsp;&laquo;черный список&raquo;
Война Египта со спорыньей в пшенице: кто попал в «черный список»
В конце августа министерство сельского хозяйства и мелиорации Египта запретило ввоз пшеницы даже с минимальным содержанием спорыньи — гриба, паразитирующего на некоторых злаковых и вызывающего отравления у людей.
Russian Crop Production&nbsp;&mdash; 2016/17
Russian Crop Production — 2016/17
IV бизнес-конференция Russian Crop Production-2016/17 — ведущая площадка для профессионалов отраслевого сообщества, реализовавших современные технологические решения в своих агрохолдингах и крупнотоварных хозяйствах, в регионах и на предприятиях