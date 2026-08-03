Отрасли наметили траекторию роста. Глобальное сельхозпроизводство к 2035 году может прибавить 13%

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ФАО и ОЭСР представили прогноз развития сельского хозяйства в мире на период 2026—2035 годов. Динамика будет положительной, хотя в среднем небольшой. Основной вклад в прирост производства будет вносить повышение урожайности и эффективности работы, а не экстенсивное расширение мощностей. При этом Россия, как ожидается, укрепит позиции на мировом агрорынке

Согласно прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к 2035 году производство сельхозпродукции в мире увеличится на 13% относительно 2025-го. Эксперты ожидают, что благодаря повышению производительности труда в течение следующего десятилетия средний валовой доход на душу населения в сельском хозяйстве увеличится на 9%, несмотря на рост производственных затрат и в целом стабильные реальные цены на сельхозпродукцию. Однако, учитывая свойственную для сельского хозяйства волатильность, они допускают, что прогнозируемый валовой доход может быть на 12-20% меньше базового прогноза и даже упасть ниже текущего уровня. Основной вклад (около 80%) в динамику сельхозпроизводства, согласно прогнозам, внесет повышение урожайности и технологичности, а не просто расширение мощностей. При этом ключевыми риск-факторами для мирового АПК останутся геополитическая напряженность, изменение климата, а также эпизоотии. Россия укрепит позиции на глобальном агрорынке, считают ФАО-ОЭСР, хотя российские аналитики обращают внимание на возможную недооценку существующих рисков и несколько ограниченный доступ к современным средствам производства.



Вызовы и риски

Геополитика может активно вмешиваться в глобальные логистические цепочки, в этом году мы это видим на примере ситуации вокруг Ормузского пролива. В результате то полной, то частичной блокады морских путей фермеры во многих странах уже недополучили азотные и фосфорные удобрения, комментирует ведущий аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов. «Это особенно чревато на фоне развивающегося рекордного Эль-Ниньо со всеми сопутствующими погодными форс-мажорами в различных регионах мира», — добавляет он.



Влияние климатических изменений очевидно при изучении трендов последних десятилетий, их проекции позволяют, например, говорить о постепенном смещении границ виноградарства на север и восток в нашей стране, продолжает Дальнов. При этом есть и огромное количество отрицательных примеров: дестабилизация производства кукурузы во Франции, винограда — в той же Франции, Италии, Испании; в целом сельского хозяйства — во множестве регионов Африки, Азии, перечисляет он.



Риски, которые выделяют эксперты ФАО-ОЭСР, хоть и актуальны для России, но не являются ключевыми для нашей страны, считает эксперт практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Альберт Маллямов. «Геополитические риски сегодня имеют скорее косвенное проявление. За последние несколько лет российские экспортеры существенно переориентировали поставки на рынки Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки. Более того, сейчас постепенно решаются вопросы, связанные с инфраструктурными ограничениями, — комментирует он. — Одновременно с этим по отдельным товарным позициям сохраняются поставки и в европейские страны, где российская продукция остается востребованной благодаря своей привлекательности».



В целом, обеспечив безопасность со стороны технологии, гарантировав объемы производства, покрывающие внутренние потребности, мы можем попасть в зону неустойчивости экспортоориентированной модели, допускает ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Денис Терновский. «Товарная структура экспорта и география рынков построены на безопасных морских путях. Именно они обеспечили колоссальный рост международной торговли, в том числе продовольствием в послевоенный период. Угрозы недорогому судоходству могут изменить модель развития отрасли», — обращает внимание он.







С 10 июля движение судов на протяжении Азово-Донского канала было ограничено из-за атак ВСУ, и к третьей декаде июля ограничения сохранялись. Минтранс сообщал, что предпринимаются все необходимые действия «для обеспечения грузовой логистики в связи с участившимися атаками противника на гражданский флот в акватории Азовского моря». В случае необходимости массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта, уточняло министерство. Минсельхоз отмечал, что ситуация в акватории Азовского моря не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и экспортные возможности страны. Между тем аналитики снижали прогнозы экспорта пшеницы в июле в том числе из-за ограничений навигации.



Климатические риски также проявляются ограниченно, продолжает Маллямов. Влияние Эль-Ниньо довольно скромно скажется на сельхозпроизводителях в России, в отличие от Южной Америки, Австралии, Африки и Азии, где его воздействие на аграрную отрасль довольно значительно. «Хотя Россия также подвержена некоторым климатическим аномалиям: засухи, весенние заморозки, которые приводят к потере части урожая и снижению урожайности посевных площадей, — добавляет он. — Потенциал для уменьшения ущерба от природных катаклизмов, разумеется, есть, в первую очередь за счет внедрения инноваций в селекции, подготовки земли, использования цифровых технологий».



В список основных рисков, по мнению Дальнова, можно было бы добавить формирование продовольственного спроса глобальными корпорациями. «По умолчанию спрос растет, поскольку увеличивается мировое население и его доходы. Но спрос поддается калибровке, при этом не всегда изменения идут к лучшему, — отмечает он. — Глобальный масштаб этих изменений, их протяженность во времени и пространстве автоматически должны возводить этот риск на первое место всякий раз, когда мы говорим о глобальной продовольственной безопасности».



При этом риск снижения доходов аграриев при соблюдении определенных условий должен быть саморегулируемым, считает Дальнов: снижаются доходы в одном сегменте — аграрии идут в другой, предложение уменьшается, цены повышаются, и сегмент снова становится привлекательным. Количество прибыльных организаций за 2025 год, по данным Росстата, сократилось с 81,6 до 78,2%, что косвенно отражается и во влиянии на Россию мировой тенденции на снижение доходов аграриев, говорит Маллямов. Кроме отсутствия значительного роста мировых цен на большинство сельскохозяйственных культур, у аграриев продолжает увеличиваться себестоимость.







Также Россия сталкивается со специфическими для нашей страны рисками, связанными с достижением технологического суверенитета и импортонезависимости, в первую очередь по генетике и селекции, добавляет Маллямов. К тому же в АПК сохраняется нехватка рабочих рук. Во внешней торговле одним из вызовов он называет необходимость увеличения доли экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.



Россия упрочит лидерство по экспорту пшеницы

Согласно прогнозу ФАО-ОЭСР, глобальное производство зерновых будет расти и к 2035 году достигнет рекордных 3,22 млрд т. Динамика в основном будет обеспечена повышением урожайности, тогда как посевные площади расширятся незначительно. Ожидается, что средняя урожайность зерновых увеличится благодаря технологическому прогрессу и совершенствованию методов производства. В том числе валовой сбор пшеницы в мире может вырасти с 806,9 млн т в 2026 году до 877 млн т, а ее площади — с 221,3 млн га до 226,1 млн га. При этом средняя урожайность, как ожидается, увеличится с 3,36 т/га до 3,88 т/га. Значительный вклад в рост мирового производства пшеницы внесет Индия (29% прироста), также авторы прогноза ожидают повышения сборов в России, Аргентине и Пакистане (в сумме 40% глобальной прибавки).



Мировой экспорт пшеницы, как ожидается, прибавит примерно 31 млн т по сравнению с базовым периодом и достигнет 235 млн т к 2035 году. При этом отгрузки основных стран-поставщиков замедлятся по сравнению с предыдущим десятилетием на фоне снижения темпов роста мирового спроса. Россия сохранит статус крупнейшего в мире экспортера пшеницы, на ее долю будет приходиться около четверти мирового вывоза, а объем поставок к 2035 году превысит 60 млн т, считают в ФАО-ОЭСР. Европейский союз останется вторым по величине внешних продаж пшеницы с более чем 32 млн т, оценивают эксперты.







Россия продолжит играть все более важную роль в мировой торговле пшеницей и, по прогнозам, сохранит конкурентоспособность на чувствительных к цене рынках, таких как Северная Африка, страны Африки к югу от Сахары и Западная Азия. Эксперты ФАО-ОЭСР считают, что спрос на импортную пшеницу со стороны стран Северной Африки и Ближнего Востока немного увеличится на фоне роста населения и ограниченных возможностей внутреннего производства.



По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, рост экспорта пшеницы до 60 млн т в 2035 году в принципе реален и соответствует текущим трендам. По предварительным данным аналитического центра «Русагротранса», в сезоне 2025/26 Россия поставила на экспорт 48 млн т пшеницы против 42,2 млн т в 2024/25 сельхозгоду (рост на 13,7%). Экспорт зерна из России по итогам 2025/26 сельхозгода превысил 60 млн т — на 10% больше, чем сезоном ранее, на долю пшеницы пришлось свыше 45 млн т экспортных поставок, оценил Союз экспортеров и производителей зерна. По расчетам Минсельхоза США, в прошедшем сельхозгоду Россия поставила на внешние рынки 48 млн т пшеницы.



