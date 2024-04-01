Лидеры росли наравне с рынком. Топ-25 крупнейших производителей выпустили 61% комбикормов в стране

Dreamstime

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Участники составленного «Агроинвестором» девятого рейтинга крупнейших производителей комбикормов в прошлом году в сумме выпустили около 21,45 млн т продукции — свыше 61% от общего объема в стране. При этом динамика увеличения производства замедлилась, хотя 2023 год стал гораздо более спокойным для отрасли, чем 2022-й: цены на зерно были стабильными и даже снижались, а вопросы с поставкой импортных компонентов в целом удалось решить

По итогам 2023 года производство комбикормов в России увеличилось на 1,7% и достигло 35 млн т. В том числе выпуск комбикормов для птицы вырос на 0,1% до 16,4 млн т, для свиней — на 3,2% до 15,3 млн т, для КРС — на 3% до 3 млн т. Динамика в отрасли в целом замедлилась: согласно Росстату, годом ранее объем выпуска комбикормов увеличился на 6,1%. По данным Минсельхоза, комбикорма в стране производят 445 заводов и цехов.



Участники очередного, составленного «Агроинвестором», рейтинга в 2023 году в сумме выпустили оценочно 21,45 млн т комбикормов — около 61,3% от общего показателя в стране. По итогам 2022-го доля топ-25 игроков составляла почти 62%, а их общий объем производства — 21,1 млн т. Таким образом, средний рост компаний-лидеров оказался чуть ниже рынка — на уровне 1,66%.



Смена лидера

В рейтинге по итогам 2022 года первое место с показателем 2,4 млн т условно разделили группа «Черкизово» и агрохолдинг «Мираторг». Правда, у последнего результат был оценочным, поскольку компания не уточнила объем производства. Согласно годовому отчету «Мираторг Финанс», опубликованному после выхода рейтинга, компания произвела около 2,65 млн т комбикормов, таким образом, в прошлом списке ведущих игроков комбикормовой отрасли «Мираторг» должен был безоговорочно стать первым.



Для рейтинга по результатам 2023 года компания также не предоставила данные по производству, однако, по всей видимости, результат превышает 3 млн т. Ранее сообщалось, что «Мираторг» планирует увеличить совокупный объем выпуска комбикорма на заводах в Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областях на 34% до 3,2 млн т. Объем производства свинины в компании в 2023-м вырос на 138,5 тыс. т (здесь и далее — в живом весе), мяса птицы — на 19 тыс. т. Агрохолдинг работает по принципу «от поля до прилавка», поэтому, расширяя производство продукции животноводства, он обеспечивает поголовье комбикормами собственного производства. Даже при самом низком показателе средней конверсии кормов, очевидно, что для обеспечения такого прироста в свино- и птицеводстве компании дополнительно потребовалось более 350 тыс. т комбикормов.



Бессменный лидер первых семи рейтингов крупнейших производителей комбикормов, группа «Черкизово», по итогам 2023 года произвела 2,9 млн т комбикормов, что на 21% больше показателя позапрошлого года. На рост объемов повлияло приобретение в конце 2022 года комбикормовых предприятий в Башкирии, Оренбургской и Челябинской областях и увеличение потребностей в корме для птицеводческих и свиноводческих площадок, которые расположены в этих регионах, поясняет представитель компании. При этом незначительный объем комбикормов — около 70 тыс. т — был продан в Башкирии одной из местных птицефабрик. В этом году предприятия группы «Черкизово» планируют выпустить 3,2 млн т комбикормов.



Как составлялся рейтинг В лонг-лист автоматически вошли участники предыдущего рейтинга, а также не попавшие в него или не уточнившие показатели ведущие свино- и птицеводческие предприятия, при этом учитывались их совокупные мощности по производству комбикормов, а не объемы отдельных заводов в составе компаний.



