Драйверы и антидрайверы рыбной экспансии. Какое место может занять Россия на растущем мировом рынке

Потребление рыбы и рыбопродуктов на планете ежегодно увеличивается, а значит, населению будет требоваться этой продукции больше с каждым годом. Россия уже занимает значимую позицию на глобальном рынке, однако пока в основном вывозит рыбу как сырье. Чтобы расширить объемы экспорта, для нашей страны важно работать сразу в нескольких направлениях: увеличивать вылов без ущерба для экосистемы акваторий, наращивать объемы выпуска аквакультурной продукции и развивать переработку. Последняя, считают эксперты и чиновники, может стать основным фактором роста поставок в деньгах, а также внесет существенный вклад в российскую экономику

По оценке ФАО, в завершившемся году мировое потребление рыбы достигнет 176 млн т, что на 1,6% больше, чем в 2024-м. В среднем это дает рынку порядка 21,4 кг на человека, подсчитывает аналитик Рыбного союза Николай Мочалов. В России же, согласно данным Росстата, среднедушевое потребление рыбы в России по балансу сырья в 2024 году составило 24,6 кг, что на 17% выше среднемирового уровня. По итогам 2025-го можно ожидать небольшого (на 1-2%) снижения данного показателя вследствие замедления темпов роста реальных доходов населения в условиях высокой ключевой ставки, прогнозировал эксперт в начале декабря. «Однако он вряд ли окажется менее 24 кг/чел. в год, на что указывает динамика розничных продаж», — говорил Мочалов.



Больше среднего, но ниже медицинской нормы

Устойчивый спрос на рыбу и морепродукты в мире обусловлен как увеличением численности населения, так и повышением грамотности людей в отношении правильного питания: осведомленность о пользе рыбы и морепродуктов для здоровья растет, говорил на одной из сессий прошедшего в октябре Международного рыбопромышленного форума директор Института изучения мировых рынков Алексей Бобровский. «И здесь возникает ряд вопросов: как обеспечить без ущерба для экологии функционирование отрасли и нормальное функционирование экосистемы в целом, чтобы хватало ресурсов, и какую здесь роль может играть Россия», — отмечал он.



Население нашей планеты стабильно увеличивается — сейчас его прирост составляет примерно 1% в год, комментирует гендиректор компании «Агриконсалт» Андрей Голохвастов. «За последние десять лет численность жителей Земли увеличилась с 7,4 млрд до 8,2 млрд, — уточняет он. — Поэтому частично повышение потребления рыбы вызвано просто увеличением количества потребителей». С учетом этих темпов роста мирового населения ежегодно потребуется дополнительно 3-4 млн т рыбопродукции, что сопоставимо с российским выловом, подсчитывает эксперт.



В России же, напротив, за последние 10 лет число жителей не выросло, а даже несколько сократилось и составляет сейчас (с учетом Крыма, но без новых регионов) около 146 млн чел., приводит данные эксперт. «Причем последние пять лет оно заметно снижалось — то есть рост потребления теоретически может идти только за счет увеличения подушевого показателя», — считает он. Пока же потребление рыбы в стране уменьшается: по оценке «Агриконсалта», за 10 лет на 27%, то есть почти на 2,7% в год.







Согласно данным Росстата, на ноябрь 2025-го в России среднее потребление рыбы на человека в год составляло 23-24 кг, тогда как норма, рекомендованная Минздравом, не менее 28 кг. Учитывая водный потенциал страны, среднедушевое потребление могло бы быть и выше нормы, установленной ведомством, полагает Голохвастов. Для сравнения, в Китае или Испании едят около 40 кг рыбы и морепродуктов на человека в год, в Норвегии — 50 кг, а в Португалии — около 60.



По мнению Мочалова, увеличение внутреннего потребления рыбы в России к 2030 году до 28 кг/чел. в год возможно при условии уверенного роста реальных доходов населения, полномасштабного выполнения «дорожной карты» по повышению данного показателя, а также стабильности или увеличения объемов добычи рыбы, выпуска аквакультуры и значительного наращивания доли продукции глубокой переработки.



Согласно информации Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг», мировое потребление рыбы непрерывно увеличивается примерно на 3% ежегодно, однако распределяется оно по странам крайне неравномерно. В России же прирост потребления уже выше среднемирового примерно на 13%, утверждает управляющий директор Центра Дмитрий Краснов. По его информации, за последние два года прибавка составила порядка 18%, рыба заняла третье место в структуре потребления белковых продуктов, опередив категорию куриного яйца.



Факторы сдерживающие и стимулирующие

К 2030 году объем внутреннего потребления должен вырасти до 28 кг на душу населения, что соответствует международным рекомендациям и медицинским нормам, говорит Краснов. Чтобы достичь этого показателя, ведется серьезная работа на уровне правительства. В частности, в прошедшем году вступило в силу постановление, дающее приоритет отечественной рыбной продукции при государственных закупках продовольствия, а значит, школы, детские сады, армия будут покупать больше рыбы. «Кроме того, создано Агентство по продвижению рыбной продукции для рекламы и маркетинга на внутреннем рынке, — добавляет эксперт. — Ожидается, что совокупно такие шаги повысят культуру потребления, а значит, поддержат и производителей».



Бюджетное финансирование рыбохозяйственной госпрограммы за последние 10 лет существенно возросло, обращает внимание Краснов. Так, если в 2015 году на сектор было выделено 16 млрд руб., то в 2025-м — 40,2 млрд руб. «Эти средства идут на субсидии, науку, инфраструктуру, воспроизводство запасов, — перечисляет он. — Для рыбаков предусмотрены льготные кредиты». Регионы вводят и собственные меры поддержки — налоговые льготы, субсидии на топливо и транспортировку уловов. Кроме того, государство финансирует научные экспедиции (например, исследование рыбных запасов в Африке), что в перспективе открывает новые возможности промысла.



Среди причин позитивной динамики потребления рыбной продукции в России Краснов выделяет также укрепление сети поставок рыбы с Дальнего Востока, где добывается ее подавляющий объем (около 75%), вглубь страны. Также он отмечает расширение ассортимента рыбной продукции — рост выпуска филе, фарша и готовых изделий, повышение осведомленности населения страны о пользе рыбы, в том числе за счет продвижения на государственном уровне. Способствуют увеличению потребления и производства рыбы в России развитие торговли, логистики, переработки, обновление флота, перечисляет эксперт.







Кроме того, цены на рыбу поддерживаются на доступном для населения уровне. «На фоне удорожания других видов белка рыбная продукция остается конкурентоспособной, особенно недорогие виды — минтай, сельдь», — приводит примеры Краснов. Наконец, население больше ценит пользу рыбы. Отмечается рост грамотности в вопросах здорового питания, что стимулирует в том числе выбор различных продуктов из рыбы и морепродуктов.



У России действительно есть потенциал продолжать вносить заметный вклад и в мировой рынок, уверен глава Центра компетенций в АПК. «Во-первых, самообеспеченность отечественного рыбохозяйственного комплекса уже составляет свыше 130%, что позволяет активно экспортировать продукцию, наша страна занимает третье место по объему физических отгрузок рыбы и морепродуктов на внешние рынки, поставки ведутся примерно в 90 стран», — знает он. Во-вторых, имеется резерв для наращивания эффективной добычи. Обновление добывающего флота и выход в новые промысловые районы, включая акватории иностранных государств и открытого океана, позволят увеличить вылов без ущерба экосистеме. В-третьих, развитие аквакультуры в России тоже добавит объемы для рынка. Однако стоит учитывать, что удовлетворение внешнего спроса зависит не только от наличия рыбы, но и от рыночных условий, акцентирует внимание Краснов.



