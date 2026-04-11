Россия может собрать 3 млн тонн яблок

Т. Кулистикова

В этом году, если не будет никаких погодных катастроф, Россия может собрать около 3 млн т яблок — это рекордный для нашей страны показатель, рассказал «Агроинвестору» президент Ассоциации садоводов Игорь Муханин. По его словам, зимовка плодовых в большинстве регионов России прошла достаточно хорошо — в штатном режиме.



«Правда, у нас есть некоторые беспокойства по поводу раннего прихода весны. Во многих регионах Центра уже в марте растаял снег, установилась теплая погода. В такой ситуации крайне нежелательны возвратные заморозки», — говорит Муханин. Если же в этом сезоне, как в предыдущие три, возвратных заморозков в Центре не будет, то у раннего прихода весны есть безусловные преимущества: раньше начнется сбор урожая, а значит местная продукция раньше появится на прилавке.



В целом, зима была достаточно удачной для большинства сельхозкультур, включая плодовые, говорит руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. «С одной стороны, этой зимой было достаточно холодно, благодаря чему были уничтожены многие зимующие вредители. С другой стороны, во многих регионах еще до сильных морозов выпал большой слой снега, что важно, в частности, для ягодных культур, поскольку снег служит природным одеялом, которое защищает растения от мороза. При этом на протяжении зимы не было резких колебаний температур, как в прошлом году», — перечисляет она.





В то же время, ранняя весна всегда таит в себе существенные риски. Практически во всех регионах России растения просыпаются, появляются почки, где-то даже начинается цветение. И есть достаточно большой риск заморозков, который в центральной полосе сейчас частично реализуется. Пока критически низких температур, серьезных заморозков, еще не прогнозируют, но общая картина очень похожа на ту, с которой столкнулись садоводы в 2024 году. «Тогда во многих центральных регионах после теплого начала весны пришла неделя сильных ночных морозов, достигавших минус 7-9 градусов, что привело к катастрофическим потерям урожая многих плодовых и ягодных культур», — напоминает Козий. Она добавляет, что многое зависит от того, насколько длительными будут заморозки и сколько волн понижения температур нас ждет в ближайшие недели.





На Юге фермеры сообщали о нормальном течении весны и прогнозировали старт сбора урожая ягод в неотапливаемых туннелях примерно в двадцатых числах апреля, продолжает Козий. Это обычный срок созревания первого урожая. Если все пойдет как обычно, то в открытом грунте на юге России землянику садовую начнут собирать в начале или середине мая. Сбор урожая в отапливаемых туннелях уже начался, но объем выращивания ягод по такой технологии у нас невелик, уточняет Козий.





«При этом, например в Подмосковье, фермеры все еще не могу приступить к работам в открытом грунте, так как для этого необходимо дождаться полного таяния снега и того, чтобы почва просохла и техника могла по ней проехать, а это займет еще какое-то время», — говорит эксперт.



Недавно «Магнит» проибрел хозяйство, которое занимается выращиванием яблок и голубики в Краснодарском крае. Из общей площади в 155 га на яблоневый сад приходится 82 га. В будущем его площадь может быть увеличена почти на 50 га, до 132 га. Объем производства яблок в 2026 году, по оценке компании, составит чуть более 2,1 тыс. т, что закроет около 2% потребности торговой сети в этой продукции за год. Собственный яблоневый сад позволит «Магниту» нарастить экспертизу в этих плодах, что повысит эффективность работы по поставкам яблок от крупных и небольших хозяйств по модели агроконтрактов, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба сети.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