На втором этапе участникам сформированного пула, которые потенциально могли выпустить минимум 220 тыс. т комбикормов, рассылались запросы. Кроме того, анализировалась отчетность компаний, информация с их официальных сайтов и соцсетей, порталов региональных и местных администраций, публикации в СМИ и др.



Если компания из лонг-листа не ответила на запрос или отказалась раскрыть цифры, а также их не удалось найти на ее сайте или в других источниках, то объемы производства оценивались на основе доступной информации, в этом случае в таблице стоит пометка «оценка».



Рейтинг не претендует на безоговорочную полноту данных; не исключено, что на рынке есть и другие крупные игроки, по тем или иным причинам не попавшие в анализ.

Третье место в рейтинге сохранила ГАП «Ресурс», которая увеличила выпуск комбикормов на 8% до 1,78 млн т. Все производственные планы были реализованы, уточняет представитель группы. В приоритете компании обеспечение собственных птицеводческих и животноводческих площадок, но небольшие объемы комбикормов также поставляются фермерским хозяйствам в регионах расположения заводов и ближайших к ним. Количество комбикормовых заводов в структуре «Ресурса» в течение прошлого года выросло до 12, дополнительные активы этого направления появились в Краснодарском крае, Республике Марий Эл и Вологодской области. В первом квартале текущего года добавилось еще одно предприятие в Костромской области, рассказывает представитель агрохолдинга. «Расширение кормопроизводственного блока связано с балансировкой мощностей по производству мяса и может включать как приобретение действующих предприятий, так и модернизацию действующих», — добавляет она.



С шестой на четвертую позицию переместилась «Чароен Покпанд Фудс», правда, с оценочным показателем 1,2 млн т комбикормов. Компания не ответила на запрос, на ее сайте и в открытых источниках актуальных данных об объеме производства комбикормов нет. Однако известно, что в прошлом году агрохолдинг увеличил производство свинины с 263,4 тыс. т до 308 тыс. т, но снизил объем выпуска мяса птицы на 9 тыс. т.



Пятую строчку в рейтинге заняла группа «Сибагро» с показателем более 1,1 млн т — примерно на 25 тыс. т больше уровня 2022 года, по итогам которого она была четвертой в списке. «В прошлом году компания полностью реализовала производственный план. Добиться этого результата удалось в том числе за счет реконструкции комбикормового завода в Старом Осколе Белгородской области, — прокомментировал исполнительный директор «Сибагро» Виталий Павлюк. — Сейчас собственных мощностей достаточно для того, чтобы обеспечить животноводческие площадки “Сибагро” качественным комбикормом. Расширение комбикормового дивизиона не требуется».







С седьмого на шестое место поднялась группа «Русагро» с оценочным показателем 990 тыс. т. По уточненным данным, в 2022 году она произвела 992 тыс. т комбикормов, а не 970 тыс. т, как было указано в предыдущем рейтинге, однако эта корректировка не повлияла бы на позицию компании в списке. В прошлом году компания незначительно — примерно на 2 тыс. т — сократила производство свинины в результате вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Приморском крае.



«Агропромкомплектация» не ответила на запрос, однако на ее сайте есть сообщение по итогам работы холдинга в 2023 году: производство комбикормов и сои выросло на 9% до 919 тыс. т. С этим показателем компания стала седьмой в рейтинге, тогда как в предыдущем топ-25 она была на одну строку ниже с оценочным показателем 957 тыс. т. С учетом корректировки, объем производства в 2022 году, вероятно, был на уровне 843 тыс. т, что соответствовало десятому месту, таким образом, компания поднялась на три строки.



Из инфографики на сайте «Агроэко» следует, что в прошлом году она выпустила 900 тыс. т комбикормов (в 2022-м — 914 тыс. т, как уточняла пресс-служба агрохолдинга). С этим показателем компания стала восьмой в рейтинге. В прошлом году «Агроэко» из-за вспышки АЧС сократила производство свинины 321,7 тыс. т до 317тыс. т. Общая мощность трех комбикормовых заводов компании — около 1,1 млн т в год. «Объемы комбикормового производства стабильны. Наши заводы полностью выполняют заказ свиноводческих комплексов и способны производить даже больше, — отметил председатель совета директоров «Агроэко» Владимир Маслов (цитата по видеоролику, размещенному на сайте компании в конце 2023 года). — С учетом будущего роста в свиноводческом секторе, в настоящее время мы планируем строительство четвертого комбикормового завода».



