Минсельхоз: внутренняя логистика должна стать эффективнее

Агроведомство видит перспективы в мультимодальных маршрутах — этот механизм удешевляет логистику

Перевалочные мощности в портах России вырастут на 15 млн тонн до 2030 года
Логистика — один из ключевых вопросов при экспорте зерна, особенно с учетом площадей России, отметила министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе своего доклада на Всероссийском зерновом форуме. По ее словам, перед агроведомством стоит задача повышения ее эффективности для производителей зерна и экспортеров. «Мы <...> хотели бы, чтобы мы переходили на мультимодальные маршруты — авто-железная дорога-река-море. Это то, к чему надо стремиться, потому что это, конечно, удешевляет <...> транспортировку», — отметила министр. 

По ее словам, возлагает большие надежды на скорый запуск Багаевского (Ростовская область) и Городецкого (нижегородская область) гидроузлов. Отдельный вопрос — Сибирь с ее растущими валовыми сборами, и Минтранс предоставляет скидку на доставку зерна из региона СФО. «Вывезти оттуда очень сложно, потому что стоимость транспортировки равна фактически стоимости самого зерна. С этим, конечно, надо что-то делать, поэтому мы ожидаем помощи от РЖД и Минтранса», — сказала Лут. Она также добавила, что транспортировка из Крыма в следующем году может лишиться льгот. «Мы поддерживаем историю с сохранением льготных тарифов, <...> будем пробовать решать этот вопрос, чтобы сохранить льготные тарифы», — добавила она. 

Доля России в мировом экспорте пшеницы составляет 20%, она поставляется в более чем 100 стран. Основной импортер — Египет, следом идут Турция, Иран, Казахстан и Судан. По данным Минсельхоза на 22 мая, Россия экспортировала 52 млн т зерновых, по итогам сезона отгрузки могут составить 60 млн т. При этом, по словам Лут, есть вероятность, что Россия экспортирует третий по размеру объему зерновых — 61,8 млн т, однако, исходя из ликвидности зерна и потребности, самый важный вопрос — это конъюнктура, которая сейчас для нашего рынка не сильно позитивная.


В ходе своего доклада министр также сообщила, что в 2026—2030 годах перевалочные мощности в портах России могут увеличиться на 15 млн т с текущих 85 млн т. «Понятно, что есть темы, связанные с модернизацией (перевалочных мощностей), но в целом, с учетом нашего плана к 2030 году, который у нас стоит по объему производства зерна в 170 млн т, мы должны экспортировать 80 млн т. То есть мощности для этого у нас есть», — отметила Лут.

Также, обратила внимание министр, России необходимо поддерживать статус поставщика качественного зерна. «У нас нет сомнений, и это подтверждают наши партнеры, что у нас хорошее качество зерна. Российское зерно всегда славилось своим качеством, но, тем не менее, опять же нам нужно стремиться поддерживать этот статус», — сообщила Лут. Она добавила, что недавно обсуждался вопрос доступа озимых пшеницы и ячменя на рынок КНР, и ключевой вопрос китайской стороны — головня. По мнению Лут, трейдеры должны мотивировать аграриев выращивать зерно без карантинных объектов. Еще один актуальный вопрос — выход сельхозпроизводителей на биржу. По ее словам, министерство работает над упрощением этого механизма совместно с биржей и Центральным Банком.

