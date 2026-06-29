Дмитрий Патрушев: посевная в России почти завершена

Урожай зерна на юге может значительно увеличиться относительно прошлого года Pixabay

Посевная в России практически завершена, но делать прогнозы урожая пока рано. В то же время ожидания хорошие. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. «Прогнозы давать пока рано, к уборке недавно приступили, ожидания хорошие. Какие будут прогнозы — посмотрим», — сказал он (цитата по ТАСС). Вице-премьер также добавил, что экспорт зерна в новом сезоне будет напрямую связан с объемом урожая.



Сейчас уборочная кампания проводится на юге страны, и, как отмечают аналитики «СовЭкона», стартовала она с неожиданно высоких отметок. Так, первые намолоты озимого ячменя в Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях существенно превысили показатели прошлого года. Кроме того, аналитический центр прогнозирует резкий рост сбора пшеницы в регионе — до 37,4 млн т против 31,9 млн т в 2025 году, пишет «Коммерсантъ».



По словам директор «СовЭкона» Андрея Сизова, в Ростовской области урожайность озимого ячменя составила 4,7 т/га — это на 73% выше, чем в прошлом сезоне, когда была сильная засуха. Ставропольский край зафиксировал 4,6 т/га, что на 10% превышает и без того сильный результат предыдущего года. Краснодарский край показал 5,5 т/га — прирост на 22%. В то же время, уточняет эксперт, речь пока идет максимум о нескольких десятках тысяч гектаров, и итоговые цифры еще могут существенно корректироваться. Тем не менее, он расценивает старт как сильный и ожидает, что аналогичная картина вскоре проявится и по пшенице.



Причины ожидаемого роста носят прежде всего агрометеорологический характер. Прошлый сезон на юге страны выдался аномально сложным: озимые культуры пострадали от засухи в критические фазы вегетации, что и обусловило низкую базу сравнения. Нынешняя зима и весна оказались куда более благоприятными — достаточное увлажнение почвы и мягкие температуры позволили посевам сформировать хороший колос. При этом Сизов обращает внимание на риски для рублевого рынка зерна: масштабное предложение, по всей видимости, окажет давление на закупочные цены. «Выглядит это пока не очень оптимистично для рублевого рынка. На месте сельхозпроизводителей стоит подумать, что делать с урожаем», — сообщил Сизов (цитата по «Коммерсанту»).



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал ТАСС, что урожай пшеницы в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2026 году может превысить показатель 2025-го и составить около 38 млн т. «На юге России, в двух федеральных округах — Южном и Северо-Кавказском — в общем и целом мы видим, что называется, “на корню” хороший урожай пшеницы. В прошлом году эти округа собрали порядка 32 млн т пшеницы. В этом году, по предварительным данным, могут собрать примерно 38 млн т», — оценил Рылько (цитата по ТАСС). В то же время качество пшеницы в этих округах может быть несколько ниже, чем в прошлом году, допустил он.



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