Рост экспорта возможен при расширении присутствия России на ключевых рынках — прежде всего в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, где увеличивается потребление. По информации эксперта, работа по диверсификации направлений сбыта уже ведется. «Кроме того, необходимо поддерживать конкурентоспособность — повышать глубину переработки, чтобы экспортировать не только сырье, но и продукты с добавленной стоимостью, а также эффективно бороться с ННН-промыслом (незаконный, несообщаемый, нерегулируемый промысел — ред.) в мире», — заключает он.







Основными же барьерами развития отрасли, по мнению Краснова, по-прежнему остаются логистика и география. «Несмотря на рост уловов, доставка рыбы в центры потребления остается затратной, — отмечает эксперт. — Инфраструктура хранения и транспортировки пока развита неравномерно, что повышает стоимость конечной продукции вдали от мест вылова». Несовершенство логистики также делает ограниченным ассортимент доступной рыбной продукции в отдельных регионах, что ведет к непостоянству и сезонности предложения. В итоге в ряде регионов потребление не достигает и 10 кг рыбы на человека в год, тогда как прибрежные регионы едят ее в разы больше. Это связано и с ценой, и с культурными привычками. Отмена с 1 января 2026 года тарифных льгот по транспортировке, в том числе рыбы и морепродуктов (понижающий коэффициент действовал с 2022 года), несомненно, негативно скажется на ценовой и физической доступности продукции для жителей Центральной России, считает Краснов.



Голохвастов среди тормозящих рост потребления рыбы факторов выделяет высокие цена на нее, недостаток логистических мощностей, нежелание молодого поколения готовить блюда из рыбы, а также культуру потребления, согласно которой в нашей стране предпочтение все же отдается мясным и в последнее время готовым блюдам/ полуфабрикатам. Помочь сектору могут старания государства и крупных компаний по популяризации и увеличению внутреннего потребления вылавливаемой в России рыбы.



Что с выловом?

Российские рыболовы стабильно добывают около 5 млн т ВБР в год, отмечает Дмитрий Краснов. Рекордный за последние десятилетия вылов — 5,3 млн т — был зафиксирован в 2023 году, напоминает он. В 2024-м показатель был чуть ниже из-за слабого хода лосося, но все равно находился на высоком уровне — порядка 4,9 млн т.



К 1 декабря 2025 года российские рыбаки добыли 4,38 млн т рыбы, что на 5,4% меньше, чем на аналогичную дату 2024-го, информирует Николай Мочалов. По итогам 12 месяцев вылов может составить около 4,7 млн т, прогнозировал он в начале зимы. В отдельных категориях добыча рыбы существенно увеличилась, следует из данных Росрыболовства. Так, в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов минтая превысил 2 млн т, что на 139,7 тыс. т больше, чем годом ранее, сельди тихоокеанской в упомянутой акватории составил 531 тыс. т — плюс 142,8 тыс. т к показателю 2024-го. В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне добыча всех видов рыб составила 41,7 тыс. т, увеличившись более чем на треть. Вылов тихоокеанских лососей вырос по сравнению с предыдущим годом на 100 тыс. т до 335,5 тыс. т.



В ведомстве дают позитивный прогноз по отдельным видам рыб и на наступивший год. Так, общий допустимый объем добычи минтая в Охотском море на 2026-й составляет порядка 1,1 млн т, его промысловый запас сохраняется на уровне не ниже среднего. Отраслевая наука также фиксирует восстановление запасов сайры: появляются устойчивые скопления этого вида в районе Северных и Средних Курил, возобновление промысла в исключительной экономической зоне России ожидается в ближайшие годы. Прогнозируется улучшение ситуации и с подходами сардины иваси, и восстановление ее добычи в прежних объемах в перспективе нескольких лет.



Согласно Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года в базовом сценарии объем добычи водных биологических ресурсов (ВБР) должен вырасти до 5,13 млн т, напоминает Мочалов. «Пока такое развитие событий выглядит оптимистичным, и можно прогнозировать скорее 5 млн т вылова в качестве среднегодового показателя, а в отдельные годы при благоприятном стечении биологических и климатических факторов и более 5 млн т», — не исключает он.



