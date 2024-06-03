Падение неизбежно? В этом году сельхозпроизводство, вероятнее всего, снова снизится

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Минэкономразвития и Минсельхоз прогнозируют снижение сельхозпроизводства в этом году. Причем оценки были озвучены до майских заморозков, так что они, вероятно, еще будут скорректированы в меньшую сторону. Аграрии, кроме погодных факторов, называют и другие тормозящие развитие проблемы, не теряющие актуальность, например дефицит кадров и повышение себестоимости производства

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, в этом году сельхозпроизводство может снизиться на 1,9 % после сокращения на 0,3 % в 2023-м. При этом в 2025 году производство продукции сельского хозяйства увеличится на 4 %, в 2026 и 2027 годах — на 1,7 %, считает ведомство. Консервативный сценарий предполагает рост на 3,8 % в 2025-м, а в последующие два года — по 1,5 %, однако в этом году данный сценарий допускает снижение производства на 2,1 %. Минсельхоз в проекте Национального доклада о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства по итогам 2023 года прогнозировал, что в этом году сельхозпроизводство уменьшится на 2,9 %, в том числе растениеводство — на 6,5 %.



Правда, эти прогнозы были озвучены до майских заморозков, когда ряд регионов объявили ЧС в связи с гибелью или повреждениями посевов. На момент подготовки статьи Минсельхоз оценивал, что аграриям придется пересеять около 900 тыс. га. Отраслевые аналитики в связи с погодными условиями снижали прогнозы урожаев. Так, консенсус-прогноз по валовому сбору зерна, который 20 мая выпустил Центр ценовых индексов Газпромбанка, был скорректирован вниз на 7,5 млн т, до 134 млн т, в том числе пшеницы — на 4,4 млн т, до 86 млн т. Впрочем, апрельский прогноз Минсельхоза изначально был ниже — 132 млн т зерна. К третьей декаде мая ведомство его не меняло, хотя и допускало пересмотр после оценки всех потерь, связанных с заморозками.



«Текущая ситуация всецело дает основание полагать, что в 2024 году, даже несмотря на сложные погодные условия, несмотря на заморозки в некоторых регионах, мы можем получить урожай, который нам необходим для обеспечения нашей продовольственной безопасности», — заверял в мае в ходе пленарного заседания Госдумы на тот момент кандидат на пост вице-премьера Дмитрий Патрушев (цитата по «Интерфаксу»).







Показатели могут быть хуже прогнозов

Драйверами снижения сельхозпроизводства станут не только учтенные в прогнозе факторы, но и природные катаклизмы этой весны: наводнения и заморозки начала мая. Оценки Минсельхоза и Минэкономразвития могут быть даже чересчур оптимистичными, считает партнер аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Елена Хромова. Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин согласен с прогнозами ведомств: первый квартал показал, что условия, в которых оказалась отрасль в этом году, менее благоприятные, чем в 2023-м. По данным Росстата, в первом квартале сельхозпроизводство увеличилось на 1,2 % против 1,6 % за аналогичный период 2023 года. «Определяющими факторами являются негативные погодные условия, кадровый дефицит, проблемы в технико-технологической оснащенности, рост цен на энергоресурсы, стоимость логистики, а также ценовая конъюнктура на экспортных рынках», — перечисляет Касаткин.



Прогнозы по снижению сельхозпроизводства в текущем году выглядят вполне реалистично, сектор АПК сейчас входит в число стагнирующих, на что влияют продолжающиеся логистические сложности и разрыв цепочек поставок из-за санкций; удорожание импортных средств производства; общее снижение инвестиций и потребительского спроса, а также заморозки, уничтожившие определенный процент посевов, соглашается управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова. В то же время определенную помощь сектору окажут меры господдержки и постепенная адаптация отрасли к новым условиям, добавляет она.



В связи с аномально холодной погодой в мае некоторые регионы заявили, что производство будет ниже уровня прошлого года: заморозки погубили часть потенциального урожая. Однако многое будет зависеть от последнего квартала, обращает внимание начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст», к.э.н. Олег Абелев. «Конец третьего квартала и начало четвертого — это пора сбора урожая, основной вклад в развитие отрасли в финансовом выражении как раз приходится на этот период», — отмечает он.



