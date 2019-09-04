Молоко от олигарха. Новый проект «Румелко-Агро» может обойтись ее владельцу в 18 млрд руб.

Агрохолдинг «Румелко-Агро» одного из богатейших бизнесменов России Владимира Лисина (второе место в рейтинге Forbes с состоянием $21,3 млрд) намерен построить в Кашинском городском округе Тверской области три молочно-товарных фермы общей мощностью 10,8 тыс. голов. В период 2020—2022 годов в проект может быть вложено до 18 млрд руб. Мощность производства составит 240-300 т молока в сутки. Планы компании были озвучены на совещании о реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Тверской области в правительстве региона с участием губернатора Игоря Рудени в конце июля. «В перспективе инвестор планирует строительство и молокоперерабатывающего завода», — сообщала пресс-служба кабинета министров области. На совещании обсуждались возможные меры господдержки проекта, в том числе обеспечение площадки будущего комплекса инженерными коммуникациями, качественной транспортной инфраструктурой. «Мы готовы рассматривать вопросы о государственной поддержке инвестиционных проектов при условии, что будет понятен экономический эффект для региона — налоговые поступления в бюджет», — подчеркнул тогда Руденя.



Время пришло

По мнению руководителя группы стратегического и операционного консалтинга компании EY Максима Никиточкина, сумма инвестиций в 18 млрд руб. выглядит завышенной. Так, по его словам, средняя удельная стоимость строительства молочных ферм составляет 0,7-1 млн руб. за голову дойного стада. Таким образом, вложения в размере 8-11 млрд руб. были бы понятнее, считает аналитик. Помимо комплексов, может быть возведено и крупное перерабатывающее предприятие, напоминает гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова. В данном случае озвученные инвестиции вполне адекватны, спорит она. Председатель совета директоров агрохолдинга «АгриВолга» (входит в группу «Агранта» Сергея Бачина) Алексей Костин тоже полагает, что заявленные затраты на комплекс почти в 11 тыс. голов выглядят правдоподобно. «Новому проекту потребуется множество вспомогательных инфраструктурных объектов, оборудования и машин, — обращает внимание он. — Так, например, даже несмотря на закупку комбикормов, зачастую приходится обеспечивать коров еще и грубым кормом — сеном, которое в промышленных масштабах вам никто не продаст. То есть уже как минимум нужно закупить дорогую обрабатывающую и уборочную технику».



Возможность инвестиций в молочное животноводство «Румелко-Агро» рассматривала и раньше. Об этом директор компании Валерий Нехаев рассказывал «Агроинвестору» еще в 2013 году. Тогда был разработан проект на 3 тыс. КРС за 1,5 млрд руб. Но, исследовав рынок, от своих намерений инвестор отказался, так как складывающаяся в то время закупочная цена на сырье не позволяла вывести предприятие на нужный холдингу уровень рентабельности. Поэтому усилия компании были сосредоточены на мясном скотоводстве. В этот раз на запрос «Агроинвестора» «Румелко-Агро» не ответила.







То, что инвестор вернулся к планам вложиться в строительство молочных ферм, вполне понятно, комментирует Никиточкин. Отрасль сейчас выглядит куда более привлекательнее, чем 5-6 лет назад, благодаря существенной господдержке. «В последнее время мы видим повышенный интерес к данной отрасли, крупные проекты заявили и/или реализуют такие компании, как TH Group, „Эфко“, ГК „Таврос“, „РусАгро“, „Дамате“, „Зеленая долина“, „АгроПромкомплектация“ и другие, ежегодно строит несколько больших молочных комплексов российский лидер рынка сырого молока „ЭкоНива“», — рассказывает аналитик. В среднесрочной перспективе производство молока будет оставаться основным драйвером животноводства, уверен он.



После падения в 2018 году цены на сырое молоко сейчас находятся в росте, приближаясь к уровню двухгодичной давности, а в некоторых регионах уже превысив его, указывает старший эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Наталья Пенькова. В среднем по стране индекс базовых цен на молоко высшего сорта жирностью 3,4% и с белком 3% в июле составил более 24,8 руб./кг, что на 12% больше, чем годом ранее. «Также стоит отметить, что в этом году практически не наблюдалось сезонного снижения цен, — отмечает она. — Если в прошлые годы за апрель — июнь индекс мог снизиться на 4-7%, то в этом году фиксируется рост на 1% (июнь к марту 2019-го)». Во втором полугодии ожидается дальнейшее повышение цен на сырое молоко не только на отечественном, но и на мировом рынке, прогнозирует эксперт.