Объем торговли другими видами фуражного зерна в мире — в первую очередь ячменем и сорго — к 2035 году, по прогнозу, увеличится примерно на 9 млн т и достигнет 55 млн т (без кукурузы). Ожидается, что бо́льшая часть этого роста придется на Европейский союз, Россию и Канаду: на долю этих стран, а также Австралии и Аргентины будет приходиться около 81% общего мирового вывоза, в том числе доля нашей страны оценивается в 14%. Импортный спрос по-прежнему будет сосредоточен на относительно небольшом количестве рынков: на долю Китая, Саудовской Аравии, стран Северной Африки и Ближнего Востока, а также Ирана в сумме будет приходиться около 70% мировых закупок.



Доля России в глобальных поставках кукурузы в 2035 году может составить около 2% — 4,9 млн т. Мировой экспорт кукурузы, согласно прогнозу, увеличится примерно на 34 млн т, до 218 млн т. На четырех крупнейших экспортеров — США, Бразилию, Аргентину и Украину — будет приходиться около 90% глобального вывоза.



Производство сои замедлит рост Доля масличных культур и продуктов их переработки в мировом товарообороте одна из самых высоких среди всех сельскохозяйственных товаров. Так, согласно прогнозам, в течение рассматриваемого периода более 37% мирового производства сои будет поставляться на экспорт, также на внешние рынки будет уходить около 32% глобального выпуска растительного масла. При этом динамика производства сои в мире замедлится в среднем до +0,9% в год, тогда как за последние 10 лет она составляла 2,3% в год. Валовой сбор в 2035 году может составить 469,3 млн т против 431,1 млн т в 2026-м. Рост будет обеспечиваться в основном за счет повышения урожайности с 2,97 т/га до 3,16 т\га, на долю которого придется около 70% увеличения производства. Площади под агрокультурой могут расшириться со 145 млн до 148,5 млн га. В том числе эксперты ФАО-ОЭСР ожидают увеличения производства сои в России, также в нашей стране вырастут сборы других масличных.

Номинальные цены на зерновые продолжат расти в соответствии со среднесрочными тенденциями. Эксперты ФАО-ОЭСР ожидают, что к 2035 году цены на пшеницу достигнут примерно $307/т, на кукурузу — около $236/т, на прочие виды фуражного зерна — в среднем $256/т. При этом реальная цена на пшеницу в 2035 году может составить $252,7/т против $238,7/т по итогам 2025-го, на кукурузу — $193,6/т ($199,5/т), на прочий фураж — $210,2/т ($227,2/т). «С поправкой на инфляцию цены на зерновые немного снижаются, — отмечается в обзоре. — Ожидается, что продолжающееся повышение производительности и расширение производства позволят сохранить темпы роста предложения на уровне, в целом соответствующем мировому спросу, что окажет умеренное понижающее давление на реальные цены».



Мировые рынки зерновых по-прежнему подвержены ряду факторов неопределенности, которые могут повлиять на предложение, спрос и цены в ближайшие годы, отмечают эксперты ФАО-ОЭСР. Один из наиболее серьезных факторов — погодный. «Прогноз в целом предполагает сохранение текущих производственных условий, но экстремальные погодные явления или изменения в характере погоды могут быстро повлиять на мировые поставки и цены», — отмечается в обзоре. Также продолжает создавать риски геополитическая напряженность. Колебания мировых цен на нефть в начале 2026 года усилили неопределенность в отношении цен на логистику, энергоносители и удобрения. Еще один важный источник неопределенности — возможные изменения в торговой политике, которые могут изменить структуру глобального спроса и предложения. Пример — усилия Китая по укреплению внутренней обеспеченности зерном.



Производителей мяса штормит

Согласно прогнозу ФАО-ОЭСР, мировое потребление зерновых будет повышаться за счет стабильного увеличения спроса для продовольственных целей и более медленного роста потребления кормов в животноводстве. На долю продовольственного потребления в 2035 году будет приходиться 40% общего объема потребления, на кормовые цели — 34%. Производство продукции животноводства, как ожидается, будет активнее увеличиваться в странах со средним уровнем дохода.



В 2025 году мировое производство мяса выросло на 1,4%, достигнув 375 млн т в убойном весе. Основным драйвером стал выпуск мяса птицы, также увеличилось производство свинины, тогда как говядины — сократилось из-за уменьшения поголовья в основных странах-производителях, в частности в США, а производство баранины уменьшилось в Океании. В результате мировое потребление мяса птицы и свинины выросло, говядины — снизилось, а баранины — почти не изменилось, говорится в обзоре. В 2035 году, согласно прогнозу, глобальное производство говядины может составить 82 млн т (76,7 млн т в 2026-м), свинины — 130,8 млн т (127,1 млн т), мяса птицы — 176,9 млн т (154,9 млн т), баранины — 22,2 млн т (19,1 млн т).



