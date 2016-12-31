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- 18 января
- Египет упростил импорт зерна
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- 18 января
- АЧС вновь выявлена в Ростовской области
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- 17 января
- Сахарные заводы будут работать до марта
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- 16 января
- Морозы не сказались на состоянии озимых
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- 13 января
- Топ-5 новостей недели
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- 11 января
- «Эфко» займется соевым семеноводством
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- 31 декабря 2016
- «Евродон» уничтожит 160 тыс. индеек из-за гриппа птиц
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- 30 декабря 2016
- Топ-5 новостей недели
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- 30 декабря 2016
- Посевы сахарной свеклы в 2017 году могут уменьшиться
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Влияние и поглощения. «Агроинвестор» анализирует M&A-сделки, заключенные в 2016 году
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Миллиарды в закрытом грунте. За пять лет построено 600 га новых теплиц
После введения продэмбарго овощеводство в закрытом грунте стало одним из самых привлекательных секторов для инвестиций. Только в 2016 году в строительство и модернизацию теплиц было вложено свыше 33 млрд руб. Для обеспечения потребностей в овощах за четыре года их производство нужно увеличить на 1 млн т
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АПК отыграл все драйверы. Сельхозпроизводство может замедлить рост после рекордов 2016 года
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V отраслевая бизнес-конференция «Индустрия комбикормов — драйвер животноводства»Москва, ул. Каланчевская, д. 21/40, Отель «Hilton Moscow Ленинградская» 14 апреля
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Лига Чемпионов DuPont 2016 — защита растений на олимпийском уровне
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До 3 февраля продолжается прием заявок на участие в 10-й Зимней зерновой конференции
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Компания «Газпромнефть — смазочные материалы» приступила к реализации пилотного проекта в Китае в рамках программы G-Energy Service