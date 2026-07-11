Производители нишевых культур смогут использовать пестициды без дополнительной сертификации

Из-за отсутствия современных систем защиты аграрии зачастую теряют около половины урожая ягод Pixabay

Производители нишевой сельхозпродукции смогут применять средства защиты растений (СЗР) по упрощенным регламентам. Поправки в закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», ранее принятые депутатами Госдумы, одобрены Советом Федерации и утверждены президентом Владимиром Путиным. Новый механизм начнет действовать с сентября следующего года и позволит хозяйствам на законных основаниях обрабатывать родственные культуры зарегистрированными в стране агрохимикатами, минуя процедуры повторного тестирования и сертификации.



Формированием перечня родственных культур, на которые распространятся новые правила, займется Минсельхоз. В Российском союзе производителей химических средств защиты растений (РСП ХСЗР) пояснили «Агроинвестору», что реестр будет формироваться на основе ботанического сходства нишевых культур с ключевыми сельхозкультурами, для которых препараты уже имеют официальную регистрацию. При этом точные объемы перечня и сроки его подготовки в нормативном акте не указаны.



Инициаторы законопроекта в пояснительной записке подчеркивали, что нишевые культуры сейчас не обеспечены необходимым набором легальной агрохимии. Речь, в том числе, о товарном производстве ягод. Из-за отсутствия современных систем защиты аграрии зачастую теряют около половины урожая и вынуждены снижать вложения в расширение площадей, говорится в пояснительной записке. По оценке РСП ХСЗР, стандартная регистрация одного пестицида может занимать до шести лет и требует до 140 млн руб. Если на массовых культурах эти вложения окупаются за счет емкости рынка, то для нишевых направлений подобные затраты абсолютно нерентабельны.



Производители ягод позитивно оценивают регуляторные послабления, однако подчеркивают, что эффект от закона будет напрямую зависеть от методики составления реестра. Как рассказала «Агроинвестору» руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий, препараты станут более доступными для хозяйств только в том случае, если ведомство объединит в перечне широкие категории растений — например, ягодные и семечковые культуры вместе с виноградом и томатами. Впрочем, ранее чиновники склонялись к формированию узких групп на основе близкого ботанического родства — в частности, предлагалось объединять крыжовник со смородиной или малину с ежевикой.



«Зарегистрированных эффективных средств нет ни для смородины, ни для крыжовника, объединение двух нулей никакой позитивной суммы дать не сможет. То же касается малины и ежевики или группировки иных ягод без более распространенных в производстве культур», — пояснила Козий. Она отметила, что в профессиональном сообществе рассчитывают на реальную работу нового механизма, а не на его формальное принятие «для галочки».



В РСП ХСЗР считают, что аграрии и производители агрохимии заинтересованы в дальнейших изменениях в правилах сертификации. «Необходимо менять систему, чтобы снизить временные и финансовые издержки при регистрации продуктов. Нынешняя система сдерживает выход на рынок новых пестицидов. А новые продукты обладают лучшими показателями токсикологической безопасности и воздействия на природные объекты. Разрабатываются новые формуляции, используются усилители для снижения применения действующих веществ», — рассказал «Агроинвестору» исполнительный директора РСП ХСЗР Владимир Алгинин. По его словам, из-за возросшей стоимости регистрационных процедур число регистраций новых продуктов снижается.



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