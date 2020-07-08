«Агроинвестор»

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MOEX

2825.21 (-0,35%)

BRENT

43.02 (-0,14%)

Пшеница

496.4 (0,24%)

Сахар

12.18 (2,10%)

USD

71.565 (0,16%)

EUR

80.619 (0,06%)

MOEX

2825.21 (-0,35%)

BRENT

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Пшеница

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Новые вызовы для экономики и АПК

главное

Аграрии смогут направить льготные кредиты на зарплаты сотрудникам
Аналитика

Аграрии смогут направить льготные кредиты на зарплаты сотрудникам

Также заемные деньги можно будет использовать на оплату горюче-смазочных материалов и электроэнергии

Елизавета Литвинова

Самое интересное за неделю с 29 июня по 5 июля
Самое интересное

Самое интересное за неделю с 29 июня по 5 июля

Татьяна Кулистикова

Совбез отметил важность развития семеноводства
Аналитика

Совбез отметил важность развития семеноводства

Инга Сысоева

Экспорт свинины вырос в 2,5 раза
Рынки

Экспорт свинины вырос в 2,5 раза

Елизавета Литвинова

Минсельхоз изменит правила проверки экспортеров продукции животноводства
Рынки

Минсельхоз изменит правила проверки экспортеров продукции животноводства

Елизавета Литвинова

Vezzer.no — логистическая экосистема. Новая цифровая платформа на рынке грузоперевозок набирает обороты
Бизнес-страницы

Vezzer.no — логистическая экосистема. Новая цифровая платформа на рынке грузоперевозок набирает обороты

Позаботиться о пчелах
Бизнес-страницы

Позаботиться о пчелах

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Новости

Hochland запустила производство полутвердых сыров в Пензенской области
Компании

Hochland запустила производство полутвердых сыров в Пензенской области

Елизавета Литвинова

Внедрение обязательной маркировки молочной продукции будет поэтапным
Рынки

Внедрение обязательной маркировки молочной продукции будет поэтапным

Елизавета Литвинова

Рекордный урожай подсолнечника в России и на Украине приведет к падению цен
Рынки

Рекордный урожай подсолнечника в России и на Украине приведет к падению цен

Елизавета Литвинова

Рынки

Квота на экспорт может стать частично адресной

Елизавета Литвинова

Аналитика

Темп уборочной кампании в 2,3 раза ниже прошлогоднего

Татьяна Кулистикова

Рынки

Производители ягод теряют урожай

Елена Максимова

Аналитика

России не грозит значительный рост цен на продукты питания

Елизавета Литвинова

Рынки

Цены на подсолнечное масло продолжают расти

Елизавета Литвинова

Компании

KWS начала строить семенной завод за 18 млн евро

Елизавета Литвинова

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конференции

Новые вызовы для экономики и АПК

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мнения

Владимир Коршунов
Владимир Коршунов

Генеральный директор компании «Агросигнал»

Кто владеет информацией, тот готов к новым вызовам

Почему сейчас нужно пересматривать традиционный подход к управлению бизнесом, как снизить расходы и повысить урожайность с помощью анализа данных, и зачем даже в консервативной агроотрасли нужно просчитывать каждый шаг

Елена Козина
Елена Козина

Аналитический обозреватель исследовательского агентства «Новые Технологии»

Кризисная адаптация

Как гречка объединяет нынешний и предыдущие кризисы, как меняется модель потребления и от чего сейчас будет зависеть ценообразование

журнал «агроинвестор»

Разложить «органику» по понятиям. Владимир Шафоростов о «зеленой моде» в потреблении продовольствия и разнице в определениях
Мнения

Разложить «органику» по понятиям. Владимир Шафоростов о «зеленой моде» в потреблении продовольствия и разнице в определениях

Если в мире сегодня и существует тренд на определенный вид потребления, то это совершенно точно тренд на «ответственное потребление», или потребление экологически чистой, полезной, органической продукции. Но реальность такова, что любое модное веяние быстро обрастает мифами и народными догадками. То же самое произошло и с понятиями «ответственное потребление» и «органическая продукция». Попробуем разобраться в мифах, существующих на этом молодом, но очень перспективном рынке

Владимир Шафоростов

Год проверки на прочность. Как будет развиваться АПК в кризисной ситуации неопределенности
Аналитика