Что касается факторов, определяющих развитие АПК в этом году, то в растениеводстве, где ключевые культуры — экспортно ориентированные зерновые и масличные, большое значение будет иметь ценовая конъюнктура. Цены на зерно сейчас относительно низкие, но в дальнейшем все будет зависеть от прогнозов урожая, комментирует «Центр Агроаналитики» при Минсельхозе. Посевная кампания в целом идет штатно. Цены на удобрения остаются на уровне прошлогодних значений, хотя отмечается удорожание топлива. По информации центра, аграрии обеспечены достаточным количеством ресурсов для проведения весенних полевых работ. «Ситуация с заморозками в ряде регионов не должна оказать существенного негативного влияния на будущий урожай», — оценивают аналитики.



В животноводстве ситуация в целом остается стабильной, производство мяса растет. «Ожидаем, что небольшое отставание от прошлогодних объемов по мясу птицы и яйцам будет преодолено во втором полугодии, — прогнозирует «Центр Агроаналитики». — В переработке производство увеличивается. Темпы роста будут определяться внутренним и экспортным спросом».







Погода добавила проблем

Основные площади гибели и повреждения посевов зерновых культур от заморозков отмечены в областях Центрального федерального округа России. Вместе с тем и на юге они оказали негативное влияние на будущий урожай. Так, на предприятиях «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева, расположенных в Ростовской области, площадь гибели и повреждения посевов зерновых колосовых (пшеница и ячмень), а также гороха от майских заморозков составляет около 2,5 тыс. га, комментирует директор по растениеводству «Агрокомплекса» Савва Шевель. В Краснодарском крае незначительно подмерз картофель, а также кукуруза, но повреждения, по его словам, не критичные.



«В наших предприятиях, расположенных на юге, более негативно, чем заморозки, на будущем урожае зерновых сказался дефицит осадков весной. Во многих предприятиях продуктивных осадков не было с середины февраля и по настоящее время (к середине мая). На фоне повышенных температур в апреле и дефицита осадков посевы озимых культур росли в основном за счет осенне-зимних запасов влаги в почве и не получили должного развития».



Агрохолдинг «Степь» на протяжении нескольких лет демонстрирует уверенные темпы роста и в этом году рассчитывает на достижение плановых показателей по всем направлениям деятельности. Однако одним из осложняющих факторов в этом сезоне стали погодные условия, которые неблагоприятно отразились на посевах. Весенняя засуха и низкие температуры в мае негативно повлияли на состояние растений, заморозки особенно сказались на агрокультурах в Ростовской области, говорит гендиректор компании Андрей Недужко. К третьей декаде мая он отмечал, что финально оценивать площадь погибших растений рано, однако уточнял, что хозяйства компании уже пересеяли около 1 тыс. га и готовились пересевать еще 500 га. «Предварительно можно предположить снижение урожайности на 10 %», — добавлял топ-менеджер.



Растениеводство — основное направление бизнеса концерна «Покровский», и неблагоприятные погодные условия сильно отразятся на урожайности. По самым позитивным прогнозам, по зерновым в Краснодарском крае она будет на уровне 50 ц/га, по масличному подсолнечнику — 21-27 ц/га, по кондитерскому подсолнечнику — 18-23 ц/га, по зерновой кукурузе — 54-70 ц/га, по гороху — 20-25 ц/га, приводит данные гендиректор «Агрокомплекса Лабинский» (управляет активами концерна «Покровский» по решению Росимущества) Алексей Скоробогатов. Это на 10-30 % меньше плановых показателей, сравнивает он, уточняя, что соблюдение всех этапов технологий оставляет надежду, что хозяйства концерна получат урожайность по верхней прогнозной границе.



Растениеводческие предприятия «Покровского» концентрировались на производстве пшеницы, рентабельность которой особенно снизилась, продолжает Скоробогатов. «В 2024 году мы рассчитываем получить маржинальность выше рынка: с одной стороны, это связано с диверсификацией посевов. В этом сезоне мы расширили площади под сахарной свеклой для загрузки сырьем своих сахарных заводов, а также увеличили сев гороха и сои, рентабельность которых выше, — рассказывает он. — В дальнейшем мы также будем пересматривать севооборот с фокусом на прибыльность с гектара». С другой стороны, получать результат лучше рынка позволяет изменение модели хозяйствования. Например, УК «Лабинский» внедрил кластерное управление активами «Покровского», что позволило повысить эффективность предприятий за счет распределения технического оснащения и формирования квалифицированных бригад, которые могут перемещаться между предприятиями кластера.



