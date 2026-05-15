разделы

реклама

журналы

Объем переработки масличного льна увеличится в девять раз

При этом площади его сева несколько сократятся

| Агроинвестор |

Масложировой союз считает нужным увеличить вывозную пошлину на маслосемена
Масложировой союз считает нужным увеличить вывозную пошлину на маслосемена

В этом году экспорт масличного льна прогнозируется на уровне более 1,1 млн т, рассказали «» в Масложировом союзе России. В 2025-м российские аграрии поставили за рубеж 1,2 млн т маслосемян льна — на 9% больше, чем в 2024-м. «После резкого скачка посевных площадей подо льном, в эту посевную мы ожидаем небольшое сокращение в пределах 100 тыс. га. В этом сезоне мы рассчитываем переработать 370 тыс. т льна, что в девять раз больше, чем в прошлом», — пояснили в союзе.

Несмотря на прогнозируемый рост переработки, отраслевой союз будет настаивать на увеличении экспортной пошлины на лен. «Отрасль может перерабатывать гораздо большие объемы льна, поэтому требуются более эффективные защитные меры, сопоставимые с уровнем пошлины на вывоз рапса. Кроме того, нужно делать ставку на рост экспорта продукции переработки льна», — отметили в объединении. Экспортная пошлина на рапс установлена на уровне 30%, но не менее 165 евро за тонну. В октябре прошлого года была введена экспортная пошлина на масличный лен в размере 10%. В Минсельхозе отмечали, что за счет пошлины намерены увеличить долю переработки масличного льна внутри страны.

В Масложировом союзе и ранее говорили о необходимости наращивать поставки за рубеж продуктов переработки льна. Так, в апреле директор союза Михаил Мальцев сообщал, что власти России и КНР обсуждают возможности поставки в Китай льняного шрота.

Экспорт масличного льна из России в Китай за семь месяцев сезона-2025/26 (сентябрь — март) превысил 750 тыс. т. Это на треть больше результата за аналогичный период прошлого года и выше объемов поставок в КНР за весь 2024/25 сельхозгод (700 тыс. т), подсчитали в федеральном центре «Агроэкспорт». Также зафиксирован кратный рост спроса на российский масличный лен со стороны других традиционных покупателей: отгрузки в Казахстан увеличились на 236%, в Турцию — на 140%, в Беларусь — на 91%.

Доля КНР в структуре зарубежных продаж российского льна выросла до 78%, тогда как в сентябре — марте 2023/24 сельхозгода показатель не превышал 50%. Изменения в направлениях экспорта вызваны прекращением поставок в Бельгию, Польшу, Латвию и другие страны ЕС, на которые ранее приходилась половина объема. «После введения заградительных пошлин экспорт в Европейский регион был сведен к минимуму, а позиции компаний из России оказались во многом замещены Казахстаном», — пояснили в «Агроэкспорте».

Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«PRO технику и технологии» №02, март-апрель 2026

Журнал

«PRO технику и технологии» №02, март-апрель 2026
Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов

«PRO технику и технологии»

Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов
«Агроинвестор» №04, апрель 2026

Журнал

«Агроинвестор» №04, апрель 2026
Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд

«Агроинвестор»

Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд
Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы

«Агроинвестор»

Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы