«Бегство» в масличные. Каким будет сезон 2026/27 для аграриев и переработчиков

Unsplash

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Увеличение площадей под масличными культурами у российских сельхозпроизводителей продолжается по причине снижения рентабельности зерновых и сахарной свеклы. Эксперты ожидают очередное высокое производство маслосемян — до 36,4 млн т. Наибольшую прибавку к общему урожаю дадут подсолнечник и рапс. А вот соя сдаст свои позиции: из-за низких цен в прошлом сельхозгоду аграрии сократили ее посевы в наступившем

По информации подведомственного Минсельхозу «Центра Агроаналитики», площади масличных в текущем году превысили изначально ожидаемые, поскольку из-за влажных условий весной аграрии сократили посевы яровой пшеницы и засеяли часть площадей другими культурами, в том числе подсолнечником, рапсом и соей. Согласно обновленным данным Росстата, под масличные в этом году отведено 22,45 млн га, что составляет около 29% общей площади. В том числе подсолнечник занял 12,2 млн га, рапс — почти 3,9 млн га, соя — 4,2 млн га, масличный лен — 1,9 млн га. OleoScope суммарные посевы масличных, включая нишевые рыжик и сафлор, в России и на новых территориях оценивает в 23,4 млн га.



Не просто рекорды, а сверхрекорды

Увеличение общей площади масличных произошло в основном за счет подсолнечника — его посевы под урожай 2026 года, по данным OleoScope, достигли 13,1 млн га против 12,26 млн га в 2025-м. Существенно расширились и площади рапса — до почти 3,9 млн га с 3,05 млн га годом ранее. Небольшая прибавка наблюдалась под сафлором и рыжиком: первый прибавил 4 тыс. га, до 158 тыс., второй — 1 тыс. га, до 17 тыс. А вот посевы сои и льна-кудряша сократились — с 4,8 млн до 4,3 млн га и с 1,97 млн до 1,9 млн га соответственно.



Уже не первый год у российских аграриев идет «бегство» от зерна в масличные, комментирует гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Этот сезон не стал исключением, хоть и с некоторыми нюансами: под соей, цены на которую в начале 2025/26 сельхозгода сильно снизились из-за ее перепроизводства, площади в этом году сократились примерно на 10%. А вот под рапсом и подсолнечником они увеличились, сообщает эксперт.



Урожай масличных в 2026 году ожидается высокий, чему способствуют благоприятные погодные условия в большинстве регионов, отмечает начальник отдела мониторинга внешней среды «Центра Агроаналитики» Даниил Козлов. Петриченко и вовсе говорит об «очень хорошем» результате. Например, подсолнечника аграрии соберут 20,5-20,7 млн т. «Это рекорд, а по сравнению с прошлогодним результатом в 17,5 млн т показатель и вовсе выглядит впечатляющим — прибавка составит почти 3 млн т, — акцентирует внимание эксперт. — Кроме того, около 1,5 млн т подсолнечника, если не больше, может быть получено в Новороссии — это дополнительный большой “навес” к общему урожаю».



По сое после прошлогоднего рекордного сбора в 9 млн т будет естественное снижение производства из-за уменьшения площадей, прогнозирует Петриченко. «ПроЗерно» ожидает урожай бобов на уровне 7,9 млн т. А вот намолот рапса будет рекордным — его посевы значительно увеличились, к тому же сохранность озимого клина этой культуры весной была очень хорошей, а погода в период вегетации в большинстве регионов благоприятствовала развитию. «Таким образом, можно говорить об урожае озимого рапса на уровне 2 млн т, ярового — порядка 5 млн т, — считает эксперт. — Но есть вероятность, что в целом российский сбор рапса будет выше — до 7,1 млн т, — это огромный показатель относительно 5,5 млн т сезоном ранее».







По предварительной оценке Масложирового союза России, совокупное производство масличных культур в сезоне 2026/27 с учетом новых территорий ожидается на уровне 35,7 млн т в зачетном весе, что на 5% больше, чем годом ранее. В организации также ждут рекордов по подсолнечнику (до 20,1 млн т, или +11% к прошлогоднему результату) и рапсу (до 6,6 млн т, или +18%). Урожай сои, по мнению аналитиков МЖСР, уменьшится на 16%, до 7,7 млн т, из-за сокращения посевных площадей, а льна-кудряша по той же причине — на 20%, до 1,6 млн т. «Особенно хороший сбор масличных ожидается в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также в отдельных регионах ЦФО и ДФО благодаря хорошим агроклиматическим условиям, — рассказывает исполнительный директор союза Михаил Мальцев. — Проблемной зоной выглядит Поволжье, а также ряд субъектов Центра и Сибири, где фиксируется снижение показателей урожайности из-за неблагоприятных погодных условий в период вегетации».