Молоко в 2019 году действительно стоит больше, чем пять лет назад, соглашается Никиточкин. С 2014 года цены выросли примерно на 23% в среднем. Однако, акцентирует внимание он, затраты, как операционные, так и инвестиционные, за это время тоже увеличились.



Перспективы сбыта

Тверская область, где запланировано строительство ферм «Румелко-Агро», по объемам производства молока не входит даже в топ-30, знает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. Но регион имеет потенциал для развития молочного животноводства, уверяет Петрова. Сейчас здесь производится порядка 140 тыс. т молока в год, при этом до распада СССР валовой надой был в шесть раз больше.



Костин сомневается, что ЦФО нужны еще 300 т молока в сутки, тем более для северной его части. Несмотря на заявления правительства о планах увеличить производство, на данный момент региональный рынок видится топ-менеджеру бездефицитным. Никиточкин, напротив, оценивает локацию проекта как вполне удачную в плане сбыта. Качественный продукт всегда востребован, и в случае организации такого современного проекта в ЦФО проблем с реализацией не будет. «На рынке многие годы, в том числе и сейчас, существует дефицит крупных устойчивых поставок качественного сырого молока высокой жирности (3,7% и выше), и основные переработчики (PepsiCo и Danone) готовы платить премию к цене за такое сырье», — говорит эксперт. От Тверской области до той же Московской совсем недалеко, а перерабатывающих заводов там в избытке. К тому же первый регион обладает умеренными климатическими условиями, подходящим для стабильного ведения животноводства, добавляет директор по связям с общественностью и госорганами «Союзмолока» Мария Жебит. Потребность в качественном молоке была и остается, особенно это касается сыропригодного сырья, говорит и Петрова. Если производитель сможет выпускать такое молоко, то, безусловно, оно будет востребовано сыроделами, уверена она.







В целом потенциал сбыта молока-сырья напрямую связан с развитием перерабатывающих мощностей, с изобретательностью переработчиков, их способностью предвосхищать потребности покупателей, создавать и продвигать новые типы продукции, уверена директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. «Потенциал выпуска молочных продуктов огромен и практически неисчерпаем, — говорит она. — Вкусы и потребности покупателей меняются, и у производителей, способных вкладываться в изучение потребителей и разработку новой продукции, есть очень хорошие шансы на то, чтобы покинуть замкнутый круг чисто ценовой конкуренции». Так, рост вовлеченности в людей в здоровый образ жизни и стремления к правильному питанию резко увеличивают спрос на соответствующие товары — например, продукты с низким содержанием жира, соли, сахара, обогащенные про-, пребиотиками, витаминами, с высоким содержанием белка. Их предложение со стороны российских производителей остается весьма скромным по сравнению с более развитыми рынками США и ЕС. «Производство новаторской продукции, конечно, сопряжено с большими маркетинговыми рисками, однако это практически единственный способ поддерживать маржинальность в положительной зоне в долгосрочном периоде», — считает эксперт.



В то же время, если компания станет развивать собственную переработку, ей прийдется работать на высококонкурентном рынке, где представлены лидеры отрасли, крупные российские и белорусские производители. Но, как показывает практика, обычно перерабатывающие предприятия успешны в своем регионе, так как лояльность местного населения к локальному производителю высока, отмечает Петрова.







Многие молочные проекты, выстроенные по подобной схеме — начавшие с производства сырья и впоследствии занявшиеся его переработкой, оказались не слишком удачными, утверждает Костин. «Вспомнить хотя бы „Вощажниково“ в Ярославской области, где были построены молочно-товарные комплексы, создана собственная кормовая база и лаборатория, возведены молокоперерабатывающий завод и мясной цех, а сейчас стоит вопрос о том, сохранять ли вообще проект по выпуску молока и в какой форме», — знает топ-менеджер.



Директор по животноводству Управления животноводства «ЭкоНива-АПК Холдинг» Михаил Гурнов о решении компании развивать собственные перерабатывающие предприятия говорит однозначно: реализация не только сырья, но и готовой продукции повышает экономическую эффективность бизнеса в целом. По этому пути идут производители молока, свинины, говядины, птицы. Хотя, в принципе, свою переработку крупным производителям иметь необязательно, ее наличие далеко не всегда является безусловным плюсом, считает Никиточкин. «Та же „ЭкоНива“ долгое время успешно пребывала в статусе крупнейшего в России производителя сырого молока, лишь в последнее время задумавшись о собственном перерабатывающем предприятии», — напоминает эксперт. По его словам, многие производители, создавая вертикально интегрированное предприятие, пытаются решить проблемы сбыта, но сталкиваются с ними же уже в следующем звене, думая, куда теперь реализовывать готовую продукцию, что зачастую не проще. «Мы производим качественное молоко, и реализация его под собственным брендом позволит конкурировать с другими переработчиками молока», — рассчитывает Гурнов.



