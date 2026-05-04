Не простое, а золотое. Минсельхоз планирует субсидировать строительство проектов по переработке яйца

М. Чистякова

Льготное кредитование птицеводства может начаться в этом году. Инвесторы смогут рассчитывать на субсидирование 70% по ключевой ставке ЦБ РФ при реализации новых инвестиционных проектов, направленных на увеличение объемов производства бройлера или переработки яиц. Однако эксперты полагают, что в текущих условиях для бизнеса более актуальна модернизация существующих мощностей. Что касается глубокой переработки куриного яйца, то развитие данного направления в принципе пока затруднено, так как осложняется санкциями и финансовым положением птицеводческих предприятий

Минсельхоз анонсировал масштабную программу поддержки инвестиционных проектов в птицеводстве, реализация которой начнется в 2026 году. Новая мера направлена на стимулирование строительства современных производственных комплексов для выпуска мяса птицы и переработки яиц. Об этом решении на полях Межрегиональной агропромышленной конференции МАК-2026 в Челябинске сообщил заместитель министра сельского хозяйства Роман Некрасов. Если текущие инструменты сфокусированы преимущественно на модернизации уже действующих предприятий, то с этого года акцент может сместиться на создание новых мощностей и расширение производства. Ожидается, что ведомство начнет процедуру отбора инвестпроектов во втором полугодии 2026-го.



Условия программы предусматривают субсидирование до 70% ключевой ставки Банка России, что позволит значительно снизить долговую нагрузку на бизнес. В число приоритетных направлений войдут проекты по выращиванию бройлеров и увеличению объемов производства яиц, при этом для последних обязательным условием станет наличие цехов глубокой переработки (не менее 30% общего объема выпуска яйца должно перерабатываться). Это необходимо для развития рынка продуктов с высокой добавленной стоимостью и предотвращения перенасыщения внутреннего рынка сырым яйцом.



Благополучная отрасль

Птицеводство — одна из стабильно растущих отраслей сельского хозяйства страны. Россия фактически полностью закрывает внутренние потребности в мясе птицы, констатирует руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Вадим Аникин. Производство растет и по итогам 2025 года достигло исторического максимума — около 5,6 млн т в убойном весе. При этом птица занимает приблизительно 45% всего производства мяса в стране, оставаясь ключевым и самым массовым видом мясной продукции. «Это говорит о высокой степени самообеспеченности и устойчивости отрасли», — обращает внимание аналитик. Согласно данным Росптицесоюза, результат прошлого года на 1,7% больше, чем в 2024-м.



По информации Минсельхоза, на февраль 2026-го уровень самообеспеченности России мясом птицы составлял 101,5%. Годовой объем потребления в стране «АБ-Центр» оценивает примерно в 5,48 млн т.



Яичный сегмент тоже демонстрирует устойчивый рост. По данным ФГБНУ Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства», производство яиц во всех категориях российских хозяйств за 10 лет увеличилось на 6,1 млрд шт., или на 14,3%. За 2025 год по сравнению с 2024-м объем выпуска продукта вырос на 4,3%, до 48,6 млрд шт.



Глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин отмечает, что потребление яиц в России одно из самых высоких в мире и составляет примерно 290-300 шт. на человека в год. По этому показателю наша страна входит в топ-5 государств.



По мнению гендиректора Росптицесоюза Галины Бобылевой, в 2026 году птицеводство России сохранит производство яиц на уровне 2025 года, а объем выпуска мяса птицы увеличится примерно на 100 тыс. т.



Насытив внутренний рынок, российское птицеводство развивает свой экспортный потенциал. В 2025 году поставки мяса и субпродуктов птицы за рубеж достигли $946 млн, показав рост на 15%. «Птица занимает около 44% всего мясного вывоза страны, оставаясь одной из ключевых экспортных категорий, — сообщает Аникин. — География поставок широка: российская продукция экспортируется более чем в 100 стран, в том числе в Китай (крупнейший покупатель), Беларусь, Саудовскую Аравию, Вьетнам и Казахстан». Такие успехи во многом обеспечены мерами господдержки птицеводства.



Инвестиционная активность

По оценке инвестиционно-аналитической группы «Профессиональные Комплексные Решения» (ПКР), в конце 2025 года в России насчитывалось в разной стадии 140 инвестпроектов в птицеводческом секторе (мясные, яичные, племенное птицеводство). Основная их масса реализуется крупными холдинговыми структурами.



Так, в ГК «Таврос» подтвердили, что агрокомплекс «Оредеж», входящий в группу, планирует строительство площадки содержания ремонтного молодняка мощностью 565,6 тыс. птицемест на территории Гатчинского округа Ленинградской области, а в Лужском районе региона — площадки содержания промышленного поголовья птицы мощностью более 1,9 млн птицемест. Общая мощность производства составит 546,8 млн яиц в год, срок ввода в эксплуатацию — 2027-2028 годы. Объем инвестиций, который ранее озвучивала компания, составит почти 7 млрд руб.







ГАП «Ресурс» заявила о старте трехлетней инвестиционной программы с совокупным объемом вложений более 40 млрд руб. для увеличения объемов производства продукции из мяса цыплят-бройлеров и наращивания экспортного потенциала сразу в нескольких регионах России — Самарской, Саратовской, Тамбовской и Тверской областях. В 2027 году должны завершиться проектные работы. Как сообщал пресс-центр группы, помимо новых инвестиционных планов, компания уже реализует проекты в Ставропольском и Краснодарском крае, Республике Марий Эл, Чувашии и других регионах. При этом программа вложений «Ресурса» направлена не только на увеличение объемов производства мяса птицы, которое является традиционной экспортной категорией для группы и поставляется на зарубежные рынки с 2012 года. В планах также начало зарубежных поставок продукции глубокой переработки мяса, инкубационных яиц, кормов и высокопротеиновых кормовых компонентов.



Птицефабрика «Роскар» в 2025 году приступила к строительству крупного комплекса яичного направления. По информации инвестора, предприятие будет включать 16 птичников, участок сортировки и упаковки яиц, санпропускники и вспомогательную инфраструктуру. Мощность комплекса составит 500 млн яиц в год. Стоимость проекта — 7 млрд руб. Запуск предприятия запланирован на 2027 год.



Тогда же рассчитывает ввести в эксплуатацию новый птицеводческий комплекс яичного направления ГК «Лето». Строительство предприятия в Московской области компания ведет с 2025 года. Новая птицефабрика рассчитана на 550 млн яиц в год.



Компании сообщают и о планах, направленных на модернизацию существующих мощностей. Так, группа «Черкизово» сосредоточилась на высокодоходных проектах, отмечает пресс-служба компании. В том числе завершение модернизации площадок по выращиванию бройлеров в Челябинской области (инвестиции — 4,2 млрд руб.), расширение производства мяса птицы в Алтайском крае (6,2 млрд руб.), запуск цеха по производству мяса механической обвалки в Курской области (0,9 млрд руб.) и продолжение трехлетней программы модернизации предприятий по убою бройлеров в Челябинской области и Башкирии (общий объем инвестиций за три года — более 4 млрд руб.).







Птицеводство в России — это в первую очередь индустриальная отрасль, где ключевую роль играют крупные агрохолдинги, подчеркивает Аникин. Именно они формируют основной объем производства и практически весь экспорт. Это подтверждается и структурой рынка: по данным отраслевых рейтингов, только 25 крупнейших компаний производят более 5 млн т мяса бройлеров. «При этом компании продолжают укрупняться за счет сделок и расширения производственных мощностей, — делится наблюдениями аналитик. — Малый и средний бизнес в отрасли тоже сохранился, но играет нишевую роль». Фермерские хозяйства и ЛПХ чаще работают на локальные рынки, в сегментах «фермерской» или специализированной продукции.



