Аналитическая компания «ПроЗерно» понизила прогноз урожая

Впервые в истории площадь под яровой пшеницей будет менее 10 млн гектаров М. Стулов / Ведомости

Аналитическая компания «ПроЗерно» понизила прогноз сбора зерновых и зернобобовых на 2,7 млн т, до 134,7 млн т (без учета новых регионов), пишет «Интерфакс». Этот показатель на 4,6% меньше, чем в 2025 году и на 2,6% ниже среднего значения за последние пять лет. В том числе сбор пшеницы может составить 86,85 млн т (свыше 91 млн т в прошлом году), ячменя — 19,2 млн т (19,67 млн т), кукурузы — 15,7 млн т (14,8 млн т).



По прогнозу компании, площадь сева зерновых под урожай этого года может составить 41,97 млн га (без новых регионов) против 43,75 млн га в 2025-м. При этом, по словам гендиректора «ПроЗерна» Владимира Петриченко, впервые в истории, по крайней мере с 1970 года, площадь под яровой пшеницей будет менее 10 млн га — 9,86 млн га. Однако средняя урожайность ожидается выше предыдущих расчетов — 32,2 ц/га против 31,8 ц/га по майской оценке. Это всего на 0,3% ниже, чем в 2025 году (32,3 ц/га) и на 8,1% выше среднего показателя за пять лет.



На прошлой неделе аналитический центр «СовЭкон» понизил прогноз урожая пшеницы с 90,3 млн т до 88,9 млн т из-за уменьшения показателя площади ее сева с 26,4 млн га до 25,8 млн га. Снижение обусловлено сокращением посевов яровой пшеницы с 10,5 млн га до 9,9 млн га — самого низкого уровня за последние десятилетия. Прогноз валового сбора зерна в целом был уменьшен со 137,4 млн т до 135,2 млн т. В том числе урожай ячменя теперь прогнозируется на уровне 18,8 млн т (ранее — 18,3 млн т), прогноз сбора кукурузы остался прежним — 14,6 млн т.



Минсельхоз пока не озвучивал прогноз урожая зерна. Вице-премьер Дмитрий Патрушев в конце июня говорил, что делать прогнозы пока рано. «Прогнозы давать пока рано, к уборке недавно приступили, ожидания хорошие. Какие будут прогнозы — посмотрим», — цитировал его ТАСС. Минсельхоз США в июне повысил прогноз урожая пшеницы в России в этом году на 2 млн т, до 88 млн т (без учета Крыма и новых регионов). В том числе потенциальный урожай озимой пшеницы американское агроведомство оценило в 64 млн т, яровой — в 24 млн т. Средняя урожайность агрокультуры может составить 3,41 т/га — на 1% меньше, чем в прошлом году, общая площадь к уборке оценивается в 25,8 млн га (минус 2% к 2025-му).



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