Год проверки на прочность. Как будет развиваться АПК в кризисной ситуации неопределенности

Татьяна Кулистикова

Свинские условия. Перенасыщенный рынок лишает свиноводов маржи
Животноводство

Свинские условия. Перенасыщенный рынок лишает свиноводов маржи

Алена Белая

Высушить сено на экспорт. Мировая торговля кормовыми травами достигает в год $3 млрд
Рынки

Высушить сено на экспорт. Мировая торговля кормовыми травами достигает в год $3 млрд

Инна Ганенко

Технологии, приносящие плоды. Какие новинки внедряются в тепличном овощеводстве
Технологии

Технологии, приносящие плоды. Какие новинки внедряются в тепличном овощеводстве

Алена Белая

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журнал Агроинвестор

журнал Агроинвестор
журнал Агроинвестор

журнал Агроинвестор
журнал Агротехника и технологии

журнал Агротехника и технологии
журнал Агротехника и технологии

журнал Агротехника и технологии

журнал «агротехника и технологии»

JAGUAR 850. Отзывы аграриев о кормоуборочном комбайне компании Claas
Техника

JAGUAR 850. Отзывы аграриев о кормоуборочном комбайне компании Claas

Кормоуборочный комбайн JAGUAR является флагманским продуктом компании CLAAS. Благодаря интеллектуальному управлению мощностью, высокой производительности и низкому расходу топлива JAGUAR стал незаменимым звеном в технологических цепочках заготовки качественных кормов, позволяющих увеличивать надои до максимальных показателей. Своим мнением о JAGUAR с журналом «Агротехника и технологии» поделились аграрии, эксплуатирующие эту технику

Евгения Чернышова

Полевой контроль. Мнение аграриев о комплексной цифровой платформе «Агросигнал»
Техника

Полевой контроль. Мнение аграриев о комплексной цифровой платформе «Агросигнал»

Евгения Чернышова,
Мария Лушникова

Капризный корнеплод. Наиболее распространённые проблемы при возделывании сахарной свёклы
Технологии

Капризный корнеплод. Наиболее распространённые проблемы при возделывании сахарной свёклы

Евгения Чернышова

Свежесть, чистота, Италия. Генеральный директор компании «Умалат» Алексей Мартыненко об особенностях сыроделия в России
Животноводство

Свежесть, чистота, Италия. Генеральный директор компании «Умалат» Алексей Мартыненко об особенностях сыроделия в России

Александра Невская,
Евгения Чернышова

Продуктовая стратегия. Сможет ли импортозамещение спасти от проблем в мировой торговле, вызванных пандемией коронавируса
Аналитика

Продуктовая стратегия. Сможет ли импортозамещение спасти от проблем в мировой торговле, вызванных пандемией коронавируса

Илья Дашковский

Архив журнала

бизнес-страницы

Высокоэффективные агромашины «Ростсельмаш» на «Всероссийском дне поля»

МКБ профинансирует ГК «Русская Аквакультура» на 2,2 млрд рублей

Названы затраты на маркировку молока для фермеров

«Всероссийский день поля» пройдет в Брянской области

Российские решения для маркировки молочной продукции позволят сэкономить на оборудовании до 30%
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Засуха как главный стресс-фактор. Урожай по-прежнему прежде всего зависит от погоды, несмотря на ряд других угроз зерновому бизнесу

«Агроинвестор»

Засуха как главный стресс-фактор. Урожай по-прежнему прежде всего зависит от погоды, несмотря на ряд других угроз зерновому бизнесу
Продуктовая стратегия. Сможет ли импортозамещение спасти от проблем в мировой торговле, вызванных пандемией коронавируса

«Агротехника и технологии»

Продуктовая стратегия. Сможет ли импортозамещение спасти от проблем в мировой торговле, вызванных пандемией коронавируса
"Агроинвестор" №7, июль 2020

Журнал

"Агроинвестор" №7, июль 2020
Год проверки на прочность. Как будет развиваться АПК в кризисной ситуации неопределенности

«Агроинвестор»

Год проверки на прочность. Как будет развиваться АПК в кризисной ситуации неопределенности
Остаться в лидерах. Несмотря на сложный сезон, Россия сохранила первое место в мировом экспорте пшеницы

«Агроинвестор»

Остаться в лидерах. Несмотря на сложный сезон, Россия сохранила первое место в мировом экспорте пшеницы

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