Засушливая погода в ряде южных регионов страны вынуждает группу «Черкизово» пересматривать прогноз урожайности по ряду культур. Кроме того, майские заморозки привели к частичной гибели озимой пшеницы, площади потерь в третьей декаде мая уточнялись. «Однако их планируется пересеять, сокращения посевных площадей не ожидается», — добавляет представитель компании.



Агрохолдинг «Лазаревское» (Тульская область) в этом году тоже ощутил влияние природно-климатических факторов, но по сравнению с 2023-м они не настолько критичны, оценивает глава компании Кристина Романовская. «В прошлом году погибло 30 % посевов озимой пшеницы. Сейчас на всех полях культура жива, немного задело горох. В целом ждем хороший итог по этой посевной и уборке урожая, а также гораздо лучших результатов, чем в 2023 году», — делится она.



По словам Романовской, в этом году «Лазаревское» планирует значительно улучшить свои показатели. «Мы пережили непростые последние два года. Трудности были связаны как с внутренним обновлением процессов, так и с кадровыми перестановками, внешними факторами, — вспоминает руководитель. — В первую очередь отмечу низкую стоимость всех зерновых в течение последних двух лет, что, конечно, отразилось на общем финансовом результате. Мы гибкие и динамичные, поэтому оптимизируем свой план посевов и исключаем те культуры, что не дают нужной прибыли. Например, мы исключили картофель, яровую пшеницу, кукурузу. Оставили только коммерческие культуры: рапс, подсолнечник и озимую пшеницу, а также те культуры, которые используются в кормлении животных». При этом компания заложила в бизнес-планы максимально низкие цены на агрокультуры, чтобы исходить из минимальной маржи. «Всегда надеемся на лучшее, но берем в расчет самый скромный из всех возможных результат», — поясняет Романовская.



В Татарстане прошлый год был отмечен засухой и майскими возвратными заморозками, в результате запланированную урожайность в полном объеме получить не удалось, рассказывает гендиректор УК «Август-Агро» Айдар Галяутдинов. «На этот год в бюджет заложили увеличение валового производства в полтора раза и прикладываем все усилия, чтобы прийти к намеченным объемам, — комментирует он. — Активно ведем сев, сохранили нормы внесения минеральных удобрений и средств защиты растений, соблюдаем агротехнологии. Будут ли наши планы реализованы в зоне рискового земледелия, к которым относится Татарстан, — зависит главным образом от погодно-климатических условий. Начало полевого сезона уже осложнилось длительными заморозками, вымерзанием некоторой части посевов и замедлением вегетации всходов».



Ситуация, сложившаяся с погодными условиями посевной кампании 2024 года, вносит свои коррективы и в планы экспортеров, обращает внимание гендиректор компании-экспортера холдинга «Доставка Морем» Наталья Тугалева. «Мы однозначно можем говорить о том, что внутренние потребности страны не пострадают: даже в условиях снижения урожайности они будут закрыты, — уверена она. — При этом повышение себестоимости продукции в связи с пересевами, дополнительными обработками и другими агрономическими мерами, а также ожидаемое сокращение валового сбора может повлиять на показатели экспорта. Мы рассматриваем возможность возврата к показателям прошлого или даже позапрошлого экспортного сезона». Вместе с тем неблагоприятные погодные условия сложились в ряде стран, что должно способствовать повышению стоимости продукции на мировом рынке, рассуждает она. «Таким образом, можно говорить, что за счет экспорта могут быть перекрыты дополнительные издержки аграриев, также рынок, если потеряет часть объемов, не снизит финансовый оборот», — считает Тугалева.







Ресурсы продолжают дорожать, а рентабельность — падать

По мнению Скоробогатова, общий вызов для всего рынка в этом году — значительное сокращение рентабельности в АПК, без учета субсидий в растениеводстве она находится на уровне 16-18 %. Снижение урожайности на фоне непогоды дает надежду на рост внутренних цен, однако это может не компенсировать значительное увеличение затрат на производство, которое давит на прибыльность бизнеса, полагает он.



