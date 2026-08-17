Просроченная кредиторская задолженность в пищепроме увеличилась в июне

Неплатежи переработчиков увеличились на фоне сокращения просроченных платежей в сельском хозяйстве А. Орлов / Ведомости

В июне у производителей продуктов питания, напитков и табака отмечено резкое увеличение совокупной просроченной кредиторской задолженности после умеренного роста в предыдущие месяцы, следует из материалов ЦБ. При этом с начала года сегмент продемонстрировал рост прибылей и снижение убытков. В сельском хозяйстве сложилась противоположная ситуация.



Общая просроченная задолженность в перерабатывающей отрасли достигла 55,4 млрд руб., увеличившись по сравнению с майскими 52,2 млрд руб. на 6,1% (на 3,2 млрд руб.). Предыдущий аналогичный всплеск неплатежей фиксировался летом 2022 года: тогда просроченная задолженность компаний выросла на 2,6 млрд руб. в июне и на 3,1 млрд руб. в июле. С июня прошлого года месячные темпы прироста оставались невысокими и колебались от 0,3 млрд руб. до 0,9 млрд руб., общий годовой рост совокупной просроченной задолженности отрасли составил 16,1%.



В то же время в сельском хозяйстве суммарная просроченная задолженность в июне увеличилась только на 0,8%, составив 64,2 млрд руб. В течение года показатель снизился на 27%.



При этом, по данным Росстата, в январе-мае текущего года производители продуктов питания нарастили совокупную прибыль до 404,2 млрд руб. (+116,3% год к году). В сельском хозяйстве, напротив, при снижении прибылей совокупный валовой убыток стал больше почти в 1,66 раза в годовом выражении, достигнув порядка 78 млрд руб.



В материалах Центробанка не уточняется, какие именно направления переработки нарастили просроченную задолженность, при этом профильные объединения затрудняются назвать причины такой динамики. Так, в «Союзмолоко» «Агроинвестору» сказали, что не фиксируют в молочном секторе системных сложностей с просроченными обязательствами. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин предположил, что тенденция в отрасли переработки может быть связана в том числе со снижением покупательной способности населения. Кроме того, по его мнению, влияют локальные отраслевые причины. «Достаточно много товаров вводили в группу, подлежащую маркировке, а это всегда большие инвестиции. Это оборудование, приобретение марок, обслуживание компьютерных систем. Необходимость вложений влияет на достаточность оборотных средств для обслуживания кредитов», — пояснил Юшин. Снижение объемов просроченных платежей в сельском хозяйстве, по его словам, может объясняться свертыванием инвестпрограмм, из-за чего агрокомпаниям требуется меньше кредитов на пополнение оборотных средств.



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