Холдинг «Приосколье» традиционно не уточнил показатели. В прошлом году компания снизила производство мяса птицы примерно на 4 тыс. т, объем выпуска комбикормов, оценочно, остался на прежнем уровне в 880 тыс. т. Компания занимает девятое место в списке, год назад она была десятой.



Первую десятку замыкает «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева. «В 2023 году “Агрокомплекс” полностью реализовал производственный план по выпуску комбикормов. Наши заводы произвели более 800 тыс. т всех видов комбикормов (на уровне 2022 года), в том числе комбикормовый завод в станице Выселки Краснодарского края — 560 тыс. т», — сообщила пресс-служба компании. В предыдущем топ-25 агрохолдинг занимал 12-ю строчку с оценочным показателем 790 тыс. т.



Показатели планово растут

11-е место сохранил «БЭЗРК-Белгранкорм», правда, в этот раз компания не ответила на запрос, на ее сайте и в открытых источниках также нет результатов работы по итогам 2023 года. Как следует из информации в корпоративном издании агрохолдинга, за 11 месяцев прошлого года было выпущено 729,2 тыс. т комбикормов. Средний месячный объем производства за этот период, по расчетам «Агроинвестора», был на уровне 66,3 тыс. т. То есть по итогам года объем производства, вероятно, составил около 795,5 тыс. т. Поскольку разница между 10-м и 11-м местами незначительная, возможно, компания должна разделить десятую строчку с «Агрокомплексом» или поменяться с ним местами.



Ставший 12-м «Великолукский агрохолдинг» также не уточнил показатели производства, оценочно, он вырос до 780 тыс. т. В прошлом году компания увеличила производство свинины более чем на 16 тыс. т после того, как снизила его на 10 тыс. т в 2022-м.



«Все хотят, чтобы цены снижались» Любовь Савкина, гендиректор аналитического агентства Feedlot За 2023 год общий импорт кормовых аминокислот в Россию оценивается в 127 тыс. т, что на 18% ниже показателя 2022 года, но на 6% выше уровня 2021-го. Ввоз кормовых витаминов в прошлом году составил 31 тыс. т, что на 19% ниже показателя за 2022-й, но примерно на уровне 2021 года. Это говорит о том, что рынок вернулся к «нормальным» показателям. В 2022 году компоненты закупались впрок и этот объем оставался переходящим остатком на 2023 год, поэтому в прошлом году по отношению к 2022-му видим снижение.



Из существенных изменений отмечу ввоз лизин сульфата из Беларуси: прирост за год 36% в натуральном выражении (по стоимости динамика противоположная, так как цена вернулась к 2021 году). Импорт от Белорусской национальной биотехнологической корпорации прошлым летом очень выручил наших животноводов, так как из-за обстрела со стороны ВСУ пострадал Завод премиксов №1 в Белгородской области и производство было ограничено. В июле и августе 2023 года именно белорусский лизин помог держать емкость рынка на необходимом уровне — 15 тыс. т лизана сульфата 70% в месяц.



В стоимостном выражении импорт кормовых аминокислот в Россию за год упал на 37% до $234 млн и даже стал на 8% ниже уровня 2021-го. С витаминами та же ситуация, за год их стоимость снизилась на 36%, а за два года — на 8%.

Из прошлогодних неожиданностей выделю цену на метионин, которая «прыгнула» в два раза буквально за неделю. В тот период было два фактора повышения. Первый — рост мировых цен из-за возникших проблем с качеством сырья, в результате чего производственные линии в Китае и Европе даже приостанавливали работу. Второй — Росимущество стало единственным владельцем компании «Волжский оргсинтез», и рынок отреагировал незамедлительно. Конечно, к концу 2023 года цена начала снижаться, но в диапазон $2,5-3/кг не вернулась, на данный момент стоимость метионина колеблется в районе 3,5 $/кг.