Прогноз OleoScope на общий валовой сбор масличных (в России и новых регионах) составляет около 36,4 млн т, включая 19,9 млн т подсолнечника, 8,5 млн т сои, 6,2 млн т рапса, 1,7 млн т льна, 100 тыс. т сафлора и 10 тыс. т рыжика. По словам аналитика компании Лилии Ашировой, в начале августа в большинстве регионов Юга, Северного Кавказа, Центра и Дальнего Востока, где началась на тот момент уборка рапса, наблюдалась высокая урожайность агрокультуры. В то же время отмечалось снижение погектарного сбора этой масличной в Поволжье, а также в Орловской, Рязанской, Тульской и Московской областях.



Уборка стартовала позже

Опрошенные «Агроинвестором» аграрии подтверждают тенденции, о которых говорят эксперты. В «Аеон Агро» (Пензенская область) рассчитывают получить урожай масличных в этом году на уровне 2025-го, однако производство сои будет меньше из-за сокращения ее площадей сразу на 10 тыс. га вследствие прошлогоднего провала цен. «В целом культуры чувствуют себя хорошо, осадков было достаточно», — делится заместитель гендиректора холдинга Дмитрий Гарнов. Сроки уборки в компании в этом сезоне сдвинутся на более поздние относительно среднемноголетних из-за позднего сева: лен начнут собирать в конце августа, сою — в сентябре, а подсолнечник — в конце сентября. Это примерно на две недели позже, чем обычно, уточняет он.



«Амурагроцентр» также сократил, хотя и незначительно, площади под соей. Приступить к уборочным работам компания рассчитывает в обычные для Амурской области агротехнические сроки: в конце сентября — начале октября, сообщает гендиректор предприятия Александр Сарапкин.



ГК «Михеевская Нива» (Нижегородская область) под урожай текущего года увеличила посевы озимого рапса на 20-25%, отведя под не него почти 580 га. Площади ярового немного превысили 1 тыс. га. К началу августа уборка озимого клина была уже завершена — урожайность составила 25,2 ц/га в бункерном весе. «Этот показатель однозначно выше, чем в 2025-м, тогда средняя урожайность была на уровне 17-18 ц/га», — информирует заместитель гендиректора группы Леонид Мудров. Компания применяет технологию no-till, и озимый рапс таким способом сеет третий год подряд. «Два предыдущие сезона мы “притирались”, оттачивали технологию, а в этом году уже вышли на хорошую урожайность, — рассказывает замруководителя. — Что касается ярового рапса, то надеемся получить в пределах 21-26 ц/га в бункерном весе, в прошлом году показатель составил 23,5 ц/га». Общий же урожай рапса должен увеличиться на 15-20%, надеется Мудров.



В ПХ «Лазаревское» (Тульская область) делать точные прогнозы относительно урожая масличных в первой половине августа считали преждевременным. «Но уже очевидно, что валовой сбор рапса будет ниже прошлогодних показателей, — признавала тогда гендиректор агрохолдинга Кристина Романовская. — Ключевая причина — июльская вспышка численности капустной моли: несмотря на то что очаги вредителя удалось оперативно локализовать, повреждения посевов неизбежно приведут к снижению итоговой урожайности. Относительно прошлого года старт уборки был примерно на неделю позже обычного срока. Задержка произошла из-за обильных ливневых дождей в июле, которые не позволяли технике выйти в поля, объясняет руководитель.



Факторы ценообразования

По информации OleoScope, в июле текущего года цены на подсолнечник и сою находились выше уровня аналогичного периода 2025-го, а стоимость рапса была немного ниже. Так, главная масличная культура в июле 2026-го стоила почти 42 тыс. руб./т без НДС против 36,2 тыс. руб./т годом ранее в этом же месяце. За сою давали 34,7 тыс. руб./т против 31,3 тыс. руб./т, за рапс — 33 тыс. руб./т против 33,5 тыс. руб./т соответственно.



К августу цена подсолнечника и сои еще больше подросла. Согласно данным компании «ПроЗерно», в начале последнего летнего месяца подсолнечник стоил около 45-46 тыс. руб./т с НДС, соя — 39-40 тыс. руб./т, но при этом стоимость последней имела тенденцию к снижению. Что касается рапса, то по мере сбора ярового урожая его цена тоже может опуститься с августовских уровней в 33-35 тыс. руб./т с НДС, не исключал Владимир Петриченко. «Говорить о дальнейшей динамике цен на масличные очень сложно, — признавался он. — Существенно на стоимости масличных и растительных масел, а также в целом на отрасли скажутся текущие проблемы с экспортом из Азово-Черноморского бассейна». В середине августа Азово-Донской канал был все еще закрыт, что очень сильно ограничило вывоз масложировой продукции из черноморских портов.







Судоходство по Азово-Донскому каналу было временно ограничено еще в конце июля после атак на суда в Азовском море, что привело к блокировке судов. Между тем Азово-Черноморский бассейн является крупнейшим в России по объему перевалки: в январе — июне 2026 года на его долю пришлось около трети общероссийского грузооборота российских портов. Также в конце июля Минтранс запретил стоянку судов на тех участках морских портов Азов и Кавказ, которые были не защищены противовоздушной обороной, для обеспечения безопасности судоходства и сохранения жизни членов экипажа.



Очень большие объемы экспорта масла и шрота идут именно через Азово-Черноморские порты, обращает внимание Петриченко. «При этом наша страна вывозит на внешние рынки подсолнечного масла в два раза больше, чем потребляет, рапсовое вообще практически все идет на внешние рынки, а соевое потребляется внутри страны совсем в незначительных объемах», — говорит он.



В МЖСР в текущем сезоне ожидают сохранения ценового давления на рапс, что связано как с прогнозируемым большим урожаем, так и с текущими ограничениями на поставки рапсового масла и шрота в Китай. «На стоимость подсолнечника также будут влиять рекордные объемы производства и переориентация логистики по более дорогим маршрутам для вывоза продуктов переработки, — комментирует Мальцев. — А вот на сою с учетом ожиданий рекордного мирового сбора цена, скорее всего, останется на уровне предыдущего сезона».



В целом же в 2026 году мировые цены на растительные масла находятся на высоком уровне на фоне общего удорожания ключевых видов сырья, геополитической напряженности на Ближнем Востоке, стабильного импортного спроса со стороны Индии и Китая, а также роста спроса на сырье для производства биотоплива, перечисляет Козлов. «Среди ключевых факторов, которые будут определять дальнейшую ценовую динамику, останутся геополитическая обстановка на Ближнем Востоке и ситуация в Черноморском регионе», — считает он. Удорожание нефти на фоне обострений в Персидском заливе традиционно оказывает повышательное давление на котировки растительных масел, однако сила и продолжительность этой корреляции в каждом конкретном эпизоде могут варьировать.







Внешним фактором неопределенности остаются погодные условия в Юго-Восточной Азии. «В случае реализации негативных сценариев, связанных, например, с Эль-Ниньо, и снижения урожая масличной пальмы мировые цены на все виды растительных масел могут вырасти, — предполагал аналитик в начале августа. — На данный момент метеорологические прогнозы на конец 2026 — начало 2027 года неоднозначны, поэтому рынок будет чутко реагировать на любые новые данные».



В то же время в большинстве стран ожидается довольно высокий урожай подсолнечника: помимо России, рост его производства прогнозируется в ЕС, Аргентине, Турции и на Украине. «Исходя из общего набора факторов, говорить об устойчивом направлении движения цен пока преждевременно, — осторожен Козлов. — Ценовая динамика в новом сельхозгоду будет определяться балансом между ростом мирового производства масличных культур и сохраняющимися внешними рисками».



Чьим будет новый сезон?

В целом же начало сезона 2026/27 складывалось для российской масложировой отрасли благоприятно, говорил в середине августа Мальцев. «Рекордный урожай подсолнечника, расширение перерабатывающих мощностей и растущий внешний спрос формируют потенциал для увеличения производства, — пояснял он. — Однако для его реализации от сектора потребуются дополнительные усилия по выстраиванию альтернативных логистических маршрутов и преодолению барьеров при поставках рапсовых продуктов в КНР».



