Мировые цены на зернобобовые могут вырасти

Рекордный урожай зернобобовых прошлого года привел к снижению цен flickr.com

Цены на зернобобовые в мире в сезоне-2026/27 будут расти, учитывая факторы Эль-Ниньо и нарушения торговых потоков из-за логистических проблем на фоне военных конфликтов. Такой прогноз в ходе конференции «Где маржа», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка, озвучил директор по продажам трейдинговой компании «ПроГрейн» Джем Богусоглу. «Надеюсь, логистика не подведет, а Эль-Ниньо уже с нами. Могут быть разные степени его проявления — обычная, значительная и суперсильная. Если будет базовый сценарий, то цены на зернобобовые останутся примерно на нынешнем уровне, но прогнозы смещаются в сторону более радикальных вариантов, и итоги муссонов в Индии в августе-сентябре для нас будут наиболее показательными», — сказал он.



В прошлом году основные страны-производители получили рекордные урожаи. В том числе в России было собрано более 8 млн т, включая 5,7 млн т гороха (данные Росстата). Мировое производство гороха в прошлом году составило 18 млн т при потреблении на уровне 16 млн т, что привело к увеличению переходящих запасов и снижению цен, сказал Богусоглу.



В этом году перспективы глобального урожая зернобобовых менее однозначные из-за фактора Эль-Ниньо. Так, впервые за последние годы ожидается сокращение сбора нута в Индии — крупнейшем его производителе. Также прогнозируется снижение урожая зернобобовых в Канаде, где в прошлом году собрали более 8 млн т гороха и чечевицы. В этом сезоне площади под горохом там сократились, в частности, фермеры переориентировались на возделывание канолы. Валовой сбор в России также будет меньше прошлогоднего из-за погодных условий, но по-прежнему достаточно хорошим, в том числе урожай гороха может быть на уровне 4,4 млн т, отметил Богусоглу. Экспорт гороха из России, по его оценке, может достичь 2 млн т, «если не будет логистических препятствий».



«У традиционных экспортеров накоплены серьезные запасы, но спрос не растет такими быстрыми темпами», — добавил он. Тем не менее, эксперт считает, что в этом сезоне Китай может увеличить закупки гороха до более чем 3 млн т. При этом логистика и логистические ограничения будут двигать цены вверх. «Турция и Египет, как правило, закупают желтый горох, но Азовское море сейчас закрыто для перевозок. И если будут такие же проблемы, я думаю, что цены станут расти гораздо быстрее, чем ожидалось», — допустил Богусоглу. Сейчас пикового спроса не наблюдается, поскольку картина по Эль-Ниньо пока неясна, добавил он.



Мировое производство чечевицы может снизиться с 10 млн т до 9 млн т. При этом запасы также сохраняются на высоком уровне. «Мы видим, что Канада, Россия и Австралия обладают достаточными мощностями по экспорту чечевицы, чтобы насытить рынок, — отметил эксперт. — Уровни поставок будут зависеть от силы Эль-Ниньо».



В целом глобальный рынок зернобобовых очень сильно зависит от состояния индийского рынка, на долю котого приходится около 27% мирового потребления. Импорт страны составляет 5,8 млн т, и в этом сезоне ожидается довольно интенсивный ввоз, в том числе может потребоваться поставить 1,1 млн т нута, и показатели еще могут вырасти, считает Богусоглу. В Австралии — крупнейшем экспортере нута — сейчас засуха, и его посевы сократились, и, по словам Богусоглу, страна уже начинает закладывать в цены эффект Эль-Ниньо. При этом Индия рассчитывает к 2030 году достичь самообеспечения по зернобобовым — ограничить импорт и нарастить собственное производство. «Но не все всегда в их руках, значительную роль будут играть погодные условия», — подчеркнул Богусоглу.



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