Ожидания по ценам у всех всегда одинаковые: все хотят, чтобы цены снижались. Но, судя по трем первым месяцам 2024 года, цены ведут себя разнонаправленно и зависят от региона производства (логистика), сырья, спроса. То есть по каждой кормовой добавке своя тенденция. К примеру, цены на валин повсеместно снижаются, а, к примеру, на триптофан продолжают держаться на высоком уровне.

«Дамате», крупнейший в России производитель индейки, увеличила производство комбикормов почти на 100 тыс. т и поднялась с 15-й на 13-ю строчку. «В 2024 году мы продолжили наращивать собственное производство комбикормов. На комплексах по производству индейки и утки “Дамате” в Пензенской и Ростовской областях выпущено более 770 тыс. т кормов, — говорит гендиректор компании Андрей Седов. — Увеличение объемов производства кормов в Пензенской области связано с расширением проекта действующих мощностей комплекса по производству индейки до 207 тыс. т в убойном весе в год. В Ростове необходимость увеличения объема кормов также связана с плановым ростом поголовья».



Собственное производство кормов — одно из преимуществ вертикально-интегрированной бизнес-модели «Дамате», продолжает Седов. «Это важное звено в составе группы представлено комбикормовыми заводами, элеваторами, а также землями в сельскохозяйственной обработке. Сейчас нашей компании принадлежит шесть комбикормовых заводов и два элеватора, — рассказывает топ-менеджер. — Наличие современных мощностей для хранения зерна и производства комбикормов — это возможность обеспечить поголовья индейки, утки, овец, коров качественными и высокопитательными кормами, обеспечить их достаточный объем в течение всего года. Кроме этого, собственные комбикорма позволяют гарантировать стабильно высокое качество продукции». Самообеспеченность кормами по группе компаний составляет почти 100%, добавляет Седов.







ГК «Агро-Белогорье» увеличила производство комбикормов более чем на 10 тыс. т до 752,4 тыс. т и сохранила 14-е место в рейтинге. «На динамику роста производства комбикормов в 2023 году повлияло увеличение поголовья, а, следовательно, и потребность в кормах. Производственные планы, намеченные на прошлый год, реализовать удалось», — уточнила пресс-служба компании. В 2024 году для оптимизации производственных процессов на комбикормовых заводах «Агро-Белогорья» внедряется автоматизированная система учета. Установка системы позволит точно планировать изготовление и доставку кормов на комплексы агрохолдинга по промышленному производству свинины. В 2024 году на комбикормовых заводах группы планируется выпустить 755,1 тыс. т продукции.



Комбикормовые заводы «Комос Групп» по итогам прошлого года увеличили выпуск продукции примерно на 6 тыс. т до 519 тыс. т. Это общий результат работы «Глазовского комбикормового завода», «Янаульского элеватора», свинокомплекса «Восточный», птицефабрик «Менделеевская», «Вараксино» и «Державинская», говорится в сообщении компании в ее соцсетях. С этим показателем агрохолдинг стал 15-м в рейтинге, поднявшись на одну строчку.



«Талина» переместилась с 17-го на 16-е место в рейтинге. В 2023 году компания произвела 473 тыс. т комбикормов, по сравнению с 2022-м рост составил 15 тыс. т, сообщила пресс-служба агрохолдинга. «Это плановый показатель. Сторонним организациям комбикорма мы не продаем, закрываем собственные потребности», — уточнили в компании.



