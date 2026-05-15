Объем переработки масличного льна увеличится в девять раз

Масложировой союз считает нужным увеличить вывозную пошлину на маслосемена

В этом году экспорт масличного льна прогнозируется на уровне более 1,1 млн т, рассказали «Агроинвестору» в Масложировом союзе России. В 2025-м российские аграрии поставили за рубеж 1,2 млн т маслосемян льна — на 9% больше, чем в 2024-м. «После резкого скачка посевных площадей подо льном, в эту посевную мы ожидаем небольшое сокращение в пределах 100 тыс. га. В этом сезоне мы рассчитываем переработать 370 тыс. т льна, что в девять раз больше, чем в прошлом», — пояснили в союзе.



Несмотря на прогнозируемый рост переработки, отраслевой союз будет настаивать на увеличении экспортной пошлины на лен. «Отрасль может перерабатывать гораздо большие объемы льна, поэтому требуются более эффективные защитные меры, сопоставимые с уровнем пошлины на вывоз рапса. Кроме того, нужно делать ставку на рост экспорта продукции переработки льна», — отметили в объединении. Экспортная пошлина на рапс установлена на уровне 30%, но не менее 165 евро за тонну. В октябре прошлого года была введена экспортная пошлина на масличный лен в размере 10%. В Минсельхозе отмечали, что за счет пошлины намерены увеличить долю переработки масличного льна внутри страны.



В Масложировом союзе и ранее говорили о необходимости наращивать поставки за рубеж продуктов переработки льна. Так, в апреле директор союза Михаил Мальцев сообщал, что власти России и КНР обсуждают возможности поставки в Китай льняного шрота.



Экспорт масличного льна из России в Китай за семь месяцев сезона-2025/26 (сентябрь — март) превысил 750 тыс. т. Это на треть больше результата за аналогичный период прошлого года и выше объемов поставок в КНР за весь 2024/25 сельхозгод (700 тыс. т), подсчитали в федеральном центре «Агроэкспорт». Также зафиксирован кратный рост спроса на российский масличный лен со стороны других традиционных покупателей: отгрузки в Казахстан увеличились на 236%, в Турцию — на 140%, в Беларусь — на 91%.



Доля КНР в структуре зарубежных продаж российского льна выросла до 78%, тогда как в сентябре — марте 2023/24 сельхозгода показатель не превышал 50%. Изменения в направлениях экспорта вызваны прекращением поставок в Бельгию, Польшу, Латвию и другие страны ЕС, на которые ранее приходилась половина объема. «После введения заградительных пошлин экспорт в Европейский регион был сведен к минимуму, а позиции компаний из России оказались во многом замещены Казахстаном», — пояснили в «Агроэкспорте».



