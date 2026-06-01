На хранение направят миллиарды. Как могут увеличиться вложения в возведение новых элеваторов

Koblik Group

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В течение ближайших пяти лет совокупные инвестиции в строительство мощностей для хранения агрокультур могут приблизиться к 0,5 трлн руб., оценили аналитики Россельхозбанка. Однако некоторые профильные эксперты настроены более скептично: при текущих кредитных ставках строительство элеваторов в хозяйствах, особенно небольших и средних, — практически не окупаемое дело. Сами сельхозпроизводители подтверждают, что емкости для хранения зерна сейчас возводить нерентабельно из-за высокой стоимости заемных средств. Однако некоторые все же имеют планы на расширение таких мощностей

В 2026—2030 годах мощности для хранения продукции растениеводства в России могут увеличиться более чем на 20 млн т — со 164 до 185,5 млн т, а инвестиции в строительство и модернизацию элеваторов могут достигнуть 494 млрд руб., прогнозирует Центр отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка. Повышение интереса к данному направлению аналитики объясняют тем, что, во-первых, хранить зерно на собственных объектах значительно выгоднее, чем пользоваться сторонними, во-вторых, государственные задачи по увеличению производства зерновых и зернобобовых культур к 2030 году до 170 млн т и вводу в оборот земель сельхозназначения создают устойчивый спрос на такие вложения. Элеваторные комплексы из необходимого инфраструктурного проекта переходят в статус стратегического актива, который обеспечивает контроль над цепочкой создания стоимости от поля до экспортного терминала. Собственный элеватор позволяет экономить на тарифах и зарабатывать на гибкой стратегии продаж, так как дополнительная маржа здесь делает проект окупаемым уже за три-четыре сезона эксплуатации, считают эксперты ЦОЭ.



Дефицит в современных технологиях

Согласно оценке Минсельхоза, мощностей для хранения зерна в стране в целом достаточно, а в случае необходимости сельхозпроизводители активно применяют технологии по его мобильному хранению. Ссылаясь на данные региональных органов управления АПК, замдиректора департамента регулирования рынков АПК агроведомства Сергей Сапожников ранее сообщал, что общая мощность зернохранилищ в России превышает 167 млн т, в том числе в Приволжском федеральном округе сосредоточены емкости на 41 млн т, в Центральном — на 39 млн т, в Южном — на 35 млн т.



По наблюдениям же специалистов комитета Торгово-промышленной палаты по развитию АПК, страна ежегодно теряет около 10%, или 10-12 млн т, зерна при его хранении и передвижении из-за дефицита современных элеваторов. Председатель комитета Петр Чекмарев в прошлом году отмечал, что имеющиеся на тот момент мощности были рассчитаны на единовременное хранение 160 млн т зерна, однако они включают и напольные элеваторы, и простые зернохранилища в хозяйствах, а вот современных емкостей критически не хватает. ВНИИ зерна и продуктов его переработки оценивает долю элеваторов в общей мощности хранилищ менее чем в 50%. Остальное — это склады, которые могут обеспечивать только краткосрочное хранение. В итоге из 41% продовольственных потерь 19% приходится на зерно и зернопродукты, считают эксперты института: аграрии в ожидании более выгодных цен предпочитают не сдавать урожай на элеваторы, а держать его в складах, не оборудованных для длительного хранения. В результате в первую очередь снижается качество зерна, его безопасность, а затем и количество зерновой массы.



Koblik Group (производитель сельскохозяйственного оборудования, включая элеваторное) совокупные мощности хранения зерновых и масличных оценивает примерно в 166 млн т, при этом отрасли не хватает именно технологичного хранения. «Только 40% всех зернохранилищ соответствуют современной термометрии и вентиляции, позволяющим качественно сохранить продукт, — утверждает коммерческий директор компании Николай Ковалев. — Остальной объем приходится на склады напольного типа и устаревшие объекты, где риски потери качества зерна при длительном хранении слишком высоки».