Чтобы определить, насколько благоприятно складывается тот или иной сезон для производителей и переработчиков подсолнечника, а также кто из них находится по результатам сельхозгода в более выгодном положении, «ПроЗерно» использует индекс МЭЗ-маржа — совокупная цена масла и шрота, поделенная на цену сырья. За последние десять сезонов равновесное значение индекса составляет 2,85. Более высокий показатель означает, что цены находятся в выгодном положении для переработчиков, объясняет Владимир Петриченко. В этом случае продукция МЭЗ ценится высоко относительно той стоимости, которую дают за сырье. Более низкий индекс относительно 2,85 говорит о том, что цены продукции переработки МЭЗ недооценены по отношению к сырью. «Другими словами, индекс показывает, “чей” рынок: переработчика или сельхозпроизводителя», — говорит эксперт. Индекс МЭЗ-маржи в основном зависит от того, как складывается спрос и предложение сырья, также на него влияет экспортная пошлина на масло и шрот, но она в итоге переносится на подсолнечник.







В сезоне 2025/26, по расчетам аналитической компании, ситуация для переработчиков была крайне неблагоприятной. «Что бы ни говорили сельхозпроизводители по поводу низких цен на сырье, относительно масла и шрота подсолнечник был достаточно дорогим, так как индекс МЭЗ-маржи в среднем по году составлял 2,72 — в отличие от 2023/24 и 2022/23 сельхозгодов, когда этот показатель зашкаливал до значения выше трех, — отмечает Петриченко. — Цены на масло и на шрот были высокими, а на подсолнечник — низкими».



По словам эксперта, низкий индекс МЭЗ-маржи в прошлом сезоне подтверждает, что урожай подсолнечника в 2025 году был ниже официально озвученной цифры в 17,5 млн т. «При рекордном урожае цены на сырье не могут быть очень высокими, — обращает внимание он. — Переработчики же в 2025/26-м были вынуждены покупать подсолнечник дорого, а продавать свою продукцию не по таким интересным ценам, как им хотелось бы: сырья было достаточно, но меньше, чем требовалось для полной загрузки мощностей». Сезон 2026/27 будет сезоном переработчика, считает Петриченко. Однако у МЭЗ ситуация все-таки может быть непростой из-за проблем с экспортом через Азово-Черноморские порты — им периодически придется останавливать производство из-за ограничений отгрузок на внешние рынки.



Гарнов в первые месяцы нового сельхозгода не ждет увеличения стоимости масличных. В прошлом году поддержку цен, в первую очередь на подсолнечник, оказывал плохой урожай на Юге — в Краснодарском крае и Ростовской области, полагает он. В 2026-м в макрорегионе прогнозируется хороший урожай, а значит, в первые месяцы сезона очень высокой стоимости главной российской масличной не будет. Соответственно, рентабельность производства этой культуры тоже уменьшится, полагает замруководителя. А вот доходность сои, вероятно, вырастет по сравнению с провальным прошлым годом, надеется он.



В планах одного из крупных игроков ГК «Русагро» в своем годовом отчете сообщает, что в 2025 году инвестировала 8,2 млрд руб. в развитие и поддержание объединенного масложирового бизнеса, что на 12% превышает показатель предыдущего периода. Основная часть инвестиций была направлена на расширение мощностей и модернизацию Аткарского МЭЗ в Саратовской области, мощность переработки которого выросла на 56% — до 2,4 тыс. т сырья в сутки. Крупным проектом также стало расширение собственного железнодорожного состава цистерн на 500 ед. для повышения их оборачиваемости и оптимизации логистической схемы экспорта подсолнечного и импорта тропического масла. В документе, который был опубликован на сайте компании, также говорится, что в 2026-м «Русагро» планирует модернизировать линии производства промышленных жиров и расширить выпуск продукции высоких переделов.

Мудров считает, что цены реализации масличных в этом сельхозгоду будут ниже, чем на старте прошлого сезона. Это было видно уже по стоимости нового урожая рапса в начале августа (-7-15% от ценового уровня годом ранее). «Михеевская Нива» сама перерабатывает весь выращиваемый объем этой культуры на масло, которое реализует на внешние рынки, а получаемый при переработке жмых использует для кормления своего дойного стада. «Рапсовое масло в начале августа стоило так же, как и годом ранее, несмотря на то что сам рапс подешевел, — отмечал тогда замруководителя. — Чем раньше в этом году мы начнем перерабатывать и продавать рапсовое масло, тем для нас выгоднее». Но в первые недели августа вся техника и коллектив были заняты на уборке зерновых, а затем они займутся заготовкой силоса. К тому же рапсу — и озимому, и яровому — нужно вылежаться, а значит, его переработку предприятие начнет не раньше конца сентября. К тому времени цены на рапсовое масло могут снизиться на 5-10% от уровня начала августа, опасается Мудров.



В течение сезона 2026/27 цена на рапсовое масло будет формироваться в зависимости от того, будут ли логистические сложности по вывозу этого продукта в Китай и Беларусь, продолжает замруководителя. «Летом на рынке были сложности с реализацией растительных масел, в первую очередь подсолнечного, через Азово-Донской канал, — говорит он. — А с учетом того, что подсолнечное и рапсовое масло определенным образом коррелируют по цене, если не будет возможности вывозить подсолнечное масло, то со сбытом рапсового тоже могут быть проблемы, несмотря на то что основные покупатели последнего — Китай и Беларусь и сбыт в эти страны не имеет отношения к Азово-Донскому каналу». Кроме того, во второй половине августа отмечалось ослабление курса рубля, что делает более высокими цены поставок рапсового масла за пределы России. При сохранении сложившейся тенденции по курсу экспортная стоимость рапсового масла будет только расти, уверен Мудров.



А вот рапсовый жмых, скорее всего, будет стоить меньше, чем в прошлом сельхозгоду. В середине августа его цена уже была на 20-25% ниже, чем месяцем ранее. Впрочем, для самой «Михеевской Нивы» это неплохой расклад, так как чем меньше стоит жмых, тем меньше себестоимость сырого молока, производимого в компании. «Кроме того, при дальнейшем снижении цены этого продукта переработки у нас будет возможность сделать запас на два-три месяца (этот объем мы ежегодно закупаем с рынка)», — добавляет замруководителя. По его данным, с мая по июль 2026-го на рынке, напротив, наблюдался резкий скачок стоимости рапсового и соевого жмыха. По некоторым позициям цены выросли за этот период на 10-20%. Так что снижение стоимости будет для сельхозпредприятия очень кстати.







«Лазаревское» не спешит с продажами масличных: наличие собственных складских мощностей позволяет держать урожай в ожидании приемлемых цен. «Мы подходим к реализации нашей продукции гибко и ориентируемся исключительно на выбор оптимальной стоимости, — говорила Романовская в середине августа. — Наличие собственных оборудованных мест хранения избавляет нас от необходимости продавать собранные культуры в период уборочного пика, когда цены традиционно проседают». И наступивший сезон не стал исключением: рыночные котировки в первые недели 2026/27 сельхозгода были ниже прошлогодних значений. По мнению руководителя, в течение всего сезона стоимость масличных в лучшем случае останется на уровне прошлого сельхозгода, но, возможно, будет и ниже — примерно на 10%.



Итоговые же показатели рентабельности производства будут зависеть от множества переменных: финальной урожайности, динамики цен и внешних макроэкономических факторов, на которые аграрии не могут влиять, акцентирует внимание Романовская. Тем не менее масличные культуры для племхоза традиционно остаются высокомаржинальным направлением.



Потенциал выпуска и экспорта масел

По прогнозу Масложирового союза России, по итогам сезона 2026/27 совокупный объем производства растительных масел в стране может превысить 11,8 млн т, что на 1,5 млн т, или 15%, больше относительно показателя 2025/26-го, когда было выпущено 10,3 млн т. «Подсолнечное масло останется безусловным лидером по объемам, его будет произведено более 8 млн т — плюс почти 9% к предыдущему показателю», — рассказывает Михаил Мальцев.



Рапсовое масло демонстрирует рекордные темпы прироста: с 1,85 млн т до почти 2,4 млн т, то есть прибавка составит около 33%. Столь значительный скачок обусловлен расширением посевов и ожидаемого урожая, объясняет эксперт.