«Румелко-Агро» начало свою деятельность в Тверской области в 2005 году. По данным kartoteka.ru, 78,49% компании принадлежит председателю совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимиру Лисину, остальные 21,51% — ООО «Румелко», которое также считается подконтрольным Лисину. Выручка «Румелко-Агро» в 2017-м равнялась 7,4 млн руб., чистый убыток — 15 млн руб. В 2019-м, согласно информации правительства Тверской области, посевные площади предприятия составили 12,2 тыс. га, в том числе 10,7 тыс. га кормовых агрокультур и 1,5 тыс. га зерновых. Помимо растениеводства, «Румелко-Агро» занимается разведением крупного рогатого скота мясного направления.

Рыночный расклад

Среди прочих рисков не только проекта «Румелко-Агро», но и других новых производств эксперты выделяют и ряд других факторов. По мнению Петровой, ключевая проблема молочной отрасли на данный момент — это хоть и возросший, но все еще недостаточный объем господдержки. Это не позволяет принципиальным образом изменить ситуацию с точки зрения объемов производства. «Все страны, которые сотворили „молочное чудо“ и перешли из разряда импортозависимых в экспортоориентированные, активно использовали господдержку в течение 10 лет», — уверяет она. В России же отрасль недофинансируется десятилетиями, поэтому накопился целый комплекс вопросов, включая кадровое обеспечение, высокую кредитную нагрузку, постоянно меняющиеся «правила игры», а также контроль в отрасли, заключает она.



Длительная окупаемость бизнеса и невысокая маржинальность также не играют в плюс, полагает Гурнов. В среднем срок окупаемости животноводческого комплекса — восемь лет. Это достаточно долго, поэтому предприятие должно иметь достаточный запас прочности (финансовых, человеческих ресурсов). Среди проблемных мест топ-менеджер называет и волатильность цены на молоко. «В нашей стране цены меняются очень часто, это существенно снижает прибыль и не позволяет строить долговременные планы, — сетует он. — Есть и проблемы с трудовыми ресурсами: из-за того, что многие годы работа на селе не была высокооплачиваемой и престижной, наблюдается отток населения в города. Это сказывается на количестве работников, которых можно привлечь, особенно молодых специалистов сельскохозяйственной квалификации».







Сегмент производства товарного молока в стране показывает хоть и положительную, но все же не выдающуюся динамику, напоминает Коренев. Основной причиной умеренных темпов роста, по мнению эксперта, является довольно высокий уровень конкуренции и снижение платежеспособного спроса в условиях продолжающегося падения дохода населения. Так, по состоянию на 1 июля в крупных, средних и мелких сельхозпредприятиях страны надоено 8,45 млн т молока. Это на 2,9% больше, чем за первое полугодие 2018 года. При том, что поголовье коров в СХО сократилось на 1,4% до 3,26 млн голов. «Спасает ситуацию увеличение надоя молока на голову, которое составляет сейчас в агропредприятиях 5945 кг (+5% к уровню прошлого года)», — считает эксперт. По прогнозу «Союзмолока», производство товарного молока по итогам 2019 года увеличится примерно на 3%, при том что годом ранее прирост составил лишь 2,3%. Активизации темпов, по словам Марии Жебит, способствовал ввод новых товарных молочных комплексов, работа над улучшением генетики стада, повышением молочной продуктивности коров и уровня товарности производства. В настоящее время поддержку отрасли оказывает также благоприятная ценовая конъюнктура в сырьевом секторе. «Указанный прирост обеспечивают главным образом современные крупнотоварные молочные комплексы. Растет и молочная продуктивность коров: в сельскохозяйственных организациях среднегодовой прирост составляет около 6%, однако показатель имеет существенный потенциал для увеличения», — считает она.



Позитивным фактором также является стабильное увеличение доли сельскохозяйственных организаций в производстве, обращает внимание Шалихманова. За 10 лет доля СХО выросла с 45% до 53%. Продуктивность в агропредприятиях гораздо выше, чем в хозяйствах населения — в 2018-м более чем на 70%, и этот разрыв непрерывно увеличивался с 2008 года.



Заметного увеличения производства молока в прошедшие годы не происходило в первую очередь потому, что сроки окупаемости в молочном животноводстве и капиталоемкость гораздо выше, чем в других секторах АПК, поясняет Шалихманова. Однако отрасли, которые привлекали инвесторов — птицеводство, свиноводство — исчерпали потенциал. В том числе и поэтому инвесторы начинают чаще смотреть в сторону молочного КРС.



В 2019 году производство молока увеличится на 3%Фото: Shutterstock