Заместитель гендиректора «Аеон Агро» (Пензенская область) Дмитрий Гарнов уверен, что в России есть дефицит мощностей для хранения зерна. «Из-за этого зачастую затягивается уборка — урожай некуда размещать», — подчеркивает он.



Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский напоминает: когда в 2022 году в нашей стране был собран рекордный урожай зерна — порядка 157 млн т, — были опасения, что хранить его будет негде, ожидались потери. «Но зерно сохранили, и как раз тогда выяснилось, что полиэтиленовые рукава для временного хранения в хозяйствах работают. Годами, конечно, продукцию в них не хранят, но в пределах полугода — вполне: получается дешево, при этом продукция неплохо сохраняется», — акцентирует внимание он. Иными словами, с учетом данного метода хранения и напольных складов мощностей в совокупности в стране достаточно, полагает эксперт.



За последние десятилетия имел место волнообразный процесс инвестирования в зернохранилища, отмечает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. В результате эти емкости значительно увеличились по всей России, особенно на уровне сельхозпредприятий. В то же время параллельно с ростом урожаев наблюдается увеличение хранения зерна и масличных в рукавах. «А это как раз косвенное свидетельство того, что стационарных мощностей все-таки не хватает», — делает вывод Рылько.







Расширение и модернизация элеваторных мощностей актуальны для страны в целом, считает представитель холдинга «Агросила». Этому способствуют несколько факторов. В их числе ежегодный рост урожайности агрокультур, требующий увеличения объемов хранения, дефицит современных элеваторов, отвечающих современным технологическим и экологическим стандартам, необходимость снижения логистических издержек и рисков, связанных с размещением зерна на удаленных или недостаточно оборудованных объектах. Кроме того, у отрасли потребность в повышении качества хранения, а современные емкости позволяют лучше сохранять зерно за счет контроля температуры, влажности и других параметров. «Также новые элеваторы нужны для обеспечения потребностей растущего экспортного потенциала: наличие современных мощностей упрощает подготовку зерна к отгрузкам и соответствие международным требованиям», — подчеркивает спикер.



Основная причина нехватки мощностей для хранения — изменение баланса между валовым производством зерна и его дальнейшей отгрузкой на экспорт, уверен Ковалев. По его словам, до 2022 года на экспорт уходило до 30-35% урожая, что обеспечивало быструю оборачиваемость складов. «Сейчас из-за геополитических барьеров и усложнения логистики экспортные каналы сузились, что привело к эффекту “инфраструктурного тромба”, — говорит он. — Рекордные урожаи последних лет при ограниченном вывозе создают избыток предложения внутри страны». В этих условиях зерно приходится хранить дольше, а емкостей для этого физически не хватает.



Также топ-менеджер обращает внимание на векторный сдвиг севооборота от зерновых к масличным культурам. Посевы последних только в 2025 году выросли более чем на 11%. «В связи с тем, что подсолнечник занимает объем примерно в два раза больший из-за разной плотности семечки и зерновых, переход с пшеницы на подсолнечник или сою при одном и том же тоннаже урожая требует кратного увеличения кубометров хранения, — объясняет он. — Также масличным нужен более тщательный контроль влажности и температуры».



Хранить у себя или на стороне?

По мнению заместителя руководителя ЦОЭ Россельхозбанка Олега Князькова, в ближайшие годы сегмент элеваторной инфраструктуры закрепится в числе наиболее устойчивых и предсказуемых направлений для инвестиций со стороны агрохолдингов. В условиях, складывающихся в 2026 году, говорить о предсказуемых инвестициях в АПК в целом непросто, экономическая среда остается волатильной, ключевая ставка высокая, экспортная конъюнктура меняется, комментирует Ковалев. «Но именно элеваторное строительство в этом списке выглядит одним из наиболее обоснованных стратегических вложений, — соглашается он. — Впрочем, по состоянию на май 2026-го видно, что в лучшем случае за этот год будет введено 2-3 млн т новых мощностей для хранения. Таким образом, чтобы выйти на прогнозные более 20 млн т к 2030 году, необходимо строить в среднем по 6 млн т емкостей ежегодно». Такой рывок невозможен без системной государственной поддержки, например в виде масштабной федеральной программы с прямым финансированием строительства элеваторов и современных складов. Причем проекты должны быть запущены уже сейчас: спроектированы, заложены, профинансированы. Без этого прогноз останется амбициозной, но практически не реализуемой целью, скептичен топ-менеджер.



Для решения проблемы сохранности урожая зерна необходимо учитывать, что в общем объеме производства данной продукции доля агрохолдингов невелика, акцентирует внимание Злочевский. «КФХ в совокупности собирают урожай зерна больше, чем все агрохолдинги, вместе взятые, а есть еще так называемые крепкие середнячки, которые являются фундаментом российского урожая зерновых», — говорит он.



В то же время фермеру сторонним элеватором пользоваться невыгодно — затраты не окупаются, продолжает глава РЗС. Ежегодно товарного зерна, которое необходимо хранить длительное время, у среднего хозяйства площадью возделывания 5 тыс. га остается 10-15 тыс. т, а у небольшого (500-800 га) — порядка 1-5 тыс. т.



Стоимость же хранения, особенно в бетонных емкостях, построенных в советское время, достаточно высокая из-за того, что они дороги в обслуживании, хотя и способны обеспечить длительную сохранность продукции. По информации эксперта, тариф на хранение зерна составляет более 100 руб./т в месяц. Помимо этого, элеваторы взимают плату за приемку (от 60 до 120 руб./т), сушку (100-200 руб./т), подработку/очистку и собственно погрузку. Такие цифры обусловлены тем, что в СССР элеваторы строили в крупных незернопроизводящих агломерациях, но с большим потреблением: на них завозили зерно один раз за сезон, и постепенно этот запас расходовался. «Сейчас рынок работает иначе — никто не хранит зерно в местах потребления, все держат его в местах производства, — рассказывает Злочевский. — И там нужны небольшие склады — мощностью от 3 до 15 тыс. т, в зависимости от возделываемой площади. К тому же лучше, чтобы конструкции этих мощностей были металлическими, так как они дешевле в плане строительства и обслуживания».



Распределение инвестиций в строительство элеваторов по регионам Структура инвестиций по регионам России будет неравномерной, прогнозирует Олег Князьков из ЦОЭ Россельхозбанка. Лидером по притоку капитала станет Приволжский федеральный округ — там вложения в элеваторную инфраструктуру составят около 154 млрд руб. Далее следуют Центр и Сибирь. В первой пятерке также Северо-Запад и Урал.



Дополнительным драйвером спроса на элеваторы в Центре станет вовлечение в оборот новых сельхозземель, полагает аналитик. В случае реализации заявленных планов потребность в хранении зерновых и масличных культур в макрорегионе может вырасти более чем на 2,7 млн т. В частности, в Смоленской области планируется ежегодно вводить не менее 30 тыс. га, а в Ивановской — расширить обрабатываемые площади до 3,9 тыс. га. Кроме того, через Ивановскую, Костромскую, Московскую, Тверскую и Ярославскую области протекает Волга, которая может стать ключевой для поставок продукции на экспорт. «Доставка по реке более выгодна, чем автотранспортом или железной дорогой. Как следствие, в данных регионах появляются перспективы не только формирования элеваторов для хранения растущих объемов урожая, обусловленных вводом в сельхозоборот новых земель, но и создания транзитных элеваторных мощностей вдоль реки», — пояснял ранее Князьков, добавляя, что примером такого проекта может служить уже возведенный зерновой терминал «Волга» в Ивановской области.





В последнее время размещение зерна на сторонних элеваторах для небольших и средних сельхозпредприятий стало еще более невыгодным. Раньше, собрав урожай, собственник хозяйства, у которого нет своих оборудованных мощностей для хранения, понимал, что в течение сезона цены на зерно, скорее всего, подрастут, поэтому держать продукцию на элеваторе оправданно: стоимость продукции за несколько месяцев поднимется, и расходы за хранения покроются. «Но практика показывает, что такая стратегия больше не работает — цены на зерно к весне не увеличиваются, — обращает внимание Злочевский. — В результате получается, что фермер несет затраты, а они никак не окупаются». Поэтому все чаще предприниматели предпочитают складывать собранный урожай у себя в амбаре, где хранится техника. Впрочем, и этот способ не идеален. С одной стороны, за такое хранение не нужно платить, но с другой — если все зерно продать не удастся, к весне могут возникнуть проблемы как с качеством, так и с количеством. «Амбарное хранение без специальных условий приводит к тому, что в зерне заводятся вредители, болезни, что негативно сказывается на качественных характеристиках, кроме того, зерно могут подъесть грызуны», — поясняет глава РЗС. Но по экономике, даже с учетом потерь, сейчас растениеводу такое хранение все-таки более выгодно, чем на элеваторе, констатирует он.



В Курской области малые и средние агропредприятия, а также КФХ в последние несколько лет строят мало складских помещений и других мощностей для хранения зерна, знает гендиректор местной агрофирмы «Реут» Иван Подтуркин. «Сейчас не самое подходящее время для вложений, в том числе в инфраструктуру для хранения зерна (даже если вынести за скобки тот факт, что некоторые районы нашего региона являются приграничными и там любые инвестиции затруднительны), — комментирует он. — Часть малых хозяйств просто не может себе позволить капитальные вложения из-за отсутствия средств по причине наложения неблагоприятных рыночных и погодных факторов». Но даже для тех, кто крепко стоит на ногах, целесообразность нового строительства неочевидна. С одной стороны, в Черноземье последние годы высокие урожаи пшеницы, ячменя и кукурузы. С другой — сохраняется тенденция к росту себестоимости продукции при ценовой неопределенности, объясняет руководитель.







Подтуркин подтверждает, что в последнее время многие аграрии предпочитают не затягивать с продажей урожая. Динамика цен такова, что в выигрыше оказываются те сельхозпроизводители, которые осенью успевают продать максимальное количество продукции. Этому способствуют высокие уровни инфляции и ключевой ставки, а также экспортные пошлины. «Длительное хранение нецелесообразно, поскольку рост цены если и будет, то незначительный, но при этом придется нести дополнительные издержки и брать на себя новые риски», — говорит руководитель.



В самой агрофирме «Реут» в этом году планируется строительство одного зерносклада на 4 тыс. т. Это позволит добавить маневренности в период пиковой загрузки. Сейчас мощности компании позволяют единовременно хранить порядка 35 тыс. т зерна. «Помещения у нас не оснащены системами вентиляции, но, когда необходимо на короткий срок положить урожай под крышу, они вполне подходят», — утверждает Подтуркин.



Экономика — самый главный тормоз развития мощностей для хранения, считает Злочевский. При текущих ценах на зерно и пошлинах у небольших и средних хозяйств нет денег на инвестиции. Чтобы минимизировать затраты на строительство собственных современных мощностей для хранения в сельхозпредприятиях, нужна специальная программа поддержки со стороны государства, считает он. Однако непосредственно для российских фермеров она пока не предусмотрена. Эксперт дополняет, что в США аграрии активно возводили зернохранилища и производственные элеваторы, когда в стране была введена программа, в рамках которой правительство субсидировало до 50% стоимости строительства. В результате сейчас производители этой страны хранят зерно у себя в хозяйствах, а не на сторонних мощностях, знает глава РЗС.







Холдинги тоже не спешат строить

Для агрохолдингов, возможно, строительство мощностей для хранения зерна действительно инвестиционно привлекательно и рентабельно, не исключает Аркадий Злочевский. Однако не все опрошенные «Агроинвестором» представители крупного бизнеса готовы вкладываться в такие проекты.



