В июле экспорт пшеницы упал до минимума за девять лет  

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В июле экспорт пшеницы из России был на уровне 1,6 млн т — это минимум для этого месяца с сезона-2017/18 и на 500 тыс. т меньше, чем год назад, сообщил аналитический центр «СовЭкон». Средний показатель вывоза для первого месяца сезона за последние пять лет — 3,1 млн т. Аналитики объясняют низкие темпы отгрузок ограничениями навигации в Азовском море, атаками на экспортную инфраструктуру и неактивным спросом со импортеров, включая Египет и Турцию. Так, Турция в этом сезоне ожидает более высокие валовые сборы, а Египет активно импортировал пшеницу в первом полугодии и завершает уборку собственного урожая. «Признаков деэскалации нет. В этих условиях дальнейший рост предложения на внутреннем рынке при ограниченном экспорте усилит давление на рублевые цены», — говорится в сообщении «СовЭкона».



При этом украинский экспорт также замедляется, обращают внимание аналитики центра. По итогам июля поставки пшеницы составили около 1,1 млн т, что, впрочем, превышает показатель прошлого года. Однако основная часть этого объема — 63% — пришлась на период с 1 по 17 июля. С 18 по 31 июля было поставлено 400 тыс. т. Поставки кукурузы во второй половине месяца сократились с 900 тыс. т до 300 тыс. т. Кроме того, по оперативным данным Еврокомиссии, за первые пять недель сезона-2026/27 экспорт мягкой пшеницы из ЕС составил 703,5 тыс. т, что на 60,7% меньше показателя аналогичного периода предыдущего сезона (почти 1,8 млн т) и на 73,6% меньше сезона-2024/25 (2,7 млн т). Отгрузки кукурузы за отчетный период составили 50,5 тыс. т (минус 42,7% и 55,3% соответственно), ячменя — 307,3 тыс. т (минус 82% и 71,9%).



Ранее «СовЭкон» понизил прогноз экспорта российской пшеницы в сезоне-2026/27 с 46,5 млн т до 44,6 млн т. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивает экспортный потенциал зерновых в этом сельхозгоду в 58,5 млн т, включая 44,5 млн т пшеницы. «Мы не делаем прогноз реального экспорта, это именно потенциал», — сказал «Интерфаксу» гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. По июльским оценкам аналитической компании «ПроЗерно», экспортный потенциал пшеницы составляет 44,2 млн т, кукурузы — почти 5 млн т, ячменя — 4,6 млн т, всего зерна и зернобобовых — 57,4 млн т. В то же время реальный объем отгрузок может оказаться скромнее, считает гендиректор компании Владимир Петриченко. «В силу инфраструктурных потерь по технико-технологическим причинам может быть снижен и экспортный потенциал», — добавил он (цитата по «Интерфаксу»).



По мнению независимого эксперта аграрного рынка Александра Корбута, в этом сезоне Россия может отгрузить 55 млн т зерна, в том числе 45 млн т пшеницы, но все будет зависеть от поиска и выстраивания альтернативных маршрутов и того, как скоро разрядится ситуация в Азово-Черноморском бассейне. При этом он обратил внимание на то, что перевалочные мощности этого бассейна рассчитаны на экспорт не только зерна, но и растительных масел и шрота. «В этом секторе тоже ситуация серьезная, поскольку зерно может полежать, а долго хранить “семечку” сложно. Заводы могут просто “захлебнуться”, если не будет отгрузок масла и тем более шрота», — сказал эксперт. По его словам, ограничение экспорта оборачивается снижением цен у сельхозпроизводителей, что будет давить на их рентабельность. Корбут уверен, что для решения этой ситуации необходимы большие усилия бизнеса и государства.



Как ранее оценил Союз экспортеров и производителей зерна, на долю черноморских и азовских портов приходится более 80% всех отгрузок зерна на международные рынки. Проблемы судоходства и блокировка экспортных маршрутов по этому направлению может привести к падению экспорта российской пшеницы на 30-35 млн т, или 15% ее мирового вывоза, что ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность. В зону максимального риска входят регионы Ближнего Востока и Африки, наиболее зависимые от поставок из Черноморского бассейна.



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