Яичным птицефабрикам не хватило объемов В рейтинг снова не вошли компании-лидеры рынка яиц. Так, птицефабрика «Волжанин» (1,47 млрд яиц) в прошлом году выпустила около 240,3 тыс. т комбикормов, улучшив показатель 2022-го на 7,3%. Рост производства связан с запланированным увеличением поголовья птицы, пояснила заместитель гендиректора компании Ольга Мохова. «На заводе в 2023 году проводилась масштабная реконструкция с установкой гранулятора, строительством котельной, поэтому дополнительный необходимый объем кормов приобретали у сторонних организаций, — говорит она. — Традиционно мы производим корма только для собственного потребления. Мощность завода составляет 300 тыс. т в год, что больше текущей потребности, поэтому цель расширять производство перед собой мы сейчас не ставим».



По словам Моховой, трудностей с поставкой премиксов, витаминов и аминокислот в прошлом году не было. «Были и сохраняются проблемы неравномерной поставки известняковой крупки. Основной причиной нарушений графиков ее отгрузки поставщики называют неравномерную подачу РЖД пустых вагонов под погрузку и отправку загруженных.



Птицефабрика «Синявинская» (около 1,6 млрд яиц) не уточнила объем производства комбикормов, ранее ее представитель говорил, что планируется выпустить 250-260 тыс. т.

Мощность комбикормового производства ГК «Талина» в 2023 году выросла почти в два раза за счет открытия новой производственной площадки — «Ковылкинского комбикормового завода» в селе Парапино (Мордовия). Проектная мощность предприятия — до 400 тыс. т комбикормов в год. Таким образом, общая мощность комбикормового дивизиона «Талины» на сегодняшний день составляет 852,2 тыс. т в год, подсчитала пресс-служба компании. «Это связано с плановым увеличением мощностей отрасли свиноводства. В 2024 году на территории Мордовии откроется новый Селекционно-генетический центр, в долгосрочных планах строительство еще двух свиноводческих площадок», — пояснили там. Кроме производства гранулированных комбикормов, на «Ковылкинском комбикормовом заводе» работают линии по переработке масличных культур. Полученный жмых используется в производстве комбикормов, а растительные масла продаются сторонним организациям. В ближайшее время дальнейшего увеличения мощностей комбикормового дивизиона не планируется.



С 23-го на 17-е место, вероятно, мог подняться «Мегамикс». Компания не уточнила объем производства, на ее сайте говорится, что она выпускает от 360 тыс. т комбикормов в год. В январе в ходе выставки «Агрос» гендиректор «Мегамикса» Василий Фризен назвал предметом самой большой гордости в 2023 году рекордный рост производства и продаж компании. Так, продажи премиксов БМВК увеличились на 5%, комбикормов — на 27%, сырьевых компонентов — на 72%.



Уточнение от 3.04.2024:



После публикации материала правительство Волгоградской области сообщило, что по итогам 2023 года ООО «Мегамикс» произвело в регионе 396 тыс. т комбикормов — на 2,8% больше показателя 2022 года. Также было выпущено свыше 54 тыс. т премиксов и 9,1 тыс. т белково-витаминных концентратов. Компания, предварительно, планирует вложить около 1,5 млрд руб. в строительство в области предприятия по производству гранулированных комбикормов для продуктивных животных и кормов для аквакультуры. Мощность завода составит 330 тыс. т, проект планируется реализовать в течение трех лет.



«Ариант» сохранил 18-е место с оценочным показателем 350 тыс. т комбикормов. Согласно информации на сайте компании, мощность ее комбикормовых заводов превышает 600 тыс. т в год. При этом производство свинины в агрохолдинге в прошлом году уменьшилось примерно на 10 тыс. т до 95 тыс. т.



Агрохолдинги все больше продают комбикорма

«Богдановичский комбикормовый завод» поднялся с 20-й на 19-ю строчку с показателем 340 тыс. т против 375,3 тыс. т по итогам 2022 года. Также предприятие произвело 7 тыс. т премиксов и 7,4 тыс. т БВМК, говорится на его сайте. «Поставленные задачи были выполнены в полном объеме, — отметила компания. — В 2023 году мы начали строительство нового склада для тарной продукции. Заключили контракт на поставку и монтаж дополнительной фасовочной линии для комбикормов. Все эти вложения позволят нам в новом году обеспечить дополнительный объем выпускаемой комбикормовой продукции. В 2023 году заключено 30 новых контрактов на поставку кормов, премиксов и БВМК, подписано одно дистрибьюторское соглашение».