В «Аеон Агро» зерно хранят на старых элеваторных мощностях, рассчитаны они на 70 тыс. т продукции — и этого недостаточно для всего объема собираемого урожая, признает Дмитрий Гарнов. При этом современных емкостей для хранения зерна у компании нет. Для решения проблемы предприятие пользуется сервисом сторонних элеваторов, а также хранит продукцию в пластиковых рукавах. Замруководителя тоже говорит о том, что хранение на сторонних мощностях предполагает дополнительные затраты. Насколько это выгодно — зависит от конъюнктуры рынка. Однако строительство собственного нового элеватора при таких кредитных ставках, как сейчас, нецелесообразно — инвестиции просто не окупятся, подчеркивает Гарнов. «Для того чтобы возводить элеваторы, нужно льготное кредитование», — считает он.



И все же у «Аеон Агро» в планах есть строительство новых мощностей — на 50 тыс. и на 150 тыс. т. Один элеватор компания собирается построить вместо старого, которым сейчас пользуется, другой — на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Пензенской области, уточняет замруководителя.



Мощностей для перевалки мало Россия продолжает серьезно отставать в развитии современных элеваторов, способных быстро принять и отгрузить зерно под перевозки единой крупной партии до портов, отмечает Дмитрий Рылько из ИКАР. «Формально статистика доли “отправительских маршрутов” в стране растет, но проблема в том, что в ключевых портах пока практически нет соответствующих мощностей по их приемке и обработке, — утверждает он. — Сами по себе маршрутные элеваторы не предназначены для хранения: их задача — быстро собрать и отгрузить однородную партию продукции». Мировой опыт показывает, что маршрутизация могла бы дать серьезную экономию на логистических затратах, добавляет эксперт.



В России маршрутизация начала развиваться в середине 2010 годов, напоминает Аркадий Злочевский из РЗС. Однако после того, как РЖД увеличили в маршрутном поезде количество вагонов с 45 до 57, в стране практически не оказалось элеваторов, которые способны загрузить такой состав — он просто не помещается на имеющихся путях, к тому же погрузить маршрут нужно за сутки. Система же хранения зерна на линейных элеваторах, которые осуществляют погрузку и отправку продукции покупателю, не оправдывает себя, считает эксперт. «Элеваторы должны работать на перевалку, а не на хранение, а хранить зерно необходимо непосредственно в хозяйствах» — подчеркивает он.

ГК «Михеевская Нива» (Нижегородская область) весь объем собранного урожая хранит на складах (на 3-4 тыс. т каждый), которые до 2024 года строились почти ежегодно. Строительство последнего хранилища, которое было введено в эксплуатацию в 2024-м, обошлось компании в 15 млн руб. «Это отдельные зерновые склады, с асфальтированной площадкой, подъездными путями, весовым контролем, — рассказывает заместитель гендиректора компании Леонид Мудров. — Возводим мы их рядом с нашими сушильными комплексами и на расстоянии не более 10-15 км от полей, с которых собираем урожай зерновых культур». Строительство складов «Михеевская Нива» осуществляла только за счет собственных оборотных средств и реинвестирования прибыли — без привлечения кредитных ресурсов. В общей сложности мощности для хранения зерна рассчитаны до 20 тыс. т продукции единовременно. «Наша компания также имеет статус элитного семеноводческого предприятия, поэтому нам необходимы отдельные склады под семенные цели», — добавляет замруководителя.



Поскольку сейчас и в перспективе «Михеевская Нива» рассчитывает делать акцент на молочном животноводстве и из года в год уменьшает площади под зерновыми и зернобобовыми в пользу кормовых, этих мощностей ей вполне достаточно. Валовой сбор данных позиций в компании составляет около 16 тыс. т. «У нас даже есть некий профицит мощностей, и новых емкостей строить пока не будем», — обращает внимание Мудров. В целом же, считает он, новые мощности для хранения зерна рынку нужны. «Все современное должно приходить на смену прошлому, — подчеркивает он. — Новые элеваторы или более современные склады, должны замещать устаревшие». Например, старые помещения для хранения зерна зачастую не имеют твердого покрытия — асфальтового или бетонного основания: зерно лежит на щебенке или просто на земле. Такое хранение ведет к потерям качественных показателей зерна, поясняет замруководителя.



