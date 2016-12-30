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Агрохолдинги России&nbsp;&mdash; 2016
Агрохолдинги России — 2016
2 декабря, прошла ХVI федеральная бизнес-конференция «Агрохолдинги России — 2016», организованная журналом «Агроинвестор» при официальной поддержке Минсельхоза
Война Египта со&nbsp;спорыньей в&nbsp;пшенице: кто попал в&nbsp;&laquo;черный список&raquo;
Война Египта со спорыньей в пшенице: кто попал в «черный список»
В конце августа министерство сельского хозяйства и мелиорации Египта запретило ввоз пшеницы даже с минимальным содержанием спорыньи — гриба, паразитирующего на некоторых злаковых и вызывающего отравления у людей.