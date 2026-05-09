Производители ягод и фруктов опасаются убытков из-за новых запретов для мигрантов

Ранее об ужесточении миграционной политики заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин

При выращивании ягод доля затрат на оплату труда в себестоимости продукции часто превышает 50%

Госдума планирует ужесточить контроль за иностранной рабочей силой до конца текущей весенней сессии. О подготовке законодательных инициатив сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. «В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы находятся законопроекты, направленные на дальнейшее совершенствование миграционной политики», — написал Володин в соцсетях.

В частности, депутаты обсуждают механизм аннулирования разрешений на временное проживание и видов на жительство для тех мигрантов, чей официальный трудовой стаж в России составляет менее 10 месяцев в году. По оценке спикера Госдумы, данные меры позволят усилить надзор за законностью нахождения иностранных граждан в стране и их занятостью. Почти одновременно с заявлением Вячеслава Володина Совет безопасности РФ представил статистику: по итогам первого квартала 2026 года миграционный поток в Россию сократился на 15%. Всего за отчетный период в страну въехало 2,5 млн иностранных граждан.

Прежние ужесточения миграционной политики затронули российских производителей фруктов и ягод. Новые инициативы, по их оценке, могут ухудшить ситуацию в отрасли. «Любые дополнительные ограничения на въезд и работу иностранных работников наносят урон многим сегментам сельского хозяйства, включая садоводство, овощеводство, ягодную отрасль. Проблема последовательно нарастает с 2020 года, когда ограничения начали вводить в рамках борьбы с пандемией коронавируса. В последние два года ограничений на привлечение сезонных рабочих становится все больше, что тормозит развитие производства ягод в России», — рассказала «» руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.

При выращивании ягод доля затрат на оплату труда в себестоимости продукции часто превышает 50%. Особенно заметна эта проблема у производителей облепихи, где стоимость сбора урожая в конечной цене ягоды наиболее высока. «Замена традиционных работников из стран Средней Азии на мигрантов из дальних стран слабо решает возникшую проблему. Сказываются языковой барьер и отсутствие опыта подобной работы. Ведь уход за насаждениями и сбор ягод требуют знаний и навыков, которые у традиционных работников нарабатывались годами», — отметила Козий.

Работа по патентам, по ее мнению, является оптимальной для российского сельского хозяйства и для ягодной отрасли в частности. Ранее бригады перемещались из региона в регион по мере созревания продукции. Обеспечить круглогодичную работу мигрантам производители ягод не в состоянии. В сезон сбора в хозяйстве могут работать 200 человек, а в другие периоды достаточно нескольких рабочих. «Возможно, отрасль "пересоберется" в новом формате. Как вариант, ягодные хозяйства станут в основном семейными фермами. Но на это потребуются годы и наиболее крупные хозяйства могут быть потеряны», — посетовала эксперт.

Президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игорь Муханин в беседе с «Агроинвестором» отметил, что в предыдущий сезон из-за нехватки работников ряду садоводческих хозяйств приходилось утилизировать продукцию. При нехватке рабочих рук в новом сезоне, по его мнению, значительную часть выращенного урожая вновь придется утилизировать.