Избыток продукции приводит к ее удешевлению. Например, в 2025 году наблюдалась ситуация, когда цены на куриное яйцо опускались ниже себестоимости. Перепроизводство также обостряет конкуренцию между производителями, что не дает возможности повышать цены. Сложившаяся ситуация затрудняет старт новых крупных инвестпроектов в птицеводстве.



Впрочем, есть еще экспортные перспективы. Так, по прогнозу Росптицесоюза, в 2026 году вывоз мяса птицы из России увеличится на 6,4%, или на 27,3 тыс. т. В 2025 году, по данным «Агроэкспорта», за рубеж было отправлено 428 тыс. т куриного мяса и субпродуктов.







Экспорт яиц тоже растет. В прошлом году он составил 406,7 млн шт., что в 1,6 раза больше, чем в 2024-м, информирует Росптицесоюз. С начала текущего года по состоянию на 27 марта, по данным ФГИС «ВетИС», Россия уже вывезла в другие страны более 80,6 млн пищевых куриных яиц и порядка 6,8 млн инкубационных.



Таким образом, возможности возврата инвестиций открываются прежде всего перед компаниями, ведущими активную экспортную деятельность. И именно они станут бенефициарами новой инициативы Минсельхоза. «С точки зрения структуры рынка новые меры поддержки в первую очередь будут востребованы крупными агрокомпаниями, — считает Аникин. — Отрасль уже высоко консолидирована, и именно холдинги обладают необходимыми ресурсами для запуска масштабных инвестиционных проектов: у них есть доступ к земле, инфраструктуре, переработке и каналам сбыта, а также опыт прохождения отбора и работы с господдержкой. Для них такая субсидия станет возможностью ускорить расширение мощностей и усилить позиции на внутреннем и внешнем рынках».



Средний бизнес (например, КФХ) также может воспользоваться инициативой, считает аналитик, но в более ограниченном масштабе, прежде всего для расширения существующих хозяйств или перехода к более индустриальному формату. Однако для них барьером могут оставаться требования к проектам, софинансированию и обеспечению по кредитам.



Во что вкладывать

Что касается новых инвестиционных проектов, на которые будет направлена новая форма поддержки, то наиболее доступными Аникин считает проекты по разведению кур. «В России такие фермы успешно работают как в малых формах (ЛПХ, КФХ), так и в промышленном масштабе, поэтому это оптимальный вариант для новичков, — полагает он. — У направления есть ряд очевидных преимуществ: быстрая окупаемость (несушки начинают давать яйца уже через 4-5 месяцев, бройлеры достигают товарного веса за 6-8 недель), относительно низкие стартовые затраты по сравнению с КРС или свиноводством, стабильный круглогодичный спрос, а также простота содержания благодаря отработанным технологиям и возможностям автоматизации». Начать можно с мини-фермы на 100-500 голов и постепенно масштабироваться, а также выбрать подходящую нишу — от кур до более специализированных направлений (перепелки, утки, индюки и др.), рекомендует аналитик.



При этом Аникин подчеркивает, что стоит просчитывать возможности и рыночные риски (колебания цен и спроса). Даже при относительной доступности входа бизнес требует вложений и организационных усилий. Основные расходы связаны не только с покупкой птицы, но и с созданием инфраструктуры: птичников, оборудования, систем обогрева и освещения, холодильных мощностей и помещений для переработки. Практика показывает, что даже небольшие проекты требуют инвестиций от 10 млн руб. и выше. Комплекс промышленных масштабов в зависимости от мощности обойдется в 1-30 млрд руб. Срок окупаемости при этом, как правило, составляет от 3 до 5 лет, в зависимости от формата и эффективности хозяйства, а более капиталоемкие проекты могут окупаться и до 10 лет, знает эксперт. Валовая рентабельность направления может достигать 20-50%, утверждает он.