Однако рентабельность в растениеводстве, особенно при производстве зерновых культур, не просто снизилась — у некоторых хозяйств и в ряде регионов она в отрицательной зоне. «Поэтому говорить о масштабных инвестициях в строительство новых элеваторных мощностей пока вряд ли возможно, — скептичен Мудров. — Не будет этого происходить, пока у растениеводов нет прибыли, за счет которой бы они реализовывали подобные проекты». К тому же, по его наблюдениям, ужесточаются требования и кредитных организаций к выдаче займов, особенно при кредитовании на инвестиционные цели.



В ГК «Агротех-Гарант» (Белгородская, Воронежская области) весь урожай зерновых хранят на складах для напольного хранения — услугами элеваторов не пользуются. При этом, по наблюдениям президента группы Сергея Оробинского, в регионах присутствия предприятий компании дефицит мощностей для хранения зерна все же есть. «Многие наши коллеги пользуются элеваторами, но мы в свое время построили собственное зернохранилище напольного типа, которое позволяет разместить 70-80% всего объема зерновых, которые мы выращиваем», — делится руководитель.







Строительство новых мощностей для хранения в компании не планируют. «Кредиты сейчас баснословно дорогие, а экономика производства зерна практически убыточная», — сетует Оробинский. Хотя, по подсчетам специалистов «Агротех-Гаранта», зачастую продать зерно через 5-6 месяцев после уборки можно на 10-12% дороже, чем непосредственно в момент сбора урожая или сразу после.



«Агросила» располагает собственными элеваторными мощностями общим объемом хранения 340 тыс. т. Это предприятия «Набережночелнинский элеватор», «Актанышское ХПП» и «Заинский элеватор», перечисляет представитель компании. На последнем зерно хранится в 35 плоскодонных металлических силосах, оснащенных системами термометрии зерна и активной вентиляции. Данные мощности одни из самых современных и высокоавтоматизированных, сообщают в холдинге. На текущий момент элеваторы предприятий компании используются для хранения собственного зерна.



В зависимости от года «Агросила» выращивает более 500 тыс. т зерна, технических и масличных культур. «Учитывая имеющийся общий объем хранения, можно сказать, что есть потенциал для его увеличения примерно на 90 тыс. т», — рассказывает представитель компании. Также планируется построить железнодорожную отгрузку для перевалки зерна во время приемки, что позволит своевременно собрать, обработать и реализовать урожай. Пока в связи с непростой экономической ситуацией проекты холдинга по возможному увеличению элеваторных мощностей приостановлены, но компания планирует вернуться к рассмотрению таких проектов.







Инвестиции пока в основном от переработчиков

Среди факторов, которые сдерживают строительство новых элеваторов, представитель «Агросилы» называет высокую капиталоемкость проектов и необходимость долгосрочного планирования и привлечения финансирования, длительные сроки окупаемости, высокие процентные ставки по кредитам, нестабильность цен на зерно, дефицит поставщиков оборудования, особенно в условиях импортозамещения. «Несмотря на все эти риски, необходимость в новых мощностях для хранения зерна высока, — подчеркивает он. — Инвестиции в элеваторы — стратегические и долгосрочные проекты, которые позволят повысить качество продукции и укрепить позиции на внутреннем и внешнем рынках».



А вот ГК «Тамбовагропромхимия» в январе текущего года начала строить зерносушильный комплекс в Гавриловском округе Тамбовской области. Запуск его запланирован на июнь 2026-го. Новый комплекс позволит группе доводить зерно до кондиции, длительно хранить его и оставаться конкурентоспособными на любом рынке. В рамках проекта планируется построить до 10 складов вместимостью примерно по 3 тыс. т продукции каждый, что обеспечит единовременное хранение около 30 тыс. т зерна. После выхода на полную мощность комплекс сможет в час подрабатывать 200 т продукции, сушить — до 100 т. Предприятие планируется ввести в эксплуатацию в начале июля. Уже смонтирована сушилка, строятся пункт управления и завальные ямы. «На середину мая были готовы два склада по 3 тыс. т, еще четыре строились и будут смонтированы к 1 июля», — уточняет гендиректор «Тамбовагропромхимии» Валерий Солопов. Общий объем инвестиций составит ориентировочно 500-550 млн руб. Эта сумма включает сам комплекс переработки — 300-350 млн руб., строительство десяти складов — порядка 200 млн руб., а также асфальтирование, подключение газа и прочую инфраструктуру. Проект реализуется полностью за собственные средства, государственной поддержкой компания не пользовалась.



По мнению Николая Ковалева, строительство элеваторов сдерживается низкой ценой зерна, которая усугубляется укреплением курса рубля. «Твердый рубль бьет по экспортной выручке, производители недополучают порядка 15% прибыли, которую могли бы направить на развитие инфраструктуры, — говорит он. — При такой стоимости продукции новые мощности не окупаются». Топ-менеджер считает, что, даже если предложить деньги под символический процент, хозяйства не будут вкладываться в дополнительные емкости, потому что не могут погасить уже взятые займы и окупить то, что построили раньше. «Поэтому главный барьер сейчас — экономика самого зернового бизнеса», — акцентирует внимание он.



Цена вопроса Согласно расчетам Аркадия Злочевского из РЗС, строительство современных мощностей для хранения в хозяйствах составляет в среднем $50/т. Если брать российские материалы, может получиться и дешевле, но все равно минимальные затраты составят порядка 12 млн руб. При общем обороте хозяйства в 10 млн руб. срок окупаемости таких емкостей будет около 20 лет — эти сроки растениеводов однозначно не устроят, уверен эксперт.



По данным специалистов Koblik Group, на апрель 2026 года средний объем вложений в возведение современного комплекса под ключ составляет от 15 тыс. до 22 тыс. руб. за тонну хранения. Финальная стоимость зависит от уровня автоматизации и сложности технологических линий подработки зерна.

В то же время, несмотря на сокращающийся в целом спрос из-за тяжелой ситуации у производителей зерна и переработчиков, в Koblik Group не чувствуют падения. «Клиент в сегодняшних условиях стал гораздо требовательнее к выбору партнера, — объясняет Ковалев. — Ему нужна не просто поставка, а гарантия технологии, качества, сервиса и автоматизации». И здесь российские поставщики выглядят надежнее. По итогам прошлого года объемы продаж у компании остались примерно на уровне предыдущего периода, а вот структура клиентов радикально изменилась. «Если раньше 60% наших заказов приходилось на сельхозпроизводителей, то теперь почти 70% — это переработчики и экспортеры зерна, — сообщает руководитель. — Таким образом, спрос сместился в сторону технологичных решений, а мы смогли начать работу с новым сегментом клиентов».



Предприятия по переработке зерновых, которые, как правило, находятся при агрохолдингах, могут использовать деньги, выделяемые на развитие переработки, для строительства мощностей для хранения, рассуждает Аркадий Злочевский. «Многие перерабатывающие предприятия, которые вводятся сейчас в строй и выходят на рынок, действительно вкладываются в мощности для хранения у себя зерна, чтобы обеспечивать им свои внутренние потребности», — подтверждает он. Однако, по словам эксперта, такие емкости не являются системами для хранения урожаев, и инвестиции в них нельзя назвать развитием мощностей для хранения — такое строительство никак не решает проблему сохранности урожаев, перевалочной и перегрузочной инфраструктуры в целом.

