Smartseeds по итогам сезона сохранила лидирующие позиции по объемам перевозок

Компания первой на зерновом рынке запустила перевозки по электронной транспортной накладной «Деметра-Холдинг»

Цифровая логистическая платформа Smartseeds (входит в «Деметра-Холдинг») в прошедшем сезоне сохранила лидирующие позиции по объемам перевозок: они остались на уровне 2023/24 сельхозгода, превысив 2 млн т, сообщила компания. Сейчас на Smartseeds зарегистрировано более 19 тыс. грузоперевозчиков, географическая представленность расширилась до 34 регионов страны (в сезоне 2023/24 было 28 регионов). Количество заказчиков превысило 2,5 тыс. компаний.



Также по итогам 2024 календарного Smartseeds вошла в топ-3 крупнейших цифровых экспедиторов России по версии аудиторской компании Kept. Кроме того, компания первой на зерновом рынке запустила перевозки по электронной транспортной накладной (ЭТрН). Запуск перевозок по ЭТрН Smartseeds называет своим ключевым достижением в прошлом сельхозгоду, за сезон по электронным документам было перевезено более 13 тыс. т зерна. Сейчас перевозки ведутся в промышленном режиме, уточняет Smartseeds.



«Запуск перевозок по ЭТрН стал важным шагом в развитии отрасли. Мы внедрили удобный и понятный инструмент, который позволяет компаниям оптимизировать бизнес-процессы и экономить время, — прокомментировал директор Smartseeds Антон Кондратов. — При этом во главе угла стоит надежность и финансовая дисциплина — наши партнеры могут быть уверены в своевременной оплате».



Также в сезоне-2024/25 компания начала формировать собственную цифровую экосистему грузоперевозок для участников зернового рынка. Первым шагом стал запуск продаж тягачей, прицепов и полуприцепов для автоперевозок зерна и других грузов. Вместе с тем, Smartseeds продолжает совершенствовать цифровые решения, которые предлагает рынку. Так, в сервис Электронной очереди добавлена система мониторинга транспорта, которая позволяет отслеживать перемещение грузов в режиме реального времени, что дает возможность снижать издержки и повышать эффективность логистических операций. Эта технология уже протестирована и успешно функционирует на Новороссийском Зерновом Терминале.



«Мы не просто следуем трендам — мы создаем их, внедряя инновационные технологии и обеспечивая полную прозрачность всех процессов, — отметил Кондратов. — Впереди у нас еще больше интересных вызовов и возможностей. Мы продолжит развивать нашу экосистему, делая автоперевозки зерна максимально эффективными и прозрачными».



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

