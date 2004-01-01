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Трамп: &laquo;Мы&nbsp;закончим войну с&nbsp;фермерами&raquo;
Трамп: «Мы закончим войну с фермерами»
«Агроинвестор» собрал самые яркие высказывания Дональда Трампа о сельском хозяйстве и торговле
Антилидеры продовольственной инфляции
Антилидеры продовольственной инфляции
Рейтинг продуктов, подешевевших в 2016 году