Кроме сложной конъюнктуры рынка, которая справедлива для всех игроков, перед управленческой командой «Лабинского» стоит задача по стабилизации бизнеса «Покровского». «В процессе инвентаризации обнаружено, что часть имущества, которая значится на балансе предприятий, утрачена, на протяжении многих лет компании не проводили списания, а производственные активы требуют модернизации, делится топ-менеджер. — Мы намерены решить все внутрикорпоративные споры, упрочить финансовую устойчивость и производственную эффективность, сохранить кадровый потенциал и обеспечить дальнейший рост и развитие предприятий, входящих в группу компаний». В целом компании АПК в этом году будут нацелены на повышение эффективности бизнеса: уже очевидное снижение урожайности и рост затрат отразятся на финансовой устойчивости многих игроков рынка, добавляет Скоробогатов.



Уже который год сельхозпроизводители вынуждены перестраиваться и переосмысливать стратегии производств из-за непрекращающегося удорожания всех ресурсов, вторит ему Галяутдинов. «Сложившийся диспаритет цен на сельхозпродукцию — это вызов для всех участников рынка, а не только для отдельной компании, — подчеркивает он. — Наша задача — получить максимально возможную урожайность с гектара, внедрять эффективные технологии, прорабатывать логистические цепочки сбыта, чтобы снизить себестоимость и выйти в рентабельность».



Недужко среди главных вызовов для агроотрасли также называет рост себестоимости производства, вызванный удорожанием основных средств, а также дефицит кадров. «Сохранять рентабельность в этих условиях агрохолдингу “Степь” позволяют стратегическое планирование, заблаговременные закупки и планомерная реализация стратегии импортозамещения, — перечисляет он. — Остроту кадрового вопроса компания нивелирует за счет сотрудничества с образовательными учреждениями, развития проектов по вовлечению молодых специалистов, а также обучения и мотивации сотрудников».



Ключевой вызов в этом году связан с кадровым вопросом, уверена Романовская: ситуация, по ее словам, становится все более напряженной. «Сейчас в компании проводится серьезная работа по привлечению новых кадров. Мы ездим по близлежащим городам, размещаем печатные объявления, потому что, например, телевизионная или интернет-реклама не работает, — сетует она. — Мы уже увеличили количество машин и автобусов, которые доставляют людей на работу из регионов России и других городов Тульской области. Сейчас мера по региональной релокации становится экономически обоснованной». Самый главный тренд внутри компании — большое внимание, которое уделяется именно качеству жизни и условиям работы сотрудников, социальная ответственность предприятия — уже требование времени, добавляет она.



Не теряет актуальности вопрос импортозамещения средств производства. Оно идет постепенно, и, хотя за прошедшие два года удалось заменить ряд поставщиков, имеющиеся аналоги не всегда сопоставимы по качеству и сроку службы, считает Хромова из «Юникона». Пока можно говорить, что компании успешно справились с «латанием дыр» и поиском на Востоке альтернатив традиционным западным поставщикам, соглашается Касаткин.



«Мы реализуем стратегию импортозамещения уже несколько лет, вектор на нее был взят заранее, — рассказывает Романовская. — В нашем парке осталась купленная ранее зарубежная техника. Здесь, конечно, все сталкиваются с проблемой ремонта, сервиса и наличия комплектующих. Сроки невозможно прогнозировать, а это влечет за собой простои, которые сказываются на качестве и сроках посевной и уборки». Кроме того, «Лазаревское» участвует в федеральной кампании по импортозамещению семян и запустило свой семенной завод, на который, по словам главы компании, очень рассчитывает. «В первую очередь мы планируем полностью закрыть собственные потребности в семенах. Надеемся, конечно, что все желающие тоже по достоинству оценят наш труд», — добавляет она. В животноводстве агрохолдинг также пробует использовать новые ветпрепараты, премиксы и др. Эффективность и объемы производства при этом не пострадали, уточняет Романовская.



«Август-Агро», по словам Галяутдинова, где-то вынужденно, а где-то из-за дороговизны поставок обратился к отечественным производителям. «Много чего зарубежного можно заменить в части оборудования, техники, запчастей. Российский производитель меняется, растет, появляются новые производства, старые модернизируются, — комментирует руководитель компании. — Главное, чтобы этот напор не спадал, а внутри России была здоровая конкуренция: повышались качество, надежность и технологичность отечественной продукции».