Правда, по всей видимости, «Богдановичский» вошел в рейтинг как независимый игрок в последний раз. Когда готовился этот материал, стало известно, что «Сибагро» выкупила у свердловских властей 51% акций завода за 1,3 млрд руб., ранее группе принадлежало 49% предприятия. В 2022 году завод, по собственным оценкам, обеспечивал до 50% объема потребления комбикормов всей Свердловской области. Продукцию завода приобретали более 200 хозяйств Свердловской, Пермской, Тюменской, Челябинской, Курганской, Омской, Томской, Новосибирской областей, а также республик Удмуртия, Башкортостан и Татарстан. Первый заместитель министра по управлению госимуществом региона Елена Николаева ранее говорила, что продажа акций завода позволит сократить дефицит и увеличить доходную часть бюджета Свердловской области, привлечь частного инвестора, что будет способствовать развитию конкуренции в сфере производства комбикормов. Благодаря покупке завода в этом году «Сибагро» планирует выпустить 1,46 млн т комбикормов и 7 тыс. т премиксов.



20-ю строчку рейтинга занимает «Таврос». Компания не ответила на запрос. На ее сайте говорится, что входящий в структуру агрохолдинга Давлекановский КХП №1 в 2023 году выпустил 336 тыс. т комбикормов против 263 тыс. т в 2022-м. Собственная кормовая база обеспечивает свыше 97% потребностей животноводческих предприятий группы в комбикормах, гарантируя стратегическую стабильность бизнеса и бесперебойное кормление животных, отмечает компания. Однако, по всей видимости, объемы производства должны быть больше, поскольку в прошлом году структуры холдинга покупали активы, в том числе включающие предприятия по производству комбикормов. Так, в октябре прошлого года банк непрофильных активов «Траст» сообщал, что закрыл сделки по продаже птицефабрики «Комсомольская» (Пермский край) и «Родниковского» свинокомплекса (Челябинская область). Покупателем стало ООО «Управление Агроактивами», которое связывают с «Тавросом».



Группа «Таврос» в рамках реализации стратегии развития и диверсификации производственной деятельности с 2022 года начала инвестиции в производство столового яйца. Находящийся в стадии консолидации подконтрольный группе периметр птицефабрик включает четыре предприятия, которые в прошлом году в сумме произвели 1,76 млрд яиц. В 2024-м компания планирует вложения в реконструкцию и модернизацию птицеводческих активов, что позволит нарастить объем выпуска яйца до более чем 2 млрд штук по итогам 2025-го, ранее рассказывал «Агроинвестору» директор кластера «Яйцо» группы «Таврос» Андрей Козлитин.



С 19-го на 21-е место переместилась группа «Продо». «Комбикорма в группе производятся на “Лузинском комбикормовом заводе” (“ЛКЗ”) и на собственных площадках птицефабрик. Общий объем выпуска комбикормов в 2023 году составил 328 тыс. т, из которых 125 тыс. т пришлось на “ЛКЗ”, — приводит данные представитель компании. — Объем произведенных комбикормов соответствует запланированному. По сравнению с 2022 годом наблюдается снижение общего объема выпуска на 60 тыс. т. Это объясняется продажей “Продо Птицефабрики Пермской” холдингу “Агросила” в начале 2023 года, которая сама выпускала определенный объем комбикормов, а также потребляла долю продукции “ЛКЗ”». Производство комбикормов предприятиями «Продо» ориентировано на внутреннее потребление, относительно небольшой объем продукции «ЛКЗ» реализуется в розницу частным лицам для подсобных участков и хозяйств, добавляет представитель группы.







