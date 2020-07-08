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Генеральный директор компании «Агросигнал»
Кто владеет информацией, тот готов к новым вызовам
Почему сейчас нужно пересматривать традиционный подход к управлению бизнесом, как снизить расходы и повысить урожайность с помощью анализа данных, и зачем даже в консервативной агроотрасли нужно просчитывать каждый шаг
Аналитический обозреватель исследовательского агентства «Новые Технологии»
Кризисная адаптация
Как гречка объединяет нынешний и предыдущие кризисы, как меняется модель потребления и от чего сейчас будет зависеть ценообразование
журнал «агроинвестор»
Разложить «органику» по понятиям. Владимир Шафоростов о «зеленой моде» в потреблении продовольствия и разнице в определениях
Если в мире сегодня и существует тренд на определенный вид потребления, то это совершенно точно тренд на «ответственное потребление», или потребление экологически чистой, полезной, органической продукции. Но реальность такова, что любое модное веяние быстро обрастает мифами и народными догадками. То же самое произошло и с понятиями «ответственное потребление» и «органическая продукция». Попробуем разобраться в мифах, существующих на этом молодом, но очень перспективном рынке
журнал «агротехника и технологии»
JAGUAR 850. Отзывы аграриев о кормоуборочном комбайне компании Claas
Кормоуборочный комбайн JAGUAR является флагманским продуктом компании CLAAS. Благодаря интеллектуальному управлению мощностью, высокой производительности и низкому расходу топлива JAGUAR стал незаменимым звеном в технологических цепочках заготовки качественных кормов, позволяющих увеличивать надои до максимальных показателей. Своим мнением о JAGUAR с журналом «Агротехника и технологии» поделились аграрии, эксплуатирующие эту технику
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Засуха как главный стресс-фактор. Урожай по-прежнему прежде всего зависит от погоды, несмотря на ряд других угроз зерновому бизнесу
«Агротехника и технологии»
Продуктовая стратегия. Сможет ли импортозамещение спасти от проблем в мировой торговле, вызванных пандемией коронавируса
Журнал
"Агроинвестор" №7, июль 2020
«Агроинвестор»
Год проверки на прочность. Как будет развиваться АПК в кризисной ситуации неопределенности
«Агроинвестор»
Остаться в лидерах. Несмотря на сложный сезон, Россия сохранила первое место в мировом экспорте пшеницы
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