Импортозамещение — один из факторов, позволяющих аграриям сохранять рентабельность производства при постоянно меняющейся рыночной конъюнктуре, уверен Недужко. В стратегии агрохолдинга «Степь» импортозамещение является одним из ключевых направлений. Несколько лет назад компания начала процесс перехода на отечественные средства производства и сейчас использует только российские семена зерновых культур, минеральные удобрения и СЗР. В этом году «Степь» полностью отказалась от импортных семян сахарной свеклы, а также продолжает увеличивать долю отечественных семян по другим культурам. Кроме того, компания занимается селекционной работой и вывела совместно с партнерами собственный сорт озимой пшеницы Система. Подавляющая часть сельхозтехники и запасных частей в компании также российские, рассказывает топ-менеджер агрохолдинга.



Ситуация с импортом средств производства для АПК в 2024 году останется непростой, считает Владимирова из IPM Consulting. Санкции продолжат ограничивать поставки сельхозтехники, оборудования, семян, средств защиты растений и прочего из недружественных стран, что заставляет аграриев искать варианты в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, из-за качества аналогов иногда приходится корректировать технологические процессы. Это крайне негативно влияет на развитие отрасли и вынуждает использовать менее производительные отечественные решения или закупать необходимые компоненты по завышенным ценам, подчеркивает она.



Патрушев и Лут пошли на повышение В обновленном после инаугурации президента правительстве вице-премьером, курирующим АПК, назначен Дмитрий Патрушев, ранее занимавший должность министра сельского хозяйства. Минсельхоз возглавила Оксана Лут, которая прежде была первым замминистра.



В стратегии государства на расширение экспорта продовольствия и импортозамещения важна преемственность, и назначение министром Оксаны Лут — сигнал для рынка о сохранении приоритетов и долгосрочности выбранного курса, считает гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отмечает, что отрасли не нужно будет терять время на адаптацию к новому руководству, а новому руководству — на адаптацию к работе в отрасли. «И мы понимаем, что в отношении развития АПК будет продолжена примерно та же линия, которая наблюдалась последние 20 лет, что не будет ни какого-то временного разрыва, ни потерь темпов», — сказал он изданию «Агроэксперт».



«Для нас назначение Дмитрия Патрушева курирующим АПК вице-премьером и Оксаны Лут — министром сельского хозяйства — это прежде всего стратегическое решение, обеспечивающее преемственность и обусловленное необходимостью дальнейшего усиления позиций России на международных аграрных и продовольственных рынках на долгосрочную перспективу, обеспечения собственной продовольственной безопасности и независимости», — комментировал ТАСС гендиректор «Деметра-холдинг» Алексей Грибанов.

Инвесторы сохраняют интерес к отрасли

Конечно, ситуация с импортом средств производства влияет на отрасль, в первую очередь это сказалось на ценах сельхозтехники, семян и СЗР, говорит первый заместитель гендиректора агрокомплекса «Прогресс Агро» Татьяна Басханова. «Тем не менее агросектор, наверное, одна из тех отраслей, которые не так существенно пострадали из-за этой ситуации, потому что в России есть достойные производители СЗР и семян», — отмечает она. Уход с рынка ряда иностранных производителей, у которых был свой научный бэкграунд и которым внедрение наукоемких технологий обходилось гораздо дешевле, дает нам шанс занять ниши в высокотехнологических производствах, продолжает она.



«Сегодня многие сельхозпроизводители, несмотря на высокую ключевую ставку, инвестируют в такие проекты, потому что сейчас подобные вложения позволяют за год-два получить такую доходность, которую невозможно было представить при конкуренции с крупными иностранными компаниями, — комментирует она. — Наша компания не остается в стороне. Мы занимаемся селекцией и производством семян кукурузы и подсолнечника, у нас появляются проекты по производству сухого обезжиренного молока, свиного коллагена, кормов для домашних животных и аквакультуры». Отрасль АПК, как показали события последних лет, очень устойчива к потрясениям и демонстрирует хорошую способность подстраиваться под новые условия, поэтому она выглядит привлекательной для инвестиций, добавляет Басханова.