Увеличение объема выпуска комбикормов происходит в соответствии с ростом потребности предприятий «Продо» - птицефабрик и свиноводческих комплексов «Омский бекон», продолжает представитель компании. «Мощности “ЛКЗ” позволяют значительно увеличить объемы выпуска в короткие сроки. Это предприятие ежегодно модернизирует производство. Последние проекты были направлены на совершенствование и расширение ассортимента выпускаемых кормов: в 2023 году начался выпуск экспандированной сои (в рамках процесса импортозамещения), в 2022 году стартовало производство кормов с цельным зерном», — рассказывает она.



22-ю строчку рейтинга занял «Агрополис “Сабурово”», выпустивший более 300 тыс. т комбикормов. «В конце 2022 года в состав нашего холдинга вошел ЛКХП им. Кирова. Соответственно, после объединения предприятий, выросли и совокупные объемы производства, — комментирует руководитель Департамента продаж продукции комбикормового производства Арополиса “Сабурово”» Дмитрий Коноплев. — Безусловно, часть произведенных на наших площадках кормов идет на собственные нужды, т.к. в активах холдинга есть животноводческий бизнес. Однако основной объем поставляется другим участникам рынка, это более 350 компаний и фермерских хозяйств».



По словам Коноплева, компания периодически проводит модернизацию оборудования на всех площадках, это касается и производственных линий, и производственно-технических лабораторий. «Планы по расширению у нас есть. На данный момент мы запустили ребрендинг нашей линии комбикормов “Агрополис Сабурово”, также готовится к запуску новая линейка кормов премиум-сегмента “Семейная ферма Сабурово”», — делится он.



Новым участников рейтинга стала компания «Коралл» с объемом производства 288,9 тыс. т. Основной задачей завода по производству комбикормов является обеспечение животноводческого комплекса компании высококачественными полнорационными комбикормами в объеме 380 тыс. т в год, говорится на сайте завода. В 2018 году в эксплуатацию была введена первая очередь предприятия мощностью 150 тыс. т готовой продукции, в январе 2023-го запустили вторую очередь производительностью 35 т в час. При выходе завода на проектную мощность суммарный объем производства составит 400 тыс. т комбикорма в год. В 2024 году планируется выпустить 373,4 тыс. т комбикормов, уточнила пресс-служба агрохолдинга. В 2020 году бизнес компании пострадал от вспышки АЧС, было уничтожено свыше 400 тыс. свиней, однако летом прошлого года «Коралл» сообщал о восстановлении производства и увеличении выпуска свинины.







С 22-й на 24-ю позицию переместилась агрогруппа «Хорошее дело». Общий объем производства на ее заводе «КомбиС» за 2023 год превысил 338 тыс. т, в том числе 284,2 тыс. т комбикормов, 19,3 тыс. т рапсового масла и 34,8 тыс. т жмыха, приводит данные представитель компании. «Мы производим комбикорма только для собственного обеспечения, — уточнила она. — Был увеличен объем производства рапсового масла, 95% которого было отправлено на экспорт в Китай». Для полного обеспечения потребностей в зерне и кормах для животных и птицы на предприятии реализуется инвестиционный проект по строительству элеваторного комплекса на 100 тыс. т и четвертой линии по производству комбикорма мощностью 20 т в час, с общим объемом инвестиции около 2 млрд руб.



Замыкает рейтинг холдинг «Агросила». Компания не ответила на запрос, ранее она сообщала, что в прошлом году ее предприятия выпустили 277 тыс. т комбикормов. Сейчас на комбикормовых заводах, входящих в структуру «Агросилы», производятся корма как для нужд холдинга, в частности, для новой птицефабрики в Пермском крае, так и для сторонних потребителей. Комбикорма выпускают на заводах Набережночелнинского элеватора и Актанышского хлебоприемного предприятия. С каждым годом их выпуск увеличивается, в том числе в связи с возросшим спросом сторонних предприятий, отмечала компания.