По мнению Юшина, поддержка инвестиционного процесса — актуальная инициатива. Однако, помимо планирования новых мощностей, стоит обратить серьезное внимание на необходимость модернизации уже существующих предприятий там, где это еще возможно. «Многие птицефабрики нуждаются в модернизации, в обновлении оборудования, которое поставлено много лет назад и морально устарело, — говорит он. — Поэтому меры поддержки стоило бы распространить и на инвестпроекты, направленные на обновление и модернизацию производства».



Больше всего же нуждается в развитии глубокая переработка яйца. Россия экспортирует яйца, но пока в сравнительно скромных объемах, и потенциал наращивания продаж в другие страны далеко не исчерпан, уверен Юшин. «Особенно учитывая наше качество и конкурентоспособную цену, — акцентирует внимание он. — Причем не только яиц, но и многочисленных продуктов их переработки». Новая поддержка может стать стимулом для развития отечественного производства, которое нуждается в определенном переосмыслении.



Слабое звено

Пока переработка яйца не самая сильная сторона отечественной птицеводческой отрасли. В магазине редко можно встретить такие продукты, как пастеризованное яйцо в упаковке без скорлупы, смесь для омлета, вареные и копченые яйца. «При этом переработка яйца дает такой ценный ресурс, как скорлупа, которую сейчас при использовании яиц в домохозяйствах чаще всего просто выбрасывают, тогда как в мире она находит применение в различных отраслях промышленности благодаря своему богатому составу — и в сельском хозяйстве, и в фармацевтике, и в пищевой промышленности, и даже в строительстве, — перечисляет Юшин. — Скорлупу можно использовать в промышленных масштабах, таким образом, продавая ее, компании могут повысить эффективность бизнеса».



Плюсом переработки для яичных птицефабрик является то, что данное направление поможет сгладить летнее падение спроса и цен (пастеризованное, переработанное яйцо имеет значительно более долгий срок хранения). К тому же переработанное яйцо (включая меланж) имеет экспортный потенциал, так как к обработанной продукции требования на внешних рынках более либеральны, чем к сырому яйцу. Иными словами, при избытке продукции на внутреннем рынке предприятия могут поставлять ее на экспорт, отмечает Юшин.







Потребность в поставках переработанных яиц на мировой рынок постоянно растет. По оценке международной исследовательской консалтинговой компании Data Bridge Market Research, объем глобального рынка переработки жидких яиц в 2025 году составлял в $70,02 млрд, а к 2033-му он может увеличиться до $123,7 млрд. Рост спроса открывает перспективы и для российских игроков, но для этого необходимо производить продукцию, соответствующую мировым стандартам, и перерабатывать не менее 20-25% выпускаемых яиц. Пока же в России, по разным оценкам, перерабатывается лишь от 11 до 13% общего производства.



Тем не менее, согласно исследованиям аналитической компании «АйДи Маркетинг», рынок яичного меланжа в России в течение последних 5 лет расширяется. На начало 2025 года производство данного продукта составило 55,7 тыс. т. Данных на 1 января 2026-го пока нет, но в первом полугодии прошлого года объем выпуска меланжа составил 27,5 тыс. т, что на 2,6% больше, чем в аналогичный период 2024-го. Производство растет за счет ввода в строй новых перерабатывающих мощностей.



Так, одним из наиболее крупных реализованных инвестпроектов в этом сегменте стало строительство завода по глубокой переработке яиц в Тульской области «Лето Групп». Общая стоимость проекта — свыше 3 млрд руб. Мощность переработки — до 2 млн яиц в сутки, продуктовая линейка — жидкой, сухой и замороженный меланж, белок и желток.







Птицефабрика «Синявинская» (крупнейший производитель яиц на Северо-Западе России, занимает более трети рынка куриного яйца в Санкт-Петербурге и Ленинградской области) тоже недавно ввела в строй новую линию по производству жидкого пастеризованного яичного меланжа. Инвестиции — 80 млн руб. Представитель предприятия рассказывает, что мощности фабрики позволяют перерабатывать до 500 тыс. яиц в сутки. На фабрике производится яичный меланж сухой, жидкий и замороженный. Сырьем фабрика обеспечивает себя полностью, однако не всегда работает с полной загрузкой. Объемы производства зависят от спроса.



