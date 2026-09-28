На Юге перекупщики обрушили цены на пшеницу до 5 тысяч рублей за тонну

В наиболее уязвимом положении оказались фермеры, у которых нет собственных мощностей для долгосрочного хранения урожая А. Орлов / Ведомости

В ключевых зернопроизводящих регионах Юга России на фоне экспортного кризиса зафиксирована активизация перекупщиков. Как рассказали «Агроинвестору» руководители КФХ из Ростовской области и Краснодарского края, посредники предлагают выкупать продовольственную пшеницу по цене, составляющей менее половины от ее себестоимости. В наиболее уязвимом положении оказались фермеры с небольшими площадями сельхозземель, у которых нет собственных мощностей для долгосрочного хранения урожая.



Посредники (чаще всего они зарегистрированы как ИП) начали снижать цену на зерно, когда стало очевидно, что блокировка экспорта из южных портов может затянуться на долгий срок. Перекупщики присутствовали на рынке и в прошлые годы, но тогда, по словам фермеров, их цены превышали себестоимость. Локальные переработчики в Ростовской области и Краснодарском крае закупают пшеницу без учета доставки по цене 7-8 тыс. руб./т. Цена перекупщиков составляет всего 5 тыс. руб./т за пшеницу 3-го класса, в то время как ее себестоимость производители оценивают в 11-13 тыс. руб./т. Как сообщил председатель ассоциации сельскохозяйственных товаропроизводителей «Народный фермер» Ростовской области, гендиректор хозяйства «Багаевское» Михаил Сидякин, в Азове закупки ведутся посредниками по 5 тыс. руб./т вне зависимости от содержания протеина в пшенице. При такой стоимости фермеры из северных или центральных районов области, согласно расчетам Сидякина, и с учетом затрат на доставку продукции смогут получить на руки чистыми только 3 тыс. руб./т.



По словам председателя Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Краснодарского края Александра Шипулина, затем посредники поставляют пшеницу местным мукомольным комбинатам, у которых нет собственной службы закупок по региону. «Перекупщики пользуются случаем, начинают сбивать цены. Речь о тех, кто возит нашу пшеницу на переработку — на мельницы и другие предприятия», — пояснил глава ассоциации. При этом фиксируются случаи, когда и сами перерабатывающие предприятия снижают цены до минимальных значений. В частности, по информации Шипулина, один из элеваторов при кубанском комбикормовом заводе закупает пшеницу по аналогичной цене — 5 тыс. руб./т.



По предположению Михаила Сидякина, часть закупленных зерновых перекупщики могут закладывать на хранение, рассчитывая на реализацию после возобновления экспортных отгрузок. Однако в большинстве случаев посредники ориентированы на быструю перепродажу.



Объемы зерна, закупаемые посредниками, оценить никто не берется. В любом случае, емкость внутреннего потребления в южных регионах значительно меньше объемов, которые обычно закупаются экспортерами. По данным Росстата, годовая переработка за счет мукомольной, крупяной и комбикормовой отраслей в Ростовской области не превышает 1,2 млн т (что составляет менее 9% от валового сбора в этом сезоне). В Краснодарском крае этот показатель не превышает около 1,8-2 млн т в год (порядка 17% от валового сбора).



О появлении коммерческих предложений, которые не укладываются даже в нынешнюю кризисную зерновую экономику, рассказал «Агроинвестору» и руководитель Ейской районной ассоциации АККОР Краснодарского края, фермер Сергей Гречищев. В числе прочего, производителям предлагали организовать поставки зерна в Северную Осетию по цене 2-4 тыс. руб./т. С учетом тарифов на транспортные расходы фермерские хозяйства при подобной стоимости не просто не смогут получить прибыли, а будут вынуждены платить поверх полученной выручки за доставку зерновых, пояснил Гречищев.



Некоторым хозяйствам все-таки удалось успешно продать часть зерновых с поля до момента прекращения отгрузок, прокомментировал «Агроинвестору» председатель совета АККОР Ростовской области, глава КФХ Алексей Жданов. Его хозяйство продало пшеницу экспортным компаниям примерно по 14 тыс. руб./т. Жданов подчеркнул, что под меньшим ударом находятся сельхозпредприятия, развивающие собственное животноводство, поскольку они способны перенаправлять собранную пшеницу на внутренние нужды.



В наиболее уязвимом положении оказались малоземельные фермеры, располагающие минимальными площадями для хранения зерновых. Ранее они традиционно продавали урожай напрямую с поля или в короткие сроки после завершения жатвы. Сергей Гречищев привел в пример местную фермерскую семью, у которой 3,5 тыс. т зерна лежит под открытым небом. При этом элеватор в порту предлагает фермерам услуги хранения по ставке 210 тыс. руб. за 1 тыс. т в месяц. Таким образом, данному хозяйству придется ежемесячно отдавать за хранение 630 тыс. руб. при неясных перспективах возобновления экспорта и непредсказуемой ценовой конъюнктуре. В результате за несколько месяцев плата за хранение может полностью превысить возможную маржу от будущей продажи зерна. «Почем руководитель КФХ его продаст и когда — неизвестно. Может быть, оно полежит так три-пять месяцев, и потом забирать будет нечего», — допустил Гречищев.



Несколько зернотрейдеров предпринимают попытки отгружать зерно из южных регионов в альтернативных направлениях, однако объемы этих закупок невелики и, по свидетельству фермеров, они погоды на рынке не делают. По словам производителей, с середины августа трейдерские компании приобретали ограниченные партии зерновых для экспорта через балтийские порты. «Пока это никак не сказывается на закупочной цене. Закупки настолько точечные и в таком медленном темпе, что панацеей они не станут», — констатировал Михаил Сидякин. По его словам, при закупках для экспорта через балтийские порты цены не превышают расценок местных переработчиков и составляют примерно 6,9 тыс. руб./т без НДС.



В числе необходимых мер поддержки со стороны властей фермеры называют обязательную пролонгацию кредитов и внесение определенности в сроки восстановления экспортных отгрузок. По мнению Сергея Гречищева, возможность планировать затраты на посевную кампанию появится у производителей только после получения четкой информации о времени начала экспорта. Алексей Жданов считает необходимым срочно запустить механизм отсрочки платежей не только по краткосрочным кредитам, но и по инвестиционным займам с сохранением фиксированной льготной процентной ставки. Михаил Сидякин убежден, что властям следует принять решение о продлении обязательств фермеров не только перед кредитными организациями, но и перед коммерческими контрагентами, поставляющими агрохимию, семена и топливо, поскольку это поможет заблокировать надвигающуюся волну арбитражных судов. Действенной помощью для фермерских хозяйств могут стать госсубсидии на килограмм зерна, способные поднять цену при продаже хотя бы до уровня себестоимости, считает Александр Шипулин.



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