Значение импорта Важную роль в закрытии потребностей внутреннего рынка играет ввоз рыбной продукции, отмечает Николай Мочалов из Рыбного союза. «При возможной стагнации среднегодового объема российского вылова и с учетом умеренных темпов роста производства аквакультуры увеличение импортных поставок позволит нарастить предложение, обеспечить широкий ассортимент, а также сформировать ценовой баланс за счет здоровой конкуренции», — говорит он. Это явно повысит физическую и экономическую доступность рыбной продукции для населения и поможет увеличить ее потребление, уверен эксперт. Сейчас на зарубежные товары приходится более 60% видового разнообразия российской рыбной полки.

Зампредседателя правительства Дмитрий Патрушев на Международном рыбопромышленном форуме — 2025 отмечал, что благодаря протяженной морской акватории, богатым запасам и развитой научной базе у России есть огромный потенциал для дальнейшего наращивания водных биоресурсов. По его оценке, в ближайшие годы вылов вырастет до 6 млн т. Для возобновления добычи некоторых водных биоресурсов идет работа по зарыблению водоемов. Так, по данным Росрыболовства, в 2024 году в рамках госзадания было выпущено более 2,1 млрд шт. молоди различных видов рыб, в том числе, лососевых и сиговых.



Потенциал роста вылова до 6 млн т у нашей страны есть, соглашается Андрей Голохвастов. Предпосылками тому являются реализуемые и уже завершенные проекты по модернизации флота и береговых заводов, указывает он.



В России действует программа инвестиционных квот, напоминает Краснов, — так называемые «квоты под киль». Суть ее в том, что компании получают право на дополнительные квоты вылова в обмен на строительство новых рыбодобывающих судов или модернизацию заводов. Это, уверен эксперт, ключевой драйвер обновления флота и береговой переработки. По информации Патрушева, в рамках этого механизма уже сданы 48 судов и должно быть построено еще не менее 70. Кроме того, по программе будет построено шесть логистических комплексов, а также четыре рефрижераторных судна. Для улучшения рыбной логистики также ведется реконструкция и модернизация портовой инфраструктуры, в том числе в Сахалинской и Мурманской областях.



Еще один регион, в котором осуществляется рыбодобыча — Архангельская область. Ее губернатор Александр Цыбульский, выступая на МРФ-2025, отметил, что регион является лидером по вылову пикши, трески, а также краба. Согласно информации Министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, доля рыбодобывающих квот региона от общероссийского объема составляет чуть более 1%, при этом в рыбной отрасли так или иначе задействованы около 150 компаний, в которых работает более 1,5 тыс. человек. С 2017 по 2025 годы в области построено пять новейших судов для океанического промысла, еще три должны появиться в 2026-м. В ближайшее время в регионе будет возведен и новый транспортно-логистический комплекс на 50 тыс. т, продукции — это значит, что рыбу, которая приходит в Архангельск, можно будет складировать, сортировать, выдерживать в бассейнах и по самому короткому транспортному плечу доставлять до потребительских центров, в том числе, в Москву и Санкт-Петербург.



По данным агроведомства Архангельской области, по итогам 11 месяцев ушедшего года местными предприятиями было добыто 51,1 тыс. т водных биоресурсов. В 2024-м в регионе было получено 69,1 тыс. т, в 2020-м — 89,5 тыс. т. «Имеющаяся тенденция к падению вылова обусловлена тем, что основным объектом промысла является треска и пикша, динамика популяции которых циклична, — объясняет представитель министерства. — По мнению рыбохозяйственной науки, величина промыслового запаса трески достигла своего пика в 2012—2013 годах, после чего началось постепенное снижение объемов ее добычи». Стабилизация на минимальном уровне ожидается в 2027 — 2028 годах, незначительный рост прогнозируется в 2029 — 2030 годах, сообщает он.