Несмотря на все сложности, санкции и ограничения, отрасли российского АПК в прошлом году показали рост объема инвестиций, особенно в перерабатывающей промышленности, обращает внимание «Центр Агроаналитики». Это значит, что бизнес даже в таких условиях вкладывает средства в АПК. Кроме того, на фоне нехватки кадров инвестиции в модернизацию и создание новых высокотехнологичных производств позволяют наращивать производительность труда и частично компенсировать дефицит трудовых ресурсов. «Действующие меры поддержки инвестиционной активности (льготное кредитование, льготный лизинг, возмещение части капзатрат) сохраняются. Ожидаем, что в текущем году положительная динамика инвестиций сохранится», — прогнозируют аналитики.



АПК остается привлекательным для инвестиций, особенно учитывая тот факт, что современные технологии позволяют существенно повышать рентабельность, соглашается Хромова. «Поскольку отрасль стратегически важна, мы ожидаем, что господдержка не снизится, а компании научатся работать на новых для себя рынках, — комментирует Касаткин. — Мы оптимистично оцениваем инвестиционную привлекательность АПК, хотя, безусловно, от сегмента к сегменту ситуация разная, но в целом можно говорить о продолжении роста вложений на горизонте одного-двух лет».



По мнению Владимировой, хотя в целом инвестиционная привлекательность АПК в этом году будет невысокой, выборочный интерес инвесторов к отдельным секторам сохранится. «Перспективными нишами можно считать производство и переработку масличных, зерновых, плодоовощной продукции, молочное животноводство и селекцию, — перечисляет она. — Агробизнес продолжит точечно вкладываться в повышение эффективности и в проекты с быстрой окупаемостью. Но готовность к крупным инвестициям и долгосрочным проектам будет ограничена рисками: дороговизной заемных средств, геополитической обстановкой и санкционным давлением. Из-за адресной политики государства в части господдержки отрасли наиболее приоритетные направления для государства будут в сфере повышенного интереса и для инвесторов».



Инвестиционная привлекательность АПК на фоне снижения маржинальности уменьшается, оценивает Скоробогатов. «Вероятно, рынок покинут непрофильные инвесторы, начнет снижаться стоимость сельхозземель, которая в последние годы была перегрета, — думает он. — На фоне корпоративного конфликта между бывшими бенефициарами концерн “Покровский” потерял свыше 20 тыс. га земель, которые находились в аренде, сейчас управляющая компания работает над улучшением структуры земельного банка, в 2024 году мы планируем выкупить у пайщиков около 10 тыс. га. Мы также планируем инвестиционные программы в молочное производство и сахарные заводы».



В агрохолдинге «Степь», по словам Недужко, значительное внимание уделяют разработке и внедрению новых решений для повышения эффективности производства. В числе приоритетных сфер — селекция и генетика растений, применение искусственного интеллекта и других IT-технологий в работе. У агросектора есть большие перспективы повышения эффективности за счет новых технологий, но, к сожалению, не все они дают моментальный эффект, обращает внимание управляющий директор по рынкам акционерного капитала ФГ «Финам» Леонид Павликов.



Среди инвестиционных планов «Доставки Морем» — продолжать развитие сервисной модели, автоматизации и дополнительное увеличение скорости и качества принятия управленческих решений. «Сейчас, например, онлайн-прослеживаемость товара и денежных потоков от склада поставщика до отгрузки в порту у нас составила 87 %, — делится Тугалева. — Перспективным направлением видится совместная с банками разработка финансовых решений для агроиндустрии, что особенно актуально во время роста себестоимости и при неблагоприятных погодных условиях».



В этом году АПК становится максимально привлекательным с точки зрения инвестиций для новых игроков, потому что это самый надежный способ вложения денег, уверена Романовская. «Это касается приобретения земель и выхода на рынок, — уточняет она. — Если рассматривать вложения в уже существующие предприятия, то, я считаю, это зависит от каждого собственника на местах. Если хочется развития, привлечения партнерских инвестиций, мне кажется, нужно проводить серьезную работу над оцифровкой процессов работы всей компании. Необходимо иметь прозрачный управленческий учет, так как только он является залогом доверительных отношений с любым партнером».