Аналитики «АйДи Маркетинг» отмечают, что производители фокусируются на продуктах с высокой добавленной стоимостью. Основные производители имеют собственное производство и перерабатывающие мощности. Но есть и те, кто работает на стороннем сырье. Среди них предприятия «Эфирное» (входит в ГК «Эфко») и «Рузово».



«Эфко» занимается переработкой яйца почти 10 лет. Текущие мощности составляют 360 млн яиц в год (около 1 млн шт. в сутки). «Изначально этот проект появился как ответ на внутренний запрос производить майонез на жидком яичном желтке для максимального воспроизводства домашнего соуса, — рассказывает представитель компании. — Сейчас больше половины произведенного желтка мы используем для производства майонеза, оставшаяся часть желтка, белок и меланж реализуются среди наших клиентов в хлебопекарной и кондитерской промышленности».



Розничный спрос не развит

По словам президента «Агрифуд Стретеджис» Альберта Давлеева, в России продукты переработки яйца в основном используют в сфере В2В (кондитерский сектор, мясопереработка, хлебопечение, масложировая отрасль). Культура массового потребления пастеризованных яиц в упаковках, замороженных яичных смесей, омлетов, маринованных яиц и т. п. в России развита плохо. Однако это общемировая тенденция, акцентирует внимание эксперт. «Например, уровень переработки яйца в США составляет от 55 до 60%, — знает он. — Эта продукция идет частично в промышленный сектор, но бо́льшая часть — в сектор общественного питания: там уже давно никто не бьет яйцо на кухне, есть готовое жидкое яйцо, готовый жидкий омлет, смеси, они все пастеризованы, упакованы в разные объемы». Развитие культуры потребления таких продуктов могло бы подстегнуть спрос и сделать более привлекательными инвестиции в переработку, считает Давлеев.



В пользу отрасли сыграло бы и ограничение импорта продуктов переработки яйца. «В целом на рынке яичных продуктов фиксируется профицит перерабатывающих мощностей, — констатирует представитель «Эфко». — В прошлом году в качестве одной из стимулирующих мер развития были введены ввозные пошлины по яичному белку, и они действительно помогли стабилизировать ситуацию и обеспечить внутренний спрос на этот вид ингредиентов». Возможно, в этом году отечественным производителям помогли бы аналогичные меры по желтку, тем более что производственные мощности и качество продукта позволяют нам беспрепятственно закрыть внутреннюю потребность рынка, заверяет спикер.



Вторая, более глубокая степень переработки — внедрение меланжа, сухого яичного порошка, в компаудные смеси, в частности, для изготовления майонеза в масложировой промышленности, продолжает Давлеев. Таких мощностей в стране тоже не хватает. «Долгое время большое количество российского яичного порошка уходило за границу, где он добавлялся в компаудные смеси и возвращался в Россию импортом», — знает он.



Основные виды продуктов переработки яйца и их применение — Яичный меланж — жидкий или сухой полуфабрикат, смесь яичных белков и желтков. Используется в производстве майонезов, соусов, хлебобулочных и кондитерских изделий как эмульгатор и пенообразователь.

— Замороженные белки и желтки без скорлупы, пастеризованные жидкие яйца — востребованы в пищевой промышленности, а также в фармацевтике и косметологии.

— Маринованные, соленые, вареные, копченые яйца — часть яиц перерабатывается в этот ассортимент для заведений общественного питания и торговых сетей.