Для рыбодобывающих предприятий Архангельской области предусмотрены меры государственной поддержки. Организациям, инвестирующим средства в постройку новых судов береговых производственных мощностей, предоставляются льготы по налогу на имущество и прибыль. Кроме того, хозяйствующие субъекты, реализующие новые проекты на территории Арктической зоны России, к которым относится регион, тоже могут претендовать на такие меры помощи, как пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль и имущество организаций, а также на применение упрощенной системы налогообложения, предоставление земельных участков без торгов при нулевой ставке по земельному налогу.



Представитель Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области сообщает, что суммарный ежегодный объем товарной рыбы в регионе, включая продукцию промышленного и прибрежного рыболовства, аквакультуры и рыбопереработки, превышает 70 тыс. т. При благоприятной промысловой обстановке добыча водных биоресурсов по всем видам и районам промысла за 2025 год составит около 30 тыс. т — примерно на уровне предыдущего года.



Промысел водных биоресурсов предприятиями области осуществляется в Балтийском море, в Ладожском и Онежском озерах, а также в некоторых средних озерах и реках региона. Основные объекты промысла — балтийская сельдь (салака), шпрот (килька), треска, камбала, корюшка, ряпушка, сиг, судак, окунь, лещ, щука, ерш, плотва, густера, минога. Основу вылова — 90% — составляют мелкосельдевые: килька и салака, в весенний сезон — невская и ладожская корюшка, которой, по данным комитета, в завершившемся году добыто порядка 1,3 тыс. т.







Экспорт будет расти?

Россия уже является крупнейшим экспортером рыбной продукции в мире и по объему, и по стоимости, напоминает Голохвастов. За рубеж поставляется преимущественно дикая и в основном мороженая рыба, акцентирует внимание он. По итогам 2024 года, ее было вывезено около 1,46 млн т на сумму $2,4 млрд. На втором месте — Китай с 1,02 млн т, на третьем — Норвегия с 0,66 млн т. В структуре российского экспорта продукции АПК рыба и морепродукты занимают третью позицию после зерновых и растительных масел. Но важно смотреть на рост поставок в денежном выражении за счет повышения степени переработки и средних цен, а не только на натуральные показатели в тоннах, подчеркивает эксперт.



Патрушев весь объем отгрузок российских ВБР на внешние рынки в 2024 году оценивал в 1,9 млн т. На МРФ-2025 чиновник уточнил, что российскую рыбу покупает порядка 90 государств. «И у нас есть хорошие перспективы для дальнейшего наращивания торговли со странами Латинской Америки, Африки, Азии и Ближнего Востока», — говорил он.



Согласно данным Рыбного союза, за январь-сентябрь 2025-го экспорт рыбы и морепродуктов из России к аналогичному периоду предыдущего года увеличился на 4% в натуральном выражении (до 1,6 млн т) и на 14% в стоимостном (до $4,3 млрд). Среди основных направлений поставок — Китай (около 50% в натуральном и денежном выражении), Южная Корея, Япония, страны ЕС и ЕАЭС, а также Норвегия.



Краснов в начале декабря прогнозировал, что по итогам всего 2025-го наша страна обновит рекорд по объемам вывоза рыбы и морепродуктов. Совокупные показатели могут превысить 2 млн т на более чем $5-6 млрд. «Увеличение экспорта отражает положительную динамику в данном сегменте даже в непростых для рынка условиях», — подчеркивает он.







Архангельская область ежегодно направляет на экспорт не менее 30% рыбной продукции, сообщает представитель регионального Министерства агропромышленного комплекса и торговли. Основной объем продукции уходит в страны Восточной Азии. По итогам проводимых Федеральным агентством по рыболовству в рамках Большой Африканской экспедиции научно-исследовательских работ в прибрежных водах государств Западной Африки и западной части Индийского океана предприятия Архангельской области получат возможность расширения территории промысла, что, в свою очередь, позволит увеличить объемы вылова водных биоресурсов и положительно повлиять на обеспечение конечных потребителей как на внутреннем рынке, так и за рубежом рыбной продукцией, говорит он. На ноябрь 2025 года объем вывоза архангельскими компаниями составил порядка 14 тыс. т. Основной экспортоориентированной и валютоемкой продукцией региона является треска и пикша, включая филе, а также краб камчатский и продукция из него.