Сейчас агрохолдинг вкладывает очень много ресурсов в цифровизацию, в том числе параллельно развивает собственные IT-стартапы и технологическую компанию «Лазаревское Тех», продолжает Романовская. В планах — модернизация мясокомбината. «Каждый год мы отмечаем растущий на свою продукцию спрос. К сожалению, средств для того, чтобы построить новый перерабатывающий завод, — оценочно около 1,5 млрд руб. — пока нет. Доводим до идеала то, что имеем: оптимизируем технологии, скорее всего, будем возводить новый убойный цех и новый распределительный центр, чтобы иметь возможность даже на существующих мощностях увеличить объемы, ввести вторую смену», — делится планами она.



Потенциал выше целей Аналитик Института комплексных стратегических исследований Надежда Каныгина обращает внимание, что цель «майского указа» по росту сельхозпроизводства меньше цели, заявленной в существующей «Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года» — в ней закладывался рост индекса производства продукции АПК (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года на 29,7% к 2030 году. Сейчас же базой стал 2021 год, когда был отмечен спад показателя (-0,7%). «Таким образом, если сделать все корректировки, то, согласно Стратегии, к 2030 году по целевому варианту развития производство в АПК должно вырасти на 30,6% к уровню 2021 года, а цель в указе — лишь 25%, — сравнивает она. — Более того, если взять последние десятилетние периоды, то средний рост производства продукции АПК за период 2013—2022 годов составил 33,6%, за 2014-2023 — 27,9%. Фактические показатели были выше новой планки на период 2021—2030 годов».



Потенциал отрасли, без сомнения, гораздо выше, подчеркивает Каныгина. Другое дело, что при складывающейся конъюнктуре действительно возможно существенное замедление развития. «Уже сейчас наблюдаем, что рентабельность сельского хозяйства невысокая (22,42% по итогам 2023 года); ситуация с финансированием сложная. Есть и проблемы с господдержкой, начиная с недостаточности ее объемов и заканчивая механизмами ее предоставления. Из-за высокой ключевой ставки условия льготного краткосрочного и инвестиционного кредитования в этом году существенно ухудшились, — перечисляет она. — Необходимо в целом улучшение условий функционирования бизнеса, институциональные преобразования, рост числа образовательных программ для аграриев, развитие логистики, стимулирование экспортного направления».

Расти можно, но сложно

После инаугурации на новый президентский срок глава государства Владимир Путин подписал очередной «майский указ» — «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В том числе среди целевых показателей и задач, выполнение которых характеризует достижение национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика», президент постановил увеличить к 2030 году объем производства продукции АПК не менее чем на 25 % по сравнению с уровнем 2021-го, а также нарастить ее экспорт минимум в полтора раза по сравнению с показателем 2021 года. 29 февраля эти цели были озвучены в послании Федеральному собранию.



«Задачи серьезные, амбициозные, но для этого в последние годы создан прочный, хороший фундамент, — комментировал на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам Дмитрий Патрушев (на тот момент — кандидат на должность вице-премьера). — Кроме того, в текущих условиях будет и дальше набирать обороты система работы по повышению нашей импортонезависимости».



Эти цели по-своему вызов, поскольку показатели росли из года в год, и на рынке нельзя усмотреть «эффект низкой базы», считает Тугалева. «Все это, на наш взгляд, направлено на интенсивное развитие рынка, поскольку экстенсивный рост ограничен доступным земельным банком, природно-климатическими условиями и другими объективными, неподвластными бизнесу факторами, — рассуждает она. — В этом аспекте стоит отметить необходимость цифровизации, развитие которой может происходить в условиях государственной поддержки и высокой маржинальности бизнеса, а также кадровую политику, напряженная ситуация с которой в АПК пока, увы, далека от идеала, и развитие эффективного импортозамещения как в технологической, так и селекционной сфере».



Потенциал роста отрасли велик, учитывая природные ресурсы страны, соглашается Хромова. «Цифровизация сельского хозяйства — глобальный тренд, применение новых технологий позволяет повысить производительность на десятки процентов. Однако для внедрения инноваций в отрасли есть ряд существенных препятствий: высокая стоимость технологий, проблемы с импортом оборудования, отсутствие подготовленных кадров и привлекательной для них среды, высокая территориальная удаленность производственных площадок, отсутствие на них покрытия сети Интернет, — перечисляет она. — Концентрация отрасли в руках вертикально интегрированных холдингов является одновременно и драйвером роста, и его тормозом. Проблемой также стала недостаточная обеспеченность семенами и генетическим материалом, средствами защиты растений, ветпрепаратами и вакцинами на фоне экономических санкций. За последний год многое сделано для снижения негативного эффекта этих факторов, но окончательно решить эти вопросы удастся только в перспективе нескольких лет».



