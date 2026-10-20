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Озимые посеяны на три четверти от плана

Выработан комплекс мер для штатного проведения сева и поддержания финансовой устойчивости аграриев

| Агроинвестор |

Аграриям предоставят погектарную поддержку
Аграриям предоставят погектарную поддержку

На данный момент в России собрано более 131 млн т зерна и свыше 27 млн т масличных. Озимыми засеяно три четверти запланированных площадей. При этом в условиях перестройки экспортной логистики выработан комплекс специальных мер для штатного проведения сева и поддержания финансовой устойчивости аграриев, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе совещания по ситуации на зерновом рынке.

Ранее около 10 млрд руб. было направлено на субсидирование перевозок продукции по железной дороге, также приняты решения в сфере таможенно-тарифного регулирования (действие вывозных пошлин на зерно приостановлено до конца года). Кроме того, проработан дополнительный набор мер поддержки, рассказал Патрушев.

«Во‑первых, готовится выделение еще одного транша на субсидирование транспортировки продукции по железной дороге. Во‑вторых, предусматривается пролонгация краткосрочных льготных кредитов, а также платежей по договорам льготного лизинга. В‑третьих, будут выделены дополнительные субсидии на новые краткосрочные кредиты для закупки зерна у производителей, — перечислил он (цитата по сайту правительства). — При этом планирует значительно увеличить лимит на одного заемщика».

Также в этом месяце начнутся закупки зерна в государственный интервенционный фонд: будет приобретено до 3 млн т, сказал Патрушев. Согласно распоряжению правительства, из резервного фонда кабмина Минсельхозу будет выделено до 5,24 млрд руб. на создание и обслуживание запасов в 3,68 млн т зерна. Кроме того, аграриям предоставят погектарную поддержку. По итогам совещания Дмитрий Патрушев поручил обеспечивать ритмичность отгрузок зерна и максимально использовать все логистические возможности.

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