С учетом стабильности объемов российского вылова и производства аквакультуры, при позитивном сценарии экспорт в перспективе может достичь и порядка $7-8 млрд, считает Мочалов. Ключевыми факторами роста, по его мнению, будут динамика цен на мировом рынке и увеличение доли продукции глубокой переработки.



По задаче, поставленной президентом, экспорт рыбной продукции должен составить порядка $8-9 млрд в год в денежном выражении к концу десятилетия, напоминает Краснов. «Это выглядит крайне амбициозно и достижимо только при значительно более существенных инвестициях в отрасль, в том числе, с использованием инструментов господдержки», — полагает эксперт. Помимо наращивания вылова и производства рыбы, освоения новых рынков и улучшения логистики, еще одним из факторов увеличения вывоза должен стать рост объемов производства и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, соглашается он с Мочаловым. «Сейчас основной экспортируемый объем — это мороженая рыба без головы», — дополняет он.



Вместе — быстрее Еще одним двигателем роста потребления станет движение к «идеальной рыбной полке» как результату взаимодействия рыбаков, рыбопереработчиков и ритейла, считает Николай Мочалов из Рыбного союза. «Сейчас мы видим явный тренд на консолидацию участников рынка», — делится эксперт. Так, например, уже есть успешный кейс по трехстороннему сотрудничеству рыболовов, переработчиков и торговли — «Русской рыбопромышленной компании», AGAMA и «Перекрестка». Суть его в том, чтобы спрямить цепочку поставок и предоставить конечному потребителю качественный продукт из минтая. Результаты показали эффективность стратегического партнерства: продажи филе минтая выросли в два раза за год, удовлетворенность потребителей по пятибалльной шкале достигла 4,9, сообщает аналитик. Рыбный союз считает, что именно последний показатель является тем ориентиром, к которому нужно стремиться, чтобы увеличить потребление рыбной продукции.



Этот пример запустил волну заключения аналогичных соглашений, знает Мочалов. В частности, на площадке Международного рыбопромышленного форума — 2025 подписано соглашение между сетью «Перекресток», рыбопереработчиком Shifudo и рыбодобывающей компанией «Витязь-Авто». Суть та же, как и в первом кейсе, только в категории красная рыба. «Витязь-Авто» обеспечивает объем сырья и его высокое качество, Shifudo делает продукт для конечного потребителя — фасует и доставляет в сеть.

Именно за счет расширения во внешних поставках доли рыбной продукции с добавленной стоимостью может пойти наращивание экспорта в деньгах, подчеркивает Мочалов. Однако не только экспорт, но и потребление рыбы внутри России будет расти благодаря изменению структуры производства рыбопродукции в сторону увеличения доли товаров высокой степени переработки, уверен он. В 2014 году она оценивалась на уровне 15% среди всего предложения в данной категории, а сейчас — более, чем вдвое больше. По данным Патрушева, в рамках механизма инвестиционных квот создано 30 современных перерабатывающих заводов, еще шесть появятся в ближайшие годы. К 2030 году, ожидают в правительстве, половина объемов производства рыбы должна относиться к сегменту переработки, что будет способствовать расширению ассортимента продукции.



Драйвером развития внутреннего потребления рыбной продукции глубокой переработки может стать увеличение производства готовой еды, поскольку спрос на готовые к приготовлению и употреблению продукты увеличивается, считает Мочалов. «Снижение в конечном продукте доли сырья — наиболее волатильного по цене компонента — способствует стабилизации полочных цен», — подчеркивает он. При этом производство готовой еды дает больше добавленной стоимости, государство получает рост поступлений в бюджет, а экономика — дополнительные рабочие места.



По оценке аналитического центра Рыбного союза, в 2025 году в сегменте готовой еды продукты с использованием рыбы и морепродуктов займут около 5% или 64 млрд руб. К 2028-му показатель может увеличиться в 2,5 раза, до 160 млрд руб., прогнозирует Мочалов.