Рынок в целом стабилен

Для комбикормовой индустрии 2023 год сложился очень неплохо: цены на зерно были довольно стабильными и даже снижались, была понятной стоимость соевого шрота, что не давало оснований конечным потребителям тревожиться по поводу подорожания комбикормов, не было дефицита ключевых кормовых добавок. Также обошлось без каких-то жестких колебаний курсов валют, которые могли так или иначе отразиться на стоимости комбикорма, говорит исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк. При этом спрос на комбикорма был стабильным, что подтверждается объемами производства мяса птицы, свинины, КРС, а цены — понятными и прогнозируемыми для потребителей. «В этом году динамика цен на корма будет или нулевая, или отрицательная — у нас довольно неплохие переходящие остатки фуражного зерна урожая прошлого года, которые не позволят ценам взлететь», — добавляет он.







Определенные трудности с поставками импортных кормовых добавок в прошлом году были, продолжает Михнюк. По его словам, это связано с саботажем со стороны регуляторов европейских производителей кормовых добавок, которые по надуманным основаниям не выдавали разрешение на экспорт продукции в Россию. Также были определенные логистические вызовы: поставки шли не напрямую, а через другие страны, обходными путями, но в итоге достигали цели. Примеры сложной логистики сохраняются и сейчас.



Группа «Черкизово» в прошлом году не испытывала существенных трудностей с поставкой компонентов комбикормов. «Мы работаем только с проверенными и надежными производителями и поставщиками. Безусловно, как и в 2023-м, в текущем году случаются задержки в доставке аминокислот из Китая, однако данная проблема решается за счет использования разной логистики (морем или по железной дороге)», — говорит представитель агрохолдинга.



Дальше — без независимых игроков В этом году из рейтинга выбыл холдинг «Траст Птицеводческие активы» поскольку в прошлом и конце 2022 года он продал птицефабрики и свинокомплекс «Родниковский» вместе с их комбикормовыми площадками. Возможно, у «Траста» остались какие-то единичные активы в комбикормовом бизнесе, однако он не уточнил их наличие и объемы производства.



Также ожидаемо список покинул ККЗ им. Кирова, замыкавший список лидеров в прошлом году: в конце 2023-го «Агрополис “Сабурово”» закрыл сделку по покупке Ленинградского комбината хлебопродуктов (ЛКХП) им. Кирова, в ее периметр вошли оба основных актива ЛКХП — мукомольный комбинат «Мельница Кирова» и Комбикормовый завод им. Кирова.



Учитывая покупку группой «Сибагро» «Богдановичского комбикормового завода», предприятий, не входящих в структуру агрохолдингов, в следующем рейтинге, вероятно, не будет. «Для независимых комбикормовых заводов ситуация не меняется: предпосылок для того, чтобы они оставались на рынке и чувствовали себя спокойно и уверенно не так много, — комментирует Сергей Михнюк. — Такие предприятия могут существовать при условии, что они занимаются производством уникальной продукции и имеют стабильный сбыт».

Начиная с 2022 года рынок был довольно нестабилен, однако он быстро переориентировался на поставки из дружественных стран, и сейчас ситуация с ввозом компонентов кормов довольно спокойная, соглашается Дмитрий Коноплев из «Агрополиса Сабурово». «Определенные сложности, возникшие из-за нарушения логистических цепочек, были решены в 2022 году. В 2023-м проблем с поставками не возникало», — подтверждает представитель группы «Продо».



Санкции, которые ввели против России страны Запада, в целом не оказали влияния на темпы роста производственных показателей по выпуску комбикорма. Импортные продукты, в основном аминокислоты, заменили на аналоги, в том числе производимые внутри страны, отмечает пресс-служба «Агро-Белогорья». У «Сибагро» тоже нет трудностей с поставками компонентов комбикормов: в компании создан резервный пул поставщиков и существует строгий контроль качества ингредиентов, говорит Виталий Павлюк.



В подготовке статьи участвовала Елена Максимова.