Чтобы достичь цели указа по росту сельхозпроизводства, c 2025 года отрасль должна прибавлять около 4 % в год, но за последние 10 лет средний прирост был на уровне 3 %, сравнивает Касаткин. Безусловно, потенциал для увеличения есть в каждом секторе АПК, но удастся ли его реализовать — зависит от совместных усилий государства и бизнеса. «Поддержку отрасли для реализации указа как минимум нельзя снижать», — подчеркивает он.







Увеличение сельхозпроизводства на 25 % к 2030 году выглядит достаточно смелым, считает Владимирова. Скорее эта задача является планкой, на которую нужно равняться, однако в действительности и при текущих уровнях развития секторов АПК она труднодостижима. Чтобы достичь обозначенной цели, потребуется существенная активизация господдержки, масштабные инвестиции в инфраструктуру АПК и агротехнологии, поясняет она. «Драйверами для ускорения роста показателей сельхозпроизводства могут стать дальнейшее развитие экспортных направлений, концентрация проектов на глубокой переработке сырья и органическом земледелии. Однако пока отрасль тянет вниз общая экономическая и технологическая отсталость», — добавляет Владимирова.



Цели «майского указа» амбициозны, но при этом вполне достижимы, оценивает Басханова. «При помощи агротехнологий и обновлении средств производства достичь таких показателей вполне реально», — считает она. Увеличить сельхозпроизводство к 2030 году на четверть возможно, соглашается Романовская. «Здесь я вижу единственную глобальную задачу — это работа с привлечением кадров. С повышением уровня жизни и реконструкцией привлекательности сельских территорий однозначно будет рост, — уверена она. — Потенциал у российского сельского хозяйства неисчерпаем, совершенно нет предела». При этом тормозом развития могут быть внешнеполитические риски, падение цен на зерно. Текущая маржинальность не позволяет части компаний инвестировать в развитие, а концентрирует бизнес-процессы на выживании. «Увы, могу предположить, что не все сельхозорганизации России переживут второй год такого серьезного кризиса цен на продукцию растениеводства, который обусловлен падением стоимости на внешних рынках», — отмечает Романовская.



Потенциал отрасли, безусловно, велик, и у России есть все ресурсы для достижения целей: земельные угодья, профессиональные кадры, технологии, возрождаемая научная база, вторит им Галяутдинов. Вопрос в том, насколько благоприятные условия будут созданы для сельхозпроизводителей и отраслевых инвесторов, насколько сам производитель будет заинтересован развивать свой бизнес и вкладывать в дальнейший рост, какой горизонт планирования будет уверенно просматриваться аграриями.



Кроме увеличения производства, перед отраслью также стоит задача наращивания экспорта продукции, напоминает «Центр Агроаналитики». Внутренний рынок почти полностью обеспечен большинством основных видов продовольствия, поэтому одним из ключевых направлений развития должен стать экспорт. «И в этой части предстоит укреплять свои позиции на внешних рынках по традиционным экспортным направлениям: зерно, масложировая продукция, рыба и морепродукты. С учетом снижения цен на продовольствие на мировых рынках для достижения амбициозных целей по экспорту предстоит наращивать поставки продукции переработки с более высокой добавленной стоимостью», — комментируют аналитики. Акценты смещаются на интенсификацию производства за счет уже имеющихся мощностей и площадей путем внедрения современных технологий, а также на цифровизацию, повышение квалификации и уровня образования сельскохозяйственных работников.



2024 год в АПК пройдет под знаком дальнейшей адаптации к новым экономическим реалиям, прогнозирует Владимирова. Ключевыми трендами станут оптимизация затрат, фокус на эффективность и рентабельность вместо расширения площадей, локализация средств производства и технологий, точечное импортозамещение, умеренные инвестиции, господдержка системообразующих предприятий. «Позитивный вклад в динамику внесет экспорт агропродукции, который, несмотря на логистические сложности, сохранит высокий потенциал из-за растущего мирового спроса», — считает она.

