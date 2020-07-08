«Агроинвестор»

Разложить «органику» по понятиям. Владимир Шафоростов о «зеленой моде» в потреблении продовольствия и разнице в определениях

Если в мире сегодня и существует тренд на определенный вид потребления, то это совершенно точно тренд на «ответственное потребление», или потребление экологически чистой, полезной, органической продукции. Но реальность такова, что любое модное веяние быстро обрастает мифами и народными догадками. То же самое произошло и с понятиями «ответственное потребление» и «органическая продукция». Попробуем разобраться в мифах, существующих на этом молодом, но очень перспективном рынке