При этом биобезопасность и борьба с болезнями животных становятся все более важными факторами, определяющими объемы мирового производства мяса, обращают внимание эксперты ФАО-ОЭСР. Периодически возникающие вспышки гриппа птиц, африканской чумы свиней, ящура и других трансграничных заболеваний подчеркивают важность эпиднадзора, вакцинации, а также зонирования или регионализации для сокращения производственных потерь и сохранения доступа на внешние рынки. Однако эти меры связаны с увеличением производственных затрат и могут оказаться финансово невыгодными и даже недоступными для небольших производителей, что может привести к дальнейшей консолидации и усилению неравного доступа к сбыту, обращают внимание эксперты.







Международный индекс цен на мясо ФАО в прошлом году поднялся на 5%, хотя динамика по видам мяса различалась: баранина и говядина дорожали до нового исторического максимума из-за ограниченного экспорта и высокого спроса, тогда как цены на мясо птицы и свинину снизились. Неопределенность, связанная с распространением болезней животных и геополитической напряженностью, также способствовала волатильности рынка.



Эксперты ФАО-ОЭСР прогнозируют, что к 2035 году мировое потребление мяса достигнет примерно 412 млн т — на 12% больше, чем в базовый период. Динамика будет обусловлена дальнейшим ростом численности населения и повышением доходов. Во многих странах с развивающейся экономикой потребление станет больше благодаря относительно умеренным реальным ценам на мясо по сравнению с недавними пиковыми значениями. «Однако темпы роста потребления на душу населения замедлятся по сравнению с предыдущим десятилетием, поскольку модели потребления продовольствия стабилизируются, предпочтения меняются, а демографические тенденции в регионах с высоким уровнем дохода претерпевают сдвиги. Наибольший рост спроса ожидается в странах со средним уровнем дохода, в то время как потребление в странах с высоким уровнем дохода замедляется», — говорится в обзоре.



Мировое производство говядины и баранины переживает серьезный кризис из-за сокращения поголовья, что привело к росту цен почти во всех странах. Россия не стала исключением, говорит президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. В то же время, согласно прогнозу, в большинстве стран ожидается восстановление поголовья с конца 2026 года, что в перспективе приведет к некоторому снижению цен, допускает он.



«В России мы увидим тенденцию ускоренного замещения в рационе красного мяса мясом птицы. Но даже на этом фоне рост производства мяса птицы не фиксируется. Теоретически это могло бы восполнить сокращающиеся поставки говядины и телятины на рынке, но в первом полугодии 2026-го динамика производства мяса птицы в России отрицательная», — отметил он. Это оказывает дополнительное давление на цены говядины — курица и индейка не могут заместить выпадающие объемы этого вида мяса, в результате цены остаются на довольно высоком уровне. Поскольку восстановить поголовье КРС в течение даже двух лет невозможно физически, скорее всего, потребность рынка в импорте говядины возрастет. Но и за рубежом восстановление поголовья — это вопрос как минимум среднесрочной перспективы, уверен эксперт.



Отрасль свиноводства в России находится в состоянии «идеального шторма», и по итогам года средняя рентабельность по EBITDA свиноводческих предприятий может упасть до критической отметки, предупредил гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев в ходе годового собрания членов союза. «Из-за возросшей производственной себестоимости, которая была в последние два года, и обвального снижения средних цен на 15-20% прогнозный показатель рентабельности по EBITDA за 2026 год снизится с 25-30% в прошлые годы до практически нуля или около нуля. Это значит, что у компаний не остается никаких средств, чтобы оплачивать внепланово возросшие за последние годы финансовые расходы, возвращать тело кредитов, амортизировать основные средства», — пояснил он.







Цены на свинину снизились из-за роста предложения — как за счет внутреннего производства, так и увеличения в первом полугодии импорта различных видов мяса, прежде всего птицы на 35% относительно января — июня 2025-го, в основном за счет дешевого куриного филе из Китая. Импортная замороженная курица преимущественно идет на переработку, вытесняя из рецептур более дорогую свинину, спрос на которую и так снижается из-за сокращения доходов населения.



У производителей мяса бройлера в январе — июне средняя рентабельность уменьшилась до 6-7% — с 8-9% годом ранее и 10-12% в тот же период 2024-го. Производители мяса птицы традиционно уделяли большое внимание повышению эффективности, однако в последние полтора года оптимизация стала фактически условием выживания бизнеса, говорил Давлеев «Известиям». Давление на отрасль усилили стагнация оптовых цен, удорожание кредитов и рост затрат на оплату труда. Одной из причин ухудшения финансовых показателей стало увеличение ввоза курицы из Китая.







По прогнозу ФАО-ОЭСР, Китай продолжит играть ключевую роль в динамике мировой торговли мясом. «Усилия, направленные на развитие внутреннего производства животного белка, способствуют повышению самообеспеченности страны свининой и сокращению импорта, в то время как спрос на импорт говядины остается структурно значимым, что позволяет Китаю оставаться одним из основных рынков сбыта для крупных экспортеров, — говорится в обзоре. — В то же время Китай недавно перешел от статуса нетто-импортера к статусу нетто-экспортера мяса птицы. Согласно прогнозам, в течение рассматриваемого периода он увеличит объем чистого экспорта и станет пятым в мире экспортером мяса птицы после Таиланда, что обусловлено ростом производственных мощностей, конкурентоспособными ценами и улучшением соответствия требованиям рынков-импортеров». Крупнейшими в мире экспортерами мяса останутся Бразилия, ЕС и США. На их долю, по прогнозу, к 2035 году будет приходиться более половины глобальных поставок мяса.



Нужно повышать технологичность

Есть точка зрения, что мир в следующие 10 лет достигнет пределов роста производительности в сельском хозяйстве, говорит Дальнов. Соответствующая тенденция действительно заметна в динамике мировой урожайности основных зерновых и особенно масличных культур. Статистика показывает, что в производстве пальмового, подсолнечного, рапсового масла пики эффективности, возможно, уже пройдены. Производство оливкового масла на гектар за последние годы упало в четыре раза, с 2018 года этот показатель стабильно снижается, обращает внимание он. «Это показывает, что во многих сегментах сельского хозяйства угрозам невозможно противостоять чисто технологически, — считает эксперт. — Требуется стратегическое понимание, куда и как может мигрировать производство. Наша страна — одна из немногих — обладает соответствующими резервами для сочетания технологических мер, например работы с генетикой зерновых на юге страны — и экстенсивного развития за счет расширения посевных площадей».



В России есть большой потенциал как по введению новых площадей, так и по повышению урожайности за счет внедрения новых технологий, соглашается Маллямов. Однако не стоит забывать, что новые площади требуют восстановительных работ. Перспективным, по его словам, представляется и возвращение земель в сельскохозяйственный оборот за счет методов регенеративного земледелия: сокращение обработки почвы, обеспечение севооборота, внедрение почвопокровных растений и др. «Больший потенциал в повышении производительности в сельском хозяйстве: внедрение практик углеродного земледелия, методов регенеративного животноводства, внедрение в хозяйства экономики замкнутого цикла, использование агродронов и др., — перечисляет эксперт. — Передовые российские компании в сфере АПК уже активно применяют технологические инновации, что позволяет повысить эффективность работы сельхозпредприятий».



Старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова уверена, что основной вклад в динамику сельхозпроизводства в России уже сейчас и в перспективе до 2035 года будет обеспечивать повышение технологичности: рост урожайности, продуктивности животных, снижение потерь и повышение эффективности использования ресурсов. Экстенсивные факторы могут играть вспомогательную роль в отдельных регионах, но не станут основным драйвером.



Экстенсивные факторы (расширение посевных площадей, увеличение поголовья) еще имеют ограниченный потенциал, но он быстро сокращается. Так, вовлечение в оборот заброшенных земель возможно, но экономически оправданно не везде, поскольку требуются значительные инвестиции в мелиорацию, инфраструктуру и технику. В животноводстве рост возможен за счет модернизации ферм и повышения продуктивности, а не только за счет увеличения численности скота, думает она.



Согласно прогнозам ФАО-ОЭСР, конкуренция на мировом агрорынке, вероятно, будет идти не в объемах, а в ценах на продовольствие, которые останутся на относительно низком уровне, отмечает Терновский. В этой ситуации, по его мнению, нужно оптимизировать затраты, добиваться роста эффективности, что слабо увязывается с экстенсивным развитием. «Скорее можно ожидать перемещения производства в регионы с низкой себестоимостью производства», — допускает он.



Компании готовы наращивать экспорт Экспорт остается одним из стратегических направлений развития группы «Черкизово». Компания уже поставляет продукцию в более чем 20 стран и последовательно расширяет свое присутствие на зарубежных рынках. Наиболее перспективными остаются страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ, где наблюдается устойчивый рост спроса на качественные продукты питания. «Приоритетом является не только увеличение объемов поставок, но и расширение ассортимента продукции с высокой добавленной стоимостью, а также экспорт продуктов, невостребованных или пользующихся малым спросом на российском рынке», — комментирует пресс-служба компании.



Дальнейшее развитие экспорта будет зависеть от сохранения конкурентоспособности российских производителей, открытия новых рынков и снятия существующих барьеров, взаимного признания ветеринарных требований, состояния международной логистики, наличия государственной поддержки экспорта продукции АПК, перечисляют в компании. «В целом мы позитивно оцениваем перспективы укрепления позиций России на мировом аграрном рынке. Наша страна обладает значительными преимуществами: большим земельным фондом и развитой сырьевой базой, высоким уровнем вертикальной интеграции крупных производителей и развитой внутренней логистикой, современными производственными мощностями, — отмечает представитель «Черкизово». — При условии обеспечения высокого уровня биобезопасности предприятий, доступности для производителей передовых решений в области генетики, ветеринарии, фитосанитарии и фармакологии российский АПК будет оставаться одним из наиболее конкурентоспособных игроков на мировом рынке продовольствия».



Приоритетными экспортными рынками для «Агросилы» остаются страны СНГ, а также перспективные рынки Азии и Ближнего Востока, в том числе направления, где востребована халяльная продукция. «Компания продолжит работу над расширением географии поставок, адаптацией продукции под требования зарубежных партнеров, развитием упаковочных решений и увеличением сроков годности», — говорит представитель агрохолдинга. Реализация экспортных планов российского АПК напрямую зависит от адаптации продукции под требования азиатских и ближневосточных рынков, развития логистических коридоров и снижения транзакционных рисков, уверены в компании. «В целом позиции России на мировом агрорынке имеют высокий потенциал для дальнейшего укрепления, однако драйвер роста смещается от экспорта чистого сырья к поставкам готовых продуктов переработки», — добавляет представитель «Агросилы».

Возможно, наибольшего возврата на инвестиции сейчас можно добиться, направив ресурсы на изучение влияния климата на сельское хозяйство и на разработку соответствующих программ развития, рассуждает Дальнов. «Например, мы знаем, что производителей пшеницы на юге страны ждут сложности, связанные с повышением температур и снижением количества осадков. В какой момент и в каких районах выращивание пшеницы может стать экономически нецелесообразным? Куда можно сместить выращивание пшеницы? Что выращивать вместо нее? На эти вопросы могут дать ответы агроклиматологи, вооруженные мощнейшими программами и математическими моделями», — комментирует он.



Эксперты ФАО-ОЭСР выделяют несколько ключевых технологических направлений (цифровизация, биотехнологии, точное земледелие), которые будут активно развиваться в мире в следующие 10 лет. По оценке Маллямова, во всех этих направлениях у России есть хорошая база для развития и масштабирования технологий. «Наиболее легко масштабируемы цифровые технологии, так как они не требуют длительного цикла разработки, капитальные затраты по большинству продуктов ниже, чем в биотехнологиях, вследствие чего и окупаемость цифровых инноваций обычно достигается быстрее, — отмечает он. — В основу технологий точного земледелия заложено использование цифровых инструментов. А на развитие и масштабирование биотехнологий в России направлен нацпроект “Технологическое обеспечение продовольственной безопасности”».



По мере выравнивания уровня оплаты труда в сельском хозяйстве и других отраслях можно ожидать повышения капиталоемкости производства и снижения числа занятых. «Цифровизация во всех ее формах здесь является приоритетом. Проблемой может стать нехватка капитала, связанная со снижением привлекательности отрасли на фоне стагнации мировых цен и возможных логистических проблем в экспорте», — добавляет Терновский.



При этом развитие экспорта продукции АПК в долгосрочной перспективе, по его мнению, сдерживает возможность отрасли произвести дополнительный объем по ценам, задаваемым мировым рынком. Если отрасль найдет ресурсы на технологическую перестройку, способную снизить затраты, экспортный потенциал резко возрастет, считает эксперт.







Бизнес смотрит на перспективу

Группа «Черкизово» рассчитывает стратегию развития бизнеса на годы вперед, поскольку проекты в агропромышленном комплексе требуют значительного объема инвестиций и имеют длительные сроки окупаемости. Это касается строительства птицеводческих и свиноводческих комплексов, мясоперерабатывающих предприятий, комбикормовых заводов, а также развития растениеводческого направления. Однако в последние годы внешняя среда стала более волатильной, признают в компании. Поэтому, сохраняя неизменными стратегические цели, группа сделала операционное планирование более гибким. «Сегодня “Черкизово” регулярно актуализирует инвестиционные планы, сценарии закупок оборудования и сырья, экспортную стратегию и логистические цепочки с учетом изменения рыночной конъюнктуры. Такой подход позволяет одновременно сохранять долгосрочный вектор развития и оперативно реагировать на изменения внешней среды», — комментирует пресс-служба агрохолдинга.



Сейчас агробизнес требует способности быстро адаптироваться к изменениям, соглашается гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. В компании стратегия развития строится с учетом разных направлений деятельности, для каждого рассматриваются факторы роста, риски и перспективы. «В работе мы используем сценарный подход к планированию — формируем базовый, консервативный и прогрессивный сценарии развития, а также, исходя из этих сценариев, различные матрицы рисков, — рассказывает топ-менеджер. — Это помогает учитывать возможные изменения в экономике, на рынках сырья и готовой продукции, в технологической среде и внешних условиях. Глобальные цели сохраняются, но операционные планы регулярно пересматриваются специалистами департамента стратегии с учетом новых факторов».



Цифровая трансформация на базе отечественных продуктов стала важной составляющей долгосрочной стратегии развития бизнеса группы «Продо». Сегодня для повышения эффективности и качества протекающих процессов в компании используют актуальные технологические решения, интернет вещей, цифровых двойников, а также роботизацию бизнес-процессов, рассказывает директор по развитию информационных систем и технологий «Продо Тех» Владимир Игнатов. «Все это позволяет заложить устойчивый фундамент для достижения стратегической целей — переходу к цифровым методам управления деятельностью всего агрохолдинга», — говорит он.



Основной акцент компания сделала на актуализации платформы регламентированного учета на базе ERP, цифровизации производственного процесса на базе MES и внедрении современных WMS — систем. Так, в сотрудничестве с фирмой 1С был запущен проект внедрения шаблонного ERP в мясопереработке. Технология позволила объединить планирование, производство, бухгалтерию, комплексное управление ресурсами, ценообразование, продажи и закупки.



Параллельно в производственные процессы внедрили систему MES, сейчас она функционирует на «Мясокомбинате Клинский». Программное обеспечение позволило кардинально улучшить существующую систему учета, оцифровать процессы участка по сборке специй — важнейшего этапа производства мясных изделий и полуфабрикатов. «Как результат — заметно повысился оперативный контроль производства, качество процессов, снизилось использование бумажных носителей на предприятии, — оценивает Игнатов. — Планируется, что далее автоматизация охватит участки изготовления, термической обработки и охлаждения продукции. На заключительном этапе — к MES-системе подключат операции по упаковке, маркировке и передаче продукции на склад. В целом внедренная система будет способствовать эффективной оптимизации использования материалов и финансовых ресурсов».



Для организации бесперебойных офисных процессов компания также успешно внедряет роботов-помощников на базе технологии RPA. Так, в различные офисные процессы компании внедрены бизнес-роботы, которые сегодня выполняют различные бизнес-функции в центральном офисе компании. Технология позволила достичь порядка 4,5 тыс. часов экономии рабочего времени и этот показатель продолжает расти.



Еще одним важным проектом в направлении цифровизации и эффективного управления агроресурсами компании стало внедрение «Цифрового двойника поля». Результатом внедрения стало выявление и возвращение в севооборот порядка 5% земельного фонда группы «Продо» только за счет оцифровки. Также технология позволила вести точное планирование сроков посева и обработки земель. Еще одним положительным моментом стало снижение затрат на использование горюче-смазочных материалов и удобрения за счет точного расчета и оптимизации маршрутов техники. Доступ к информации в режиме реального времени позволил ускорить принятие решений, а снижение бумажного документооборота — сократить количество ошибок на рутинных операциях.



В 2026 году в стратегию цифровой трансформации группы официально включили искусственный интеллект. Компания выбрала путь развития собственной экспертизы и создания модели внутри ИТ-контура группы, что дает гарантии информационной и экономической защищенности, а технологии гиперавтоматизации дают потенциальное увеличение эффективности проекта цифровой трансформации, добавляет Игнатов.

«Агросила» сохраняет базовый горизонт долгосрочного стратегического планирования до 2030 года. Однако под влиянием макроэкономических факторов (удорожание льготных кредитов) и геополитического давления структура и глубина планирования внутри этого горизонта существенно изменились: компания перешла от долгосрочного инвестирования в расширение к модели операционной эффективности и гибким среднесрочным бюджетам на один-три года, говорит представитель агрохолдинга.



Ключевую роль в стратегии развития играют цифровые и современные технологии, они превратились из инструмента автоматизации в главный драйвер устойчивости и маржинальности бизнеса, продолжает он. «Сегодня динамика производства холдинга на 80-85% определяется интенсивными факторами — цифровизацией, эффективностью, технологиями — и лишь на 15-20% — экстенсивными (расширением земельного банка или поголовья)», — уточняет представитель «Агросилы».