Несмотря на то что поддержка создания новых мощностей по переработке яйца очень актуальна для российского птицеводства, это направление, скорее всего, будет пользоваться новой мерой поддержки в последнюю очередь, полагают эксперты. «Любой комплекс для переработки яйца требует очень больших затрат, — подчеркивает Давлеев. — Цены на оборудование начинаются от $10-15 млн и заканчиваются $50 млн за средний агрегат». Чтобы эти инвестиции были оправданы, срок окупаемости должен составлять 3-5 лет, обращает внимание он. Однако резкая сезонность в производстве яйца приводит к тому, что среднегодовая рентабельность данного сектора колеблется от 2-3 до 5-7%. У продвинутых компаний, имеющих хорошую дистрибуцию и контракты с рыночными сетями, а также большие объемы производства, которые помогают снижать издержки за счет вертикальной интеграции, этот показатель может доходить до 10%. «При таком уровне операционной рентабельности и ключевой ставке в 20% кредиты не берут, — констатирует эксперт. — Накопить средства для инвестиций тоже невозможно, это и является главным сдерживающим фактором, который не позволяет производителям столовых яиц вкладываться в переработку».



Что касается заемных средств, стоимость кредитов все еще довольно высока. Даже с учетом покрытия субсидией 70% затрат, оставшиеся 30% при существующей стоимости оборудования будут значительной суммой. Один из представителей крупной птицеводческой компании уверен, что инициатива Минсельхоза ни в какой степени не повлияет на стимулирование инвестиций в переработку яйца. «В этой сфере очень высокая капиталоемкость, даже если Минсельхоз будет субсидировать 100% ставки — это не поможет, — категоричен он. — Тут не подойдет точечное вливание средств, это пагубная практика, необходимо действовать системно, создавать условия, законодательное поле».



Стимулирование развития переработки — системный многоступенчатый процесс, соглашается Юшин. «С одной стороны, должна быть возможность кредитования под низкий процент, а с другой, проект должен окупаться в разумные сроки, — рассуждает он. — Если деньги дешевые, если производитель будет ясно видеть перспективу, посчитает, что внутренние продажи или экспорт обеспечат достаточную рентабельность, чтобы покрыть инвестиционные расходы и еще и заработать, то многие инвесторы решатся на новые проекты».



Могут быть проблемы с оснащением предприятий Оборудование для переработки яйца традиционно производится в основном в Европе. «Нужно учитывать, что все линии, которые позволяет делать продукт, соответствующий мировым стандартам, — зарубежного производства, — подчеркивает Альберт Давлеев из «Агрифуд Стретеджис». — Есть компании, которые уже много лет занимаются выпуском этого оборудования и ежедневно его усовершенствуют, среди них нидерландская Мoba и датская Sanovo, все страны мира закупаются преимущественно у этих двух игроков».



Сейчас европейское оборудование по причине санкций российским компаниям недоступно. Какие-то альтернативы, возможно, есть в Китае, не исключает эксперт. Но насколько они надежны, неизвестно. Таким образом технологический фактор доступности оборудования для переработки яйца становится вторым большим тормозом развития направления после высокой стоимости таких проектов, делает вывод Давлеев.

Еще одна задача в процессе развития переработки — «воспитание» довольно консервативного российского потребителя, добавляет глава НМА. Требуется много маркетинговых усилий, чтобы убедить людей чаще приобретать максимально готовые для кулинарной обработки и потребления продукты. «Важен и вопрос цены, — говорит эксперт. — Если два вареных яйца будут стоить, как полтора десятка, потребитель предпочтет сварить их дома, так что стоимость продукции должна быть адекватной».



Также Юшин обращает внимание на защиту внутреннего рынка от импорта, особенно недопустимость резких изменений его условий, например путем отмены таможенных пошлин без учета долгосрочного влияния на отечественных производителей. «Помимо низких ставок по кредитам, мы должны посмотреть, каким образом регулируется ввоз, есть ли у нас возможность в случае необходимости применить дополнительные механизмы защиты», — предлагает эксперт. Курс национальной валюты в России тоже сейчас не самый благоприятный для сохранения конкурентоспособности на внешнем рынке. Поэтому любые послабления для импорта из дальнего зарубежья для решения сиюминутных задач будут только настораживать инвесторов и тормозить развитие, резюмирует он.

