В конце августа министерство сельского хозяйства и мелиорации Египта запретило ввоз пшеницы даже с минимальным содержанием спорыньи — гриба, паразитирующего на некоторых злаковых и вызывающего отравления у людей.

Война Египта со спорыньей в пшенице: кто попал в «черный список»