Современные технологии являются одним из ключевых факторов повышения эффективности бизнеса, соглашаются в «Черкизово». «Мы рассматриваем цифровизацию как инструмент, позволяющий увеличить производительность, снизить издержки и повысить качество продукции на всех этапах производственной цепочки», — поясняют в пресс-службе компании. Так, группа активно использует автоматизированные системы управления производством, цифровые решения в растениеводстве, технологии мониторинга состояния животных и птицы, системы прослеживаемости продукции, аналитику больших данных и элементы искусственного интеллекта. Увеличение земельного банка или поголовья остаются важными факторами роста производства, однако все бо́льшую роль играет эффективность использования уже имеющихся ресурсов. Поэтому дальнейшее развитие компании во многом будет связано именно с технологическим совершенствованием производства, добавляют в пресс-службе.



В агрохолдинге «Степь» цифровые технологии уже стали неотъемлемой частью рабочих процессов. «В ситуации постоянно растущих издержек и обостряющейся конкуренции на рынках линейное наращивание ресурсов становится, во-первых, сложным, во-вторых, неэффективным без повышения производительности труда, — поясняет Недужко. — Вопрос увеличения производительности труда в сельском хозяйстве стоит крайне остро не только по экономическим соображениям, к этому подталкивает хронический дефицит кадров в отрасли. Поэтому у нас рост производства и развитие компании обеспечиваются прежде всего за счет повышения интенсивности и эффективности, которую обеспечивают модернизация и перевооружение производства, цифровизация и автоматизация всех процессов».



Чтобы вывести уже имеющиеся цифровые процессы в компании на новый уровень в структуре R&D-центра агрохолдинга «Степь» в этом году было создано новое подразделение по работе с ИИ, которое уже укомплектовано специалистами и реализует первые проекты. «Наша глобальная цель — в рамках нашей политики импортозамещения создать собственные нейросети, ИИ-агентов и ИИ-ассистентов, предиктивные системы и чат-ботов, словом, множество ИИ-программ, которые поднимут цифровую экосистему агрохолдинга на новый уровень, — делится Недужко. — Кроме того, в этом году мы начали процесс обучения абсолютно всех сотрудников работе с новыми цифровыми инструментами, включая ИИ».



За последние годы рынок существенно изменился — российские решения стали активнее развиваться, а бизнес получил больше возможностей для внедрения отечественных технологий, продолжает Недужко. «Степь» уже несколько лет последовательно реализует программу импортозамещения и внедряет в производственные процессы российские цифровые продукты, включая собственные разработки. Важную роль в этом направлении играет R&D-центр компании, который занимается созданием цифровых агротехнологий и разработкой актуальных решений для сельхозпроизводства. «Потенциал для развития рынка отечественных технологий в сельском хозяйстве огромен, — уверен Недужко. — Однако необходимо подходить к этому вопросу с точки зрения спроса и окупаемости. Важным инструментом развития могут стать коллаборации бизнеса и фундаментальной науки. В России исторически сильна инженерно-техническая и математическая школы — это наши сильные преимущества, которые необходимо грамотно использовать».



В «Агросиле» текущую доступность передовых технологий и средств производства для АПК оценивают как удовлетворительную. «Переориентация на отечественный рынок, Китай и альтернативные каналы поставок помогла АПК избежать технологического дефицита, но сильно увеличила расходы на логистику и обслуживание, — оценивают в компании. — Главным сдерживающим фактором сейчас выступает финансовая недоступность передовых решений для большинства хозяйств из-за высоких кредитных ставок и снижения маржинальности отрасли».



Несмотря на изменения последних лет, российский АПК сумел адаптироваться к новым условиям. По ряду направлений были найдены альтернативные поставщики оборудования и комплектующих, активно развивается сотрудничество с производителями из дружественных стран, расширяются возможности отечественного машиностроения и IT-разработок, перечисляют в «Черкизово». «Безусловно, по отдельным категориям оборудования и специализированных технологий сохраняются определенные ограничения. Однако они не являются критическим фактором, способным остановить развитие отрасли, — подчеркивает представитель компании. — Группа научилась выстраивать новые цепочки поставок, локализовывать отдельные решения и адаптировать производственные процессы». В долгосрочной перспективе важнейшим фактором конкурентоспособности российского АПК станет дальнейшее развитие собственных технологий, селекции, генетики, автоматизации и цифровых решений, добавляют в компании.