Значительно, а точнее почти вдвое, в сезоне 2026/27 увеличится производство льняного масла — с 72 тыс. т до 134 тыс. т, продолжает Мальцев. Расширение объемов, во-первых, связано с увеличением специализированных мощностей для переработки льна-кудряша: в прошлом году «Астон» запустил в Ростовской области новый МЭЗ, работающий на данной культуре мощностью 148,5 тыс. т сырья в год. Во-вторых — с сохранением пошлины на экспорт этой масличной. «В октябре прошлого года правительство установило таможенную пошлину на вывоз масличного льна за пределы Евразийского экономического союза до 31 августа 2026-го в размере 10% таможенной стоимости сырья, а в мае этого года Минсельхоз сообщил, что обнуление ее не планируется», — напоминает эксперт.







Несмотря на ожидаемое сокращение урожая сои, производство масла из нее останется примерно на уровне предыдущего сезона — около 1,15 млн т, считает Мальцев. По информации МЖСР, по итогам сезона 2025/26 было экспортировано 1,8 млн т соевых бобов против чуть более 600 тыс. т в 2024/25 сельхозгоду, в основном они поставлялись в Китай с Дальнего Востока. В этом году вывоз на внешние рынки из макрорегиона может снизиться, так как уже в конце 2026-го ГК «Содружество» планирует ввод в эксплуатацию завода по переработке сои мощностью до 1 млн т сырья в год в Амурской области. В связи с этим союз также настаивает на увеличении экспортной пошлины на бобы до 30%. Кроме того, в мае этого года правительство на два года продлило разрешение на импорт в Россию ГМО-сои, объем ввоза которой в последние сезоны держится на уровне 0,5 млн т. Оба этих фактора будут способствовать сохранению объемов производства соевого масла, уверен эксперт.



Оценка OleoScope по общему объему выпуска растительных масел чуть меньше, чем у МЖСР, — 11,5 млн т. В том числе производство подсолнечного может вырасти до 7,9 млн т, соевого — до 1,2 млн т, рапсового — до 2,25 млн т. Кроме того, будет получено 134 тыс. т льняного масла ((в 2025/26-м — 72 тыс. т), около 2 тыс. т рыжикового против нулевого показателя сезоном ранее и 14 тыс. т сафлорового (13 тыс. т). «Наибольший абсолютный прирост к общему объему выпуска растительных масел покажет подсолнечное масло: его производство увеличится на 638 тыс. т, или 8,7%, что подтверждает сохранение доминирующей позиции данной культуры в структуре выращивания масличных», — акцентирует внимание Лилия Аширова. Рекордную прибавку даст рапсовое масло: на 410 тыс. т, или 22,2%. Она станет следствием как расширения площадей под озимым и яровым рапсом, так и повышения экспортной привлекательности этого вида масла. Главными же факторами положительной динамики в обоих случаях выступают повышение среднегодовой мощности перерабатывающих предприятий отрасли, а также благоприятный прогноз валового сбора этих масличных, добавляет аналитик.







По словам Ашировой, ожидаемый рост урожая подсолнечника и рапса обеспечивает необходимый сырьевой фундамент для загрузки производственных линий. Расширение переработки, в свою очередь, дает возможность существенно нарастить экспортный потенциал. «В то же время существуют риски срыва объемов производства масел из-за двух основных причин: нарушения морской логистики и выявления ГМО в рапсе, из-за чего могут быть нарушены его поставки в Китай», — отмечает она.



Производство подсолнечного масла в России было рекордным в сезоне 2023/24 — 7,84 млн т, напоминает Владимир Петриченко. И это несмотря на то, что урожай в тот год не стал самым высоким: подсолнечника было намолочено около 16,9 млн т. «Но, вероятно, в переработку пошло и сырье из Новороссии, которое Росстат пока не учитывает», — поясняет эксперт. В 2025/26 сельхозгоду в стране было выпущено 7,38 млн т подсолнечного масла, оценивает он. С учетом стабильного внутреннего потребления (около 2,5 млн т) объем вывоза данного продукта за рубеж составил около 4,7-4,8 млн т. «Потенциал экспорта в наступившем сезоне тоже составляет порядка 5 млн т, но отгрузки сдерживаются все теми же проблемами в портах Азово-Черноморского бассейна», — добавляет Петриченко.



Производство масложировой продукции на фоне хорошего урожая масличных в сезоне 2026/27 вполне может увеличиться, считает Даниил Козлов. «В июле и начале августа рынок традиционно проходит период затишья, а основной экспортный поток формируется с сентября, по мере поступления в переработку нового урожая, — отмечает он. — Это дает некоторый запас времени для адаптации логистических схем».

