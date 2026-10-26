Зерновые закупочные интервенции начнутся 29 октября

Стартовая цена пшеницы 3-го класса составит 11,1 тыс. руб./т без НДС Pixabay

Закупки зерна в государственный интервенционный фонд планируется начать 29 октября, следует из расписания торгов, опубликованного на сайте Национальной товарной биржи (НТБ). На этот день намечено проведение восьми мини-сессий. В четырех из них может быть закуплено по десять лотов пшеницы 3-го класса, еще в четырех — по 25 лотов пшеницы 4-го класса. Объем одного лота — 135 т. Таким образом, в первый день государство может закупить в сумме 18,9 тыс. т пшеницы.



Стартовая цена пшеницы 3-го класса составит 11,1 тыс. руб./т без НДС, 4-го класса — 10,8 тыс. руб./т. Минимальный шаг цены понижения — 50 руб. В первый день закупок будет четыре базиса поставки в трех регионах Юга: комбинат хлебопродуктов «Арчединский», Бердиевский элеватор (оба — Волгоградская область), Ростовская зерновая компания «Ресурс» (элеваторы в Краснодарском крае и Ростовской области).



Всего в списке отобранных для хранения зерна интервенционного фонда 18 элеваторов в Воронежской, Курской, Липецкой, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях, следует из данных на сайте НТБ. Ранее министр сельского хозяйства Оксана Лут говорила, что пока есть сложности с отбором элеваторов: удалось отобрать мощности для хранения 1,3 млн т зерна из плановых 3 млн т.



Ранее правительство выделило дополнительно свыше 5 млрд руб. на обслуживание государственного интервенционного фонда, в том числе уже закупленного зерна (сейчас в интервенционном фонде 3,7 млн т). По словам премьер-министра Михаила Мишустина, механизм закупочных и товарных интервенций на рынке зерна направлен на поддержание доходности хозяйств на уровне не менее 10%. «Он положительно влияет на обеспечение продовольственной безопасности, помогает сглаживать ценовые колебания на рынке, а также гарантирует наличие необходимых резервов в